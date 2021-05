EKSPLOSJON: De siste dagene har smitten i Kristiansand eksplodert. Foto: Kjartan Bjelland/Fædrelandsvennen

Smitteeksplosjon i Kristiansand: Kommunen kritiseres for fyrverkerishow

KRISTIANSAND (VG) De tre siste dagene er det registrert 182 nye smittede i Kristiansand, 105 av dem russ. Nå får kommunen flengende kritikk for å ha holdt et heftig fyrverkerishow, som trakk store folkemengder til sentrum.

Av Kristoffer Solberg og Tomm W. Christiansen (foto)

– Det er veldig enkelt. Vi opplever at det var en feilvurdering av utvalget å si ja til fyrverkeriet. Man burde forutsett at folk ville stime sammen for å se på dette, sier gruppeleder i Kristiansand KrF, Jørgen Kristiansen, til VG.

Smittesituasjonen har økt dramatisk i byen etter en festfylt 17. mai-helg. Sørlandskommunen har satt smitterekord to dager på rad, med henholdsvis 72 nye smittede torsdag og 85 nye smittede fredag. De siste tre dagene har 105 russ fått påvist smitte.

Flere opposisjonspolitikere har i kjølvannet av feiringen kommet med kritikk etter at det i kommunal regi ble avholdt et heftig fyrverkeri-show som samlet hundrevis av mennesker i sentrum av Kristiansand.

Det skal det ha vært mellom 5000 og 6000 mennesker til stede i sentrum denne kvelden, ifølge Fædrelandsvennen.

– Kommunen burde gått tydeligere ut og bedt folk om å ikke samles i Tresse. Det er ikke utenkelig at det er en sammenheng mellom smitteutbruddet og dette arrangementet, mener Kristiansen i KrF.

– Uheldig

Lederen av 17. mai-utvalget i Kristiansand, Mira Svartnes Thorsen (MDG), mener kommunen ga klar beskjed om at publikum ikke skulle møte opp på samme sted for å se fyrverkeriet.

ANSAMLING: På 17. mai florerte det av unge mennesker i bygatene i Kristiansand. Her på plassen som kalles Tresse, hvor kommunen avholdt fyrverkerishow nasjonaldagskvelden. Foto: Kjartan Bjelland/Fædrelandsvennen

– Kommunens informasjonsapparat og 17. mai-programmet sa klart og tydelig ifra om at vi ikke ville at folk skulle komme ut til Tresse. Det var derfor vi tok fyrverkeriet ut på en lekter i sjøen sånn at folk kunne se det fra flere steder i byen, sier Thorsen.

Hun understreker at utvalget har hatt løpende kontakt med beredskap, politi og kommuneoverlege i forbindelse med feiringen.

– Var det naivt å tro at folk ikke ville komme?

– Denne pandemien har vært utfordrende for alle når det gjelder å planlegge noe som helst. Det er fort gjort å tenke at når folk har vært så gode på kriseforståelse i over ett år, så klarer de også nasjonaldagen. Det er utrolig uheldig at det ble så mye aktivitet i 17. mai- helga. Det må vi ta med oss videre, sier Thorsen og legger til:

– Dersom det er pandemi også neste år, blir det ikke noe fyrverkeri.

Overrasket over folkesamlingen

Kommunedirektør i Kristiansand, Camilla Dunsæd, understreker til VG at smittesituasjonen i byen er svært alvorlig, men mener at situasjonen nå er et resultat av dagene før 17. mai.

– Det handler om inkubasjonstiden. Russefeiringen startet 30. april, og det har vært festligheter helgen før 17. mai, sier hun.

TESTKØ: Innbyggere i Kristiansand står i kø for å teste seg ved testsenteret ved Havna i Kristiansand sentrum Foto: Tomm W. Christiansen

På spørsmål om fyrverkeriet presiserer Dunsæd at hun ikke har vært direkte involvert i arrangementet.

– Det er hele tiden en balansegang mellom å gjøre noe som er til glede for befolkningen og samtidig oppfordre folk til å holde seg hjemme, sier hun.

Hun er likevel overrasket over hvor mange som møtte opp i gatene på 17. mai.

– Jeg var nesten litt overrasket over at så mange valgte å være i byen. Vi hadde lagt opp til digitale arrangementer og anmodet til å holde avstand. Men det var mange som valgte å samle seg, sier hun.

Hun sier at kommunen ikke vil innføre strengere tiltak nå, men at de ser an situasjonen fremover.

– Det vi håper på nå er å begrense utbruddet til russen og russens nærkontakter, og ikke øvrig befolkning.

– Kjedelig å få russetiden ødelagt

Fredag ettermiddag tok VG turen ut i Kristiansands gater for å høre hva befolkningen mener om den voldsomme smitteøkningen i byen.

– Det er trist at det er så mange smittede russ her i byen. Kan det være de har vært litt mindre strenge på smittevern her enn hjemme hos oss? Det er uansett utrolig kjedelig å få russetiden ødelagt, så vi skjønner at det kan være fristende å møtes til fest, sier russejentene Tomine Eckholdt, Julie Morgan Nilsen og Anne Marie Bråten fra Kragerø til VG.

STRENGT: Ifølge Tomine Eckholdt (t.v), Julie Morgan Nilsen og Anne Marie Bråten er reglene enda strengere i Kragerø. Foto: Tomm W. Christiansen

Venninnene Anita Øygard og Vilde Lie, som er studenter i byen, sier at de ikke kjenner noen som er smittet, men at det er skremmende at smitten i byen er så høy.

– Vi er studenter og kjenner ikke så mange her i byen. Siden vi ikke kjenner noen som er smittet føles det litt fjernt for oss. Men at det er så mange som er smittet her nå er litt skremmende. Vi holder oss til vår lille kohort. Bruker munnbind og sprit når vi er ute, så vi er ikke så redde for vår egen del, sier venninnene.

HOLDER SEG TIL KOHORTEN: De to venninnene bruker munnbind og håndsprit når de er utendørs. Foto: Tomm W. Christiansen

Maryam Khoshnood sier at er litt redd for å bli smittet av corona, og derfor holder seg ganske isolert.

– Jeg tar alle forhåndsregler, og må si at jeg blir ganske påvirket i studiehverdagen. Vi har jo ingen fysisk undervisning eller sosial omgang med venner, sier hun.

Hun håper at samfunnet snart åpner opp igjen.

– Av og til føler jeg det er de unge som får mye av skylden for at viruset sprer seg, selv om det er de unge som kanskje har det tyngst i forhold til nedstengningen av skoler og studiesteder. Det er litt urettferdig.