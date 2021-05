RYKK FREM TIL VAKSINERING: Alle stortingsrepresentanter får tilbud om coronavaksine neste uke. Foto: Jørgen Braastad

Prioriterer politikere i vaksinekøen: − Jeg blir skuffet, rett og slett

Mens nasjonale politikere rykker frem i vaksinekøen, må lærere fortsatt vente. – En symboleffekt som ikke kan undervurderes, sier tillitsvalgt lærer.

Fredag ble det klart at regjeringen går inn for å vaksinere 500 personer på Stortinget, i regjeringen, på Slottet og i Høyesterett.

Det innebærer at uvaksinerte stortingsrepresentanter får tilbud om vaksine onsdag og torsdag neste uke.

Tilbudet går også til representanter som for tiden er i permisjon fra vervene sine, står det i beskjeden Stortingets administrasjon har sendt til alle representanter:

Tillitsvalgt: – Skuffet

Thomas Nordgård fylkesleder for Utdanningsforbundet Troms og Finnmark, og han har vært tillitsvalgt som fylkesleder siden 2012.

Han reagerer på at lærere i skole og barnehage ikke har blitt prioritert i vaksinekøen.

– Jeg blir skuffet, rett og slett, sier han oppgitt.

– Spørsmålet om vaksineprioritering er krevende, og uten noen enkle svar. Men for mine medlemmer er det enkelt: De vil bare ha en plass i vaksinekøen. Vi har vært i frontlinja i halvannet år, men ikke engang det får vi. Da fremstår det underlig at man velger å gå for fullvaksinering av politikerne på Stortinget som jo har mulighet til å overholde smittevernreglene.

SKUFFET: Thomas Nordgård er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Han reagerer på at stortingspolitikere får vaksine før lærere i skole og barnehage. Foto: Tuva Rebekka Killie Nordgård

– Symboleffekt

Fagforeningsleder Nordgård mener det er svært krevende for lærere å overholde smittevernreglene.

– Det er ikke mulig å trøste et barn på en eller to meters avstand. Heller ikke å ha nærhet og kommunikasjon med små barn, mens man har på seg munnbind. Barnehagen og skolen har en haug med læring-, lek-, og omsorgsoppgaver som er på kollisjonskurs med smittevernreglene. Det er smittevernregler man på Stortinget med letthet kan overholde.

Fylkeslederen i Utdanningsforbundet sier at beskjeden vekker en rekke følelser i han:

– For all del: Jeg har forståelse for at det er en forskjell mellom å vaksinere vel noen hundre politikere, og å vaksinere titusenvis av lærere i skole og barnehage. Men det er en symboleffekt her som ikke kan undervurderes, sier Nordgård.

STATSSEKRETÆR: Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Lise Åserud

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet sier til VG at regjeringen godt forstår at lærere er utålmodige.

Han understreker imidlertid at FHI ikke anbefaler å prioritere enkelte yrkesgrupper, men at det ifølge instituttet vil skape et enormt merarbeid for kommunene.

– Nå som de fleste i risikogruppene er vaksinert, prioriterer regjeringen å vaksinere et begrenset antall samfunnskritisk nøkkelpersonell knyttet til myndighetenes håndtering av pandemien og arbeidet i konstitusjonelle organer.

Korkunc peker også på at vaksineringen av politikerne skal skje i regi av forsvarets sanitet, og dermed ikke vil forsinke vaksinasjonsarbeidet i kommunene.

Forsvarer vaksinetilbud til permitterte

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sier at det å tilby vaksiner til representanter i permisjon er nødvendig fordi permisjoner raskt kan ta slutt.

– Vi kjenner ikke tidspunktet for når de kommer tilbake. Representanter i permisjon kan når som helst ta sete på Stortinget. Dette er en praktisk løsning, siden det er en del utskiftning.

– Men i teorien kan en representant som er i foreldrepermisjon og ikke skal tilbake på tinget før i høst få vaksine av dette?

– Det kan i teorien skje, men permisjoner kan endres på kort tid. På denne måten sikrer vi Stortinget som kritisk samfunnsfunksjon.