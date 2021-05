FHI: Smittespredningen har vært flat - R-tallet på 1

Oslo : FHI mener at smittetrenden for Oslo sannsynligvis er nedadgående fortsatt.

Rogaland: FHI mener at økningen ser ut til å ha bremset opp noe.

Vestfold og Telemark har for første gang det høyeste smittetrykket i Norge, med 243 smittede per 100.000 innbyggere siste to uker (til sammeligning har Oslo 170 og Agder 125).