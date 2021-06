VETERAN: Per Olaf Lundteigen er veteran i Senterpartiets stortingsgruppe. Småbrukeren og politikeren fra Vestfossen deltar på landsmøtehelgen i Buskerud-delegasjonen i Vikersund. Foto: Tore Kristiansen, VG

Sp-veteran Lundteigen: Feil å utestenge SV

VIKERSUND/LILLEHAMMER (VG) Både på grasrota og på Stortinget advares Sp-ledelsen mot å lukke døren for SV i en ny regjering. - Nei, det skal vi ikke gjøre, sier Per Olaf Lundteigen (67).

Publisert: Nå nettopp

I landsmøtehelgen er Sp-veteranen desentralisert til Buskerud Sp sin landsmøte-kohort i skiflygningsbygda Vikersund. Derfra har han en klar melding til både egne partikamerater samt de gamle regjeringspartnerne i Ap og SV.

– Det vil være feil å slå hånden av SV. Selv om vi i utgangspunktet går inn for en Sp- og Ap-basert regjering, så er vi nødt til å se an valgresultatet og mulighetene for å danne flertall, sier Lundteigen til VG.

– Bare ett alternativ

Han slår fast at det bare er ett alternativ til et tredje regjeringsparti dersom Sp og Ap ikke oppnår flertall sammen.

– Det er bare SV som er alternativet blant de andre partiene. Vi er enig med SV i flere saker, minner Lundteigen om.

les også Vedum til landsmøtet: – Tidenes sentralisering

– Men vi kan samarbeide bedre. For det er noen områder der SV provoserer meg, og det er partiets holdning til at alt skal vernes. Vi må også satse på å bruke naturen på en fornuftig måte, legger han til.

Han brenner veldig for bedre lønnsomhet i produksjon og foredling av «torsk, tømmer og timotei», som han sier i det i landsmøtetalen sin.

ORDFØRER: Rollag-ordfører Viel Jaren Heitmann har rent Sp-flertall i kommunestyret. Også hun vil holde regjeringsdøren på gløtt for SV. Foto: Frank Ertesvåg, VG

På landsmøtehotellet i Vikersund ved idylliske Tyrifjorden, deltar også ordføreren i Rollag - en kommune i Numedalen mellom Kongsberg og Geilo i Viken (tidligere Buskerud). Der har Sp rent flertall og ti av 17 medlemmer i kommunestyret.

Hun har i likhet med flere merket seg at Sp-ledelsen i følge Dagbladet skal ha satt hardt mot hardt og utelukket SV i en ny regjering der Sp er med.

les også Vedums store hamskifte

Hvis det stemmer, er Heitmann uenig.

- For det første må vi se hva valgresultatet blir. Jeg er veldig glad for at partiledelsen har vært tydelig på at det er politikken som er avgjørende. Resolusjonen i dag legger jo opp til at en er åpen for flere løsninger, men at man er knalltydelig på det vi har sagt i fem år nå; at det er en Sp/Ap-basert regjering som er første- og eneste alternativ egentlig.

– Et skifte viktigst

– Så du lukker ikke døren til SV som regjeringspartner?

– Nei, jeg er også opptatt av at vi holder mulighetene åpne. Det kreves et flertall hvis vi skal få en ny regjering. Det viktigste for meg er at vi får skiftet ut dem som styrer i dag, svarer Heitmann.

UTELUKKER IKKE SV: Marit Knutsdatter Strand er ofte enig med SV i utdanningskomitéen på Stortinget. Hun mener det vil være lite lurt å utelukke SV som regjeringspartner. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Noe lenger inn i landet, på Gjøvik, holder Oppland Senterparti sitt distrikts-landsmøte en liten kjøretur fra «hovedlandsmøtet» på Lillehammer.

Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand fra Valdres er heller ikke lysten på å smelle igjen låvedøren for et samarbeid med SV i en ny regjering.

