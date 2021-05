URETTFERDIG: Sven Erlandsen (48) synes det er urettferdig at han må på karantenehotell mens separerte og skilte foreldre slipper. Foto: Privat

Hadde Sven vært skilt, kunne han ha sluppet karantenehotell

Sven Erlandsen (48) reiste hjem fra Dubai for å ha samvær med tvillingdøtrene på 10. Men siden han er gift, slipper han ikke karantenehotell.

Coronaforskriften gir unntak fra innreisekarantene for foreldre når de skal ha samvær med barn, men dette gjelder tydeligvis kun etter samlivsbrudd. Men det er det ikke lett å forstå når man leser forskriften.

Dette er § 6d i covid-19 forskriften Særskilt unntak fra innreisekarantene De som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn etter barnelova og barnevernloven, er unntatt fra innreisekarantene i både arbeidstiden og skoletiden, når de har testet negativt på test for SARS-CoV-2 med testmetoden PCR tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Samvær kan gjennomføres i karantenetiden. Barn under 12 år som omfattes av første setning er unntatt fra karantene, selv om de ikke har tatt test. De som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner er unntatt fra innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden. Kilde: Lovdata.no Vis mer

– Dypt urettferdig

Erlandsen forteller at han satte seg grundig inn i regelverket før han dro, og for å være sikker på at han hadde forstått det riktig, sendte han en e-post til FHI. VG har sett e-posten han sendte til FHI hvor han ba om bekreftelse på at unntaket i § 6 d fortsatt gjaldt. Han fikk til svar at de ikke kunne gi individuelle svar til enkeltpersoner og tre lenker med informasjon om coronavirusutbruddet. Erlandsen dro, men skuffelsen var stor da han oppdaget at han måtte i karantene.

– Jeg synes ikke dette er likhet for loven, det er diskriminering og dypt urettferdig. Hadde jeg visst at jeg skulle sitte i karantenehotell i åtte av de 12 dagene jeg er i Norge, hadde jeg aldri reist, sier Sven Erlandsen til VG på telefon fra karantenehotellet på Gardermoen.

Familien har bodd i utlandet i mange år på grunn av Erlandsens jobb. Tvillingene og barnas mor – Svens kone – flyttet hjem til Drammen i fjor sommer. Planen er at Sven og sønnen, som fortsatt bor i Dubai, skal komme etter denne sommeren når sønnen er ferdig med videregående.

Erlandsen har ikke sett døtrene siden påsken og dro ens ærend til Norge for å være sammen med dem. Men nå blir det ikke mange dagene.

– Dette regelverket hindrer samvær med barn. Det er dumt byråkrati, sier Erlandsen som forteller at han har tatt coronavaksine i tillegg til at han testet seg både før avreise fra Dubai og ankomst i Oslo.

– En annen situasjon

Helse- og omsorgsdepartementet viser til at unntaket i coronaforskriften gjelder når det er fastsatt samvær og delt bosted for barn under 18 år etter barneloven eller tilsvarende utenlandsk lovgivning.

– Det eksisterer et eget unntak fra innreisekarantenen som skal gjøre det mulig å opprettholde avtalt og fastsatt samvær mellom foreldre og barn, typisk etter et samlivsbrudd. Tilfeller der den ene forelderen har valgt å pendle til et annet land i en periode for å arbeide er en annen situasjon, skriver statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i en e-post formidlet via informasjonsavdelingen.

Han peker på at Norge har blant Europas strengeste innreiserestriksjoner for å forhindre importsmitte, og at det er spesielt viktig å hindre nye virusmutasjoner som kan føre til mer alvorlig sykdom og i verste fall være resistente mot vaksiner.

– Nettopp derfor er innreisekarantenen og kravet om karantenehotell viktig. Dersom vi skulle la alle som arbeider i et annet land få karanteneunntak fordi de har barn i hjemlandet, ville karanteneunntaket bli utvannet, og faren for importsmitte ville økt. Det er ikke en risiko vi er villige til å akseptere, mener Korkunc.

VG sendte en ny e-post til departementet med spørsmål om hvordan folk skal kunne vite at § 6 d i coronaforskriften kun gjelder ved samlivsbrudd da dette ikke står skrevet, og hva som menes med «samvær kan gjennomføres i karantenetiden».

Etter å ha sjekket med fagavdelingen fikk vi følgende svar fra informasjonsavdelingen: «Han dere snakker om omfattes ikke av unntaket og kan derfor heller ikke ha samvær i karantenetiden.»

– Kunne tilbakekalt separasjon

På Thon-hotellet på Gardermoen teller Erlandsen dagene til han kan se døtrene igjen. Tiden slår han i hjel med å jobbe. 48-åringen, som er ansatt i et amerikansk selskap, har som alltid pc-en med seg.

Han er verken motstander av karantene eller smittevernregler, bare de praktiseres likt for alle.

– Hadde vi visst dette, hadde vi separert oss. Separasjonen kunne vi bare ha tilbakekalt i etterkant, avslutter han.