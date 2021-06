VAKSINE: En 13 år gammel gutt får en dose Pfizer i armen i Connecticut, USA. Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Dette må til før FHI gir ditt barn vaksine

Senskader og mutanter er blant det som avgjør om FHI lander på å anbefale et vaksinetilbud til barn eller ikke.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Pfizer-vaksinen er nå godkjent for bruk hos barn mellom 12–15 år i EU. Men om Norge skal bruke den, er et spørsmål Folkehelseinstituttet (FHI) skal bruke sommeren på.

Smitteverndirektør Geir Bukholm tviler på at det blir nødvendig, men han sier at det kan bli aktuelt hvis to forhold slår inn:

– Hvis vi ser at barn faktisk utvikler alvorlige akutte forløp eller senkomplikasjoner av naturlig gjennomgått infeksjon. Det andre er om det er nødvendig å vaksinere barn for å få kontroll på pandemien.

Men det er én gruppe barn det er høyaktuelt å vaksinere, nemlig de med høyrisikosykdommer.

– Det er klart, det er sannsynlig, sier smitteverndirektøren.

Han sier det blir viktig å utrede hvilke barn som bør få dette tilbudet, som for eksempel barn med kreft og svekket immunrespons.

– Hvis det er nytte for barna å bli vaksinert ønsker vi raskt å få på plass et system for det. Vi må vurdere hvilke barn som har nytte av vaksine.

Tirsdag kveld skriver FHI på sine nettsider at barn ned til 12 år i risikogruppene får coronavaksiner.

FHI: Sjefen for vaksineprogrammet håper man slipper barnevaksinasjon. Foto: Helge Mikalsen

Målet med å vaksinere en befolkning, utenom å hindre død og sykdom, er å beskytte nok folk til at viruset ikke får så mange å smitte.

Og her kommer R-tallet inn: Hvis det kryper under 1, altså at en smittet person smitter mindre enn én person i gjennomsnitt, kan epidemien dø ut, og heller blusse opp en gang i året, som sesonginfluensa.

Sannsynligvis vil vi fortsatt ha et coronavaksinasjonsprogram for voksne flere år fremover, tror smitteverndirektøren.

FHI har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal vurdere vaksinering av barn som, og levere en konklusjon til Helsedepartementet.

Så langt i pandemien har få barn blitt alvorlig syke - totalt 78 personer under 20 har blitt lagt inn på sykehus fra mars 2020 til og med april 2021, ifølge FHIs tall. Totalt har 24 barn og unge fått multiorgan inflammatorisk syndrom etter å ha vært smittet.

Flokkimmunitet i sikte

Bukholm har tidligere sagt til VG at han ble oppløftet av den israelske studien som viste at man nærmer seg flokkimmunitet ved å bare ha vaksinert 50/60 prosent av befolkningen. Tidligere trodde de at man måtte opp i 70 prosent.

-- Mye tyder på at det ikke blir nødvendig å vaksinere barn for å få kontroll med epidemien. Men vi må ta forbehold om at virusvarianter der vaksinebeskyttelsen er lavere, vil dominere fremover. Da vil vi måtte vaksinere en større andel av befolkningen for å oppnå flokkimmunitet.

Kraftig immunreaksjon

Tanken er ifølge smitteverndirektøren ikke å la smitten gå gjennom barna:

– Om man får en god immunitet i samfunnet vil det også beskytte barn, slik man blant annet ser antydning til fra de israelske studiene.

Et annet aspekt som taler mot barnevaksinering, er at coronavaksinene gir ganske kraftige immunreaksjoner etter vaksinering – det kan gi flere og hyppigere vanlige bivirkninger enn det man ser ved for eksempel influensavaksinen.

– Barn blir sjelden syke av covid-19, men kan få sterke reaksjoner av vaksinen.

– Hvor mange barn blir smittet hvis vi ikke vaksinerer dem?

– Det er noe vi må analysere på nytt blant annet ved hjelp av modelleringer. Skal vi tro de israelske tallene kan det være veldig få.

Mindre vits med smittesporing

Til høsten har alle over 18 år fått tilbud om vaksine. Dermed vil det først og fremst være yngre som er utsatt for coronasmitte. Men de får heller ikke mye symptomer, som gjør at man må tenke nytt på smittesporing:

– Hvordan man skal dimensjonere TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) fra august og utover utredes nå, så det har vi ikke noe svar på akkurat nå. Det er ikke sikkert at dette blir så krevende hvis man får god immunitet i befolkningen.

Han legger til at smittesporing må tilpasses sykdomsbyrden i samfunnet: Er den lav, trenger man ikke bruke mye ressurser på smittesporing.

– Hvis ikke vaksinerer barn, må man da ha flere smitteverntiltak i samfunnet, som å vaske hender, holde litt avstand og være hjemme når man er syk?

– Det vil alltid være fornuftig å ha god hygiene og være hjemme når man er syk. Hvis vi kan vaksinere de barna som har høy risiko for å få komplikasjoner og de andre barna ikke blir syke, vil vi likevel kunne slippe opp på de mest inngripende reglene.

Foreldre i Danmark positive

I Danmark er mange foreldre positive: Cirka tre av fire vil gjerne vaksinere barna sine, dersom helsemyndighetene anbefaler det. I Danmark vaksineres allerede ungdommer ned til 16 år.

FHI er også interessert i å fange opp stemningen hos norske:

– Det er ikke så overraskende. Det er viktig at vi kan skape en trygghet rundt bruk av koronavaksiner for barn, og det er derfor viktig å få oversikt over holdningene for å vaksinere barn hos foreldre også i Norge.