Studentledere ut mot Kjøs: − Reagerer på retorikken

En uttalelse fra psykolog Peder Kjøs om studenters psykiske helse har fått tillitsvalgte i studentorganisasjoner i Oslo til å reagere.

Av Ingvild Vik

– De er ikke psykisk syke, de har bare en kjedelig hverdag, sa Kjøs om studenter i intervjuet med VG forrige uke.

Uttalelsen kom i forbindelse med at Kjøs overleverte rapporten «Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under covid-19-pandemien» til statsminister Erna Solberg – samme uke som en stor undersøkelse viste at 45 prosent av studentene oppgir å ha hatt alvorlige psykiske plager det siste året.

– Vi reagerer på måten han fremstiller studentene på, sier Constance Thuv, som er politisk ansvarlig i BIs studentorganisasjon (BISO).

Foto: BISO Media

Det samme gjør lederne for studentparlamentet på UiO, Runa Fiske, og OsloMet, Marie Bruntveit, og leder for studentunionen Høyskolen Kristiania, Kristoffer Egseth.

Fremstilles som sutrete

Thuv viser til SHoT-resultatene, som hun mener avdekker at studentene faktisk sliter psykisk, uten at dette blir tatt på alvor.

Studentlederen opplever at Kjøs fremstiller det som at studentene er sutrete.

– Når landets fremste psykolog kommer med uttalelser om at studentene kun kjeder seg, er vi farlig nærme at psykisk helse ikke tas på alvor, sier hun.

Studentlederen ved OsloMet Marie Bruntveit er enig med sin kollega på BI.

– Jeg skal ikke henge meg opp i de faglige vurderingene Kjøs og utvalget har gjort, men jeg reagerer på retorikken hans, sier Bruntveit, og legger til:

– Han trivialiserer studenter som har det helt forferdelig, og snakker om at dette er noe alle går gjennom. Det er å ikke ta denne psykisk helse-krisen på alvor.

Foto: Brian Cliff Olguin

– Oppleves som psykisk uhelse

Bