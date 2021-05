KLAR TALE: Inga Marte Thorkildsen er helt klar på at muntlig eksamen må avlyses. Foto: Berit Roald/NTB

Thorkildsen etter Melby-møte: Stort press om å avlyse muntlig eksamen

Etter hete diskusjoner om muntlig eksamen, møtte kunnskapsministeren fylkestoppene tirsdag. – Håper hun ikke vil gå inn i historiebøkene som den som sto imot dette, sier skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen.

Av Morten Asbjørnsen

Tirsdag møttes fylkestoppene og kunnskapsminister Guri Melby (V) for å diskutere gjennomføringen av muntlig eksamen.

Diskusjonene har vært brennhete rundt gjennomføringen av muntlig eksamen for avgangselever i ungdomsskolen og videregående. Og nå nærmer eksamensdatoene seg med stormskritt.

– Jeg tenker at dersom hun ikke lytter nå, når lytter hun da?, spør Thorkildsen.

De skriftlige eksamenene ble tidligere avlyst av Kunnskapsdepartementet. Siden har blant andre Oslo kommune lenge kjempet for en avlysning av også muntlig eksamen.

Thorkildsen forteller, som også VG tidligere har omtalt, at avlysning ønskes av mange fylkestopper og organisasjoner. Det kom ifølge Thorkildsen også frem under møtet tirsdag.

Fra før har lærerorganisasjonene, Barneombudet, Elevorganisasjonen og statens eget fagdirektorat, Utdanningsdirektoratet, anbefalt avlysning.

– Melby må oppleve et stort press her?

– Det er sjeldent at en kunnskapsminister har hatt et mer samlet og unisont press på seg. Jeg håper hun ikke vil gå inn i historiebøkene som den som sto imot dette, sier Thorkildsen.

AVGJØRELSE: Kunnskapsminister Guri Melby har hørt på innspill fra fylkestoppene og utdanningsdirektørene, som mener at muntlig eksamen må avlyses. Det er noe Melby nå må vurdere. Foto: Torstein Bøe/NTB

– Muntlig eksamen forstyrrer elevene

Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, var også på plass på møtet. Han forteller at statsråden lyttet til alle innspill om kom.

– Jeg opplevde det bra. Det var fint. Statsråden lyttet fra alle utdanningsdirektørene som var enige, og vi som fylkestopper var politisk helt enige. Vi ser at det er krevende for de unge, og slik som utbruddene er nå, senest nå i Agder, så mener vi det er tøffe tak. Vi tror en muntlig eksamen kan forstyrre elevene i sluttfasen, sier Thomassen til VG.

Han har en følelse av at de får gjennomslag.

– Jeg håper det. Regjeringen og alle som leder landet har gjort en god jobb gjennom pandemien og det handler også om å lytte til innspill, sier han og legger til:

– Samtidig må jeg registrere at jeg hørte fra flere at dersom regjeringen sier at muntlig eksamen skal gjennomføres, så blir det gjennomført. Flere har respekt for dem som tar avgjørelsene.

Fylkestopper med brev til Melby Tidligere tirsdag ble det også klart at samtlige fylkestopper også ville avlyse muntlig eksamen. Det ble kommunisert i et brev til Melby i forkant av tirsdagens møte. «Fylkesordførere ber nå samlet Guri Melby om å avlyse muntlig eksamen, i et møte med kunnskapsministeren i ettermiddag. Alle opplæringssjefene i fylker landet over er enige om at eksamen må avlyses. Det tydelige rådet fra dem er at eksamen blir for krevende å gjennomføre. Slik smittesituasjonen er i landet, risikerer vi at svært mange elever må ta opp eksamen, fordi de er i ventekarantene, og dermed få uavklart vitnemål til sent på høsten – som følge av kapasitetsbegrensninger for nye eksamener», skrev fylkesordførerne og fylkesrådslederne som alle er øverste politiske ledere for fylkeskommunene, som eier og driver de videregående skolene. Brevet er underskrevet av følgende fylkestopper: Marianne Chesak – fylkesordfører i Rogaland, Tore O. Sandvik – fylkesordfører i Trøndelag, Tove-Lise Torve – fylkesordfører i Møre og Romsdal, Jon Askeland – fylkesordfører i Vestland, Ivar B. Prestbakmo – fylkesordfører i Troms og Finnmark, Tonje Brenna – fylkesrådsleder i Viken, Even Aleksander Hagen – fylkesordfører i Innlandet, Raymond Johansen – byrådsleder i Oslo kommune, Tomas Norvoll- fylkesrådsleder i Nordland, Terje Riis-Johansen – fylkesordfører i Vestfold og Telemark og Gro Bråten – gruppeleder i Arbeiderpartiet i Agder. Vis mer

– Tar med meg innspillene

Kunnskapsminister Guri Melby sier til VG at hun skal ta med seg innspillene fra møtet videre.

– Jeg opplevde at vi hadde et godt møte der det kom frem at det kan være utfordringer rundt å avholde eksamen, men også utfordringer rundt det å få til å holde utsatt eksamen så raskt som mulig, særlig på steder der mange er i karantene. Men samtlige sa også at de skal klare å gjennomføre eksamen, og det er jeg veldig glad for, sier hun og legger til:

– Jeg tar med meg innspillene fra møte i det videre arbeidet. Det er smittevernsituasjonen som avgjør gjennomføringen av eksamen, og vi jobber kontinuerlig med å følge den tett.

Melby svarer ikke på VGs konkrete spørsmål om Thorkildsens uttalelser.

I pinsehelgen ga hun et intervju til NTB der hun signaliserte at muntlig eksamen skulle gjennomføres som planlagt.

– Jusen er veldig klar. Det kan være uenighet om regelverket, men det er en annen sak. Kommunene står ikke fritt til selv å bestemme om de skal gjennomføre muntlig eksamen eller ikke. Hverken i år eller andre år, sa Melby til NTB.

– Det er bare hvis smittevernhensyn tilsier at eksamen kan avlyses, at det kan gjøres. Man kan ikke bruke opplæringssituasjonen gjennom året som grunn til å avlyse eksamen, la Melby til før hun viste til at det er pågående smitteutbrudd og syke lærere eller sensorer som kan forårsake en avlysning.