BEKYMRET: Bent Høie (H) sier han er veldig oppmerksom på problemet med å skaffe nye og beholde fastleger. Foto: Helge Mikalsen, VG

Helse-Høie bekymret for fastlege-frafall

En ny VG-kartlegging av fastlege-situasjonen viser at 83 kommuner har store problemer med å skaffe innbyggerne fastlege. Helseminister Bent Høie (H) er alvorlig bekymret.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg synes det er bekymringsfullt, og vi er svært oppmerksomme på problemet med å rekruttere og beholde fastleger. Legene selv oppgir mange ulike årsaker til frafallet: Arbeidsoppgavene er blitt mange og arbeidsdagene lange. Mange steder er det små fagmiljøer, og det kan være krevende å etablere seg som selvstendig næringsdrivende, skriver Høie i en e-post til VG.

I kartleggingen melder kun 57 av landets 356 kommuner om greie rekrutteringsprosesser knyttet til fastlegetilgangen.

I 2017 viste VGs kartlegging at 10 av 426 kommuner ga sin fastlegesituasjon fargen rød. De slet med å rekruttere leger. Nå har antall kommuner sunket til 356 etter sammenslåinger. Likevel har antall krisekommuner som melder om rød situasjon økt kraftig til 91.

– Mangler milliarder

Legepresidenten har uttrykt at regjeringen har ansvaret, og ordningen mangler 2 milliarder kroner for at legene kan få færre listepasienter og en levelig arbeidsdag.

GIR HØIE SKYLDEN: President i Legeforeningen, Marit Hermansen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Det har vært gjennomført evalueringer, handlingsplaner, kartlegginger og forhandlinger om fastlegesituasjonen de siste årene. Hvorfor fortsetter situasjonen å utvikle seg i negativ retning?

– Vi la fram en handlingsplan for allmennlegetjenesten i mai i fjor. Dette er en forpliktende opptrappingsplan som innebærer at regjeringen fram til 2024 vil fremme forslag om å styrke allmennlegetjenesten med 1,6 milliarder kroner sammenlignet med 2020, svarer Høie. Han mener det må gis mer tid til at denne planen får virke før man kan si noe om effekten av den.

– Vi jobber i tett samarbeid med Helsedirektoratet i oppfølgingen av gjennomførte tiltak, og vi diskuterer justering av tiltak. Dette diskuteres også med partene gjennom trepartssamarbeidet. Jeg har tro på at planen vil føre oss i riktig retning i takt med at tiltakene blir gjennomført, legger han til.

Vil styrke rekrutteringen

- Hva er rett medisin for å snu denne utviklingen?

– Det er flere årsaker til problemene, og det krever flere ulike løsninger, svarer helseministeren og minner om at handlingsplanen inneholder flere tiltak som skal styrke rekruttering av nye fastleger og sørge for at etablerte fastleger ønsker å bli i yrket.

SKAL BLI STATSFORVALTER: Helseminister Bent Høie kan være inne i sitt siste halve år som statsråd. Etter valget i september blir han trolig statsforvalter i hjemfylket Rogaland, der han allerede er utnevnt. Foto: Helge Mikalsen, VG

Høie bruker som eksempel - tiltak som reduserer økonomiske barrierer for å etablere seg i fastlegepraksis. Departementet ser også på hvilke arbeidsoppgaver fastlegene kan avlastes for, og har innført flere timer til veiledning med tettere oppfølging i spesialiseringsløpet.

Vil ha flere team

– Det er summen av tiltakene som til sammen vil føre til en realisering av våre tre hovedmål: en attraktiv og trygg karrierevei for fastlegene, god kvalitet til alle og en framtid med teambaserte allmennlegetjenester. Målet er en allmennlegetjeneste som møter brukernes behov fremover, formulerer Høie.

Han er opptatt av å finne frem til oppgaver som fastlegene ikke lenger trenger å gjøre selv.

Helsedirektoratet har også fått i oppdrag å følge med på utviklingen og gjøre en følge-evaluering av handlingsplanen for allmennlegetjenesten.

– Legepresident Marit Hermansen legger ansvaret på regjeringen og Høie. Hun mener ordningen mangler 2 mrd kroner. Vil regjeringen putte to milliarder i fastlegeordningen?

– Regjeringen har som sagt lagt fram en forpliktende opptrappingsplan på 1.6 milliarder kroner fram til 2024. Dette er en historisk stor satsing på allmennlegetjenesten. I statsbudsjettet for 2021 ble fastlegeordningen styrket med 450 millioner kroner, og 1. mai i fjor ble basistilskuddet økt for de første 1000 listeinnbyggere, svarer Høie som mener økt basistilskudd gir fastlegene mulighet til å redusere arbeidsbelastningen noe og beholde inntekten. I tillegg mener han opptrappingen gjør det tryggere å gå inn i yrket.

- Hvis denne utviklingen fortsetter, hvordan vil det påvirke "pasientens helsevesen"?

– Allmennlegetjenesten er grunnstammen i den norske helsetjenesten. Fastlegeordningen gjør at pasientene får mulighet til å utvikle god relasjon til sin lege over tid og ofte også gjennom forskjellige livsfaser. Det er viktig for regjeringen å videreutvikle fastlegeordningen slik at den kan møte framtidens behov for medisinsk kompetanse i kommunen. Derfor har vi lagt fram den forpliktende handlingsplanen, og derfor bruker vi mer penger for å styrke allmennlegetjenesten i årene framover, avslutter Bent Høie.