– For egen del utelukker jeg ikke et samarbeid med SV i regjering. Vi har god erfaring med å komme til enighet på tvers med blant annet SV. Så jeg oppfatter på ingen måte at det er noe ultimativt krav at vi ikke skal sitte i samme regjering som SV. Jeg er åpen til sinns, sier Marit Knutsdatter Strand til VG.

les også Senterpartiet snur i fiskestrid etter kritikk

Hun synes ikke det er så rart at denne debatten kommer i Senterpartiet.

– Sp er et sentrumsparti. Noen føler seg nærmere både andre tradisjonelle sentrumspartier, Ap og Høyre enn fløypartiene, minner Strand om.

BUSKERUD-FAN: Magnus Weggesrud fra Sigdal/Hokksund fremførte eget stev om å gjenopprette Buskerud som eget fylke - og ble innhyllet i det gamle fylkesflagget etterpå. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Tilbake i Vikersund har Magnus Weggesrud nettopp blitt drapert i det gamle fylkesflagget til Buskerud etter at han har fremført et eget stev for å legge ned storfylket Viken til fordel for gjenoppliving av Buskerud.

Heller ikke han utelukker at SV kan bli regjeringspartner for Sp enda en gang.

les også Vedums regjeringsplan nevner ikke SV

– Hva med en situasjon der Sp og Ap må ha med SV for å utgjøre rent flertall i Stortinget?

– Vi har samarbeidet godt med SV i Viken. SV står for mye god politikk som vi i Senterpartiet er enig i, vi er enig om en retningsendring på mye. Samtidig er det også en del ting vi er uenige om. Det er ikke uvanlig i Norge med mindretallsregjeringer heller. Men det er for tidlig å si hvordan regjeringsforhandlingene blir, sier Weggesrud under en kaffepause utenfor landsmøtehotellet.

les også Ber Vedum si S-ordet – men Sp-lederen vil ikke

Fylkesleder Kari Anne Sand i Buskerud Sp synes ikke hun ser noen berøringsangst mot SV.

– Ikke fra vår side i hvertfall. Men det er ikke tid og sted ennå til å si noe om dette før en ser valgresultatet. Men jeg opplever ikke at det er berøringsangst mot SV, og slett ikke fra oss i Buskerud, sier Sand.

NESTLEDER: Anne Beathe Tvinnereim er en av to nestledere i Senterpartiet. Hun er også fylkesråd i Viken. Foto: Torstein Bøe, NTB

Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim avviser at SV er blitt det nye fy-ordet i Sp.

– Jeg opplever ikke at SV er et fyord i Senterpartiet. Alle i Sp er opptatt av at vi selv skal bli sterkest mulig inn en eventuell ny regjering som skal overta etter valget.

– Utelukker du SV som en regjeringspartner for Sp?

- Jeg utelukker ingenting før jeg ser valgresultatet, svarer Tvinnereim.

les også Sp-bastionen i Vestland: Krev at Trygve kløyver storfylka

Partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) snakker foreløpig aller mest om en Sp/Ap-basert regjering.

– Har SV blitt et fy-ord i Senterpartiet?

– Jeg regner med at SV kommer til å stemme for flere av de forslagene eventuelt vi legger frem, jeg. SV er ikke noe fy-ord. Det er ikke slik det er. Men vi mener det er best for landet at vi har en Ap- og Sp-basert regjering. Selvfølgelig er det mye flinke folk i alle partier, også SV, svarer Vedum.

LIKE BLID: Sp- leder Trygve Slagsvold Vedum avviser at SV er blitt det nye fyordet i Sp. Men han snakker kun om en Sp-/Ap-basert regjering. Foto: Terje Bringedal, VG

– Hvis dere ikke får rent flertall med Ap og Sp, hvem skal dere da samarbeide med om budsjettet?

– Først skal vi nå ha et valg. Det vi ønsker er en Senterparti-Ap-basert regjering. Så får vi se. Det kan være vi klarer å få til et flertall også. Selvfølgelig plikter en regjering å få på plass et budsjett. Det skal vi få til, men vi får gjøre opp valgresultatet først.

– Utelukker du SV-samarbeid på budsjett eller regjering?

– Poenget er at vi ønsker en Ap-Sp-basert regjering og mener det er det beste, gjentar Sp-sjefen.