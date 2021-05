VIL HA MER INFORMASJON: Administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, ber om ytterligere fakta om utskrivelser av pasienter fra rusbehandling under pandemiutbruddet. Foto: Paul S. Amundsen/VG

Helse Bergen snur om rusutskrivelser: Nå skal alle kontaktes

Minst 17 pasienter ble skrevet ut for raskt fra Helse Bergen i starten av pandemien. I dag bestemte styret og leder for helseforetaket at alle pasientene skal kontaktes.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Hver og en av de 17 pasientene, bekrefter administrerende direktør Eivind Hansen overfor VG.

Etter VGs avsløringer om hvordan flere pasienter ble skrevet ut fra pågående rusbehandling i Bergen, har sykehuset iverksatt en intern gransking.

Da VG intervjuet Hansen for en uke siden, hadde han ikke avgjort om de ville kontakte pasientene for å få høre deres opplevelse av utskrivelsene.

– Journaldokumentasjon viser at alle fikk oppfølging, sa han til VG.

Nå har han orientert styret i Helse Bergen om han likevel ønsker mer informasjon.

– Jeg hadde bestemt meg før styremøtet om at jeg vil at vi tar kontakt med alle pasientene, for å få høre om deres opplevelse og erfaring med oppfølgingen, sier Hansen.

Styreleder i Helse Bergen, Svein Gjedrem, sier til VG at han støtter tiltaket.

– Styret ber om en oppdatering fra samtalene med denne gruppen senere, samt om tilsynssaken når den foreligger fra Statsforvalteren, sier Gjedrem.

– Om dette materialet gir grunnlag for å undersøke flere utskrivelser, vil vi komme tilbake til.

VG har i flere artikler skrevet om utskrivelsene i Helse Bergen under pandemien. Nesten alle pasientene begynte å ruse seg igjen.

Even tok sitt eget liv, tre uker etter å ha blitt skrevet ut fra behandlingsinstitusjonen Seksjon Askøy i april i fjor. Dette behandles nå som en tilsynssak av Statsforvalteren i Vestland.

MANGLENDE OPPFØLGING: Even hørte ikke fra Seksjon Askøy etter utskrivelsen 3. april i fjor. Foto: Espen Rasmussen/VG

Nå ber Eivind Hansen Avdeling for rusmedisin om at de gjennomfører en individuell oppfølgingssamtale med alle pasientene.

– Da får vi et ytterligere tilfang av informasjon som vi kan jobbe videre med og lære av, sier Hansen.

– Skuffet, lei meg og sint

Anita Sæløen Hop er leder for Brukerutvalget i Helse Bergen og var til stede på styremøtet. Førstkommende mandag skal Brukerutvalget møtes for å diskutere saken videre.

– Dette er en veldig alvorlig sak, som jeg er glad for at Helse Bergen nå ser ut til å ta litt mer inn over seg, sier Hop.

– Jeg ble både skuffet, lei meg og sint da jeg leste disse sakene i VG. Det er direkte uhørt, at de svakeste i samfunnet skal bli kastet på gaten under en pandemi, sier Hop.

VIL FØLGE OPP: Leder for Brukerutvalget i Helse Bergen. Foto: Privat.

Hun kommer til å følge opp saken med ledelsen i Helse Bergen.

Hun er ikke fornøyd med at administrerende direktør Eivind Hansen kun undersøker utskrivelser som skjedde mellom 12. og 17. mars i fjor.

– De fortsatte å skrive ut pasienter i flere uker etter dette. Hvorfor skal ikke disse utskrivelsene granskes?

Til dette svarer Eivind Hansen at de foreløpig konsentrerer seg om pasientene som de vet ble skrevet for tidlig på grunn av coronasituasjonen.

– Hvis det viser seg at det er behov for å se på ytterligere utskrivelser, vil vi gjøre det, sier han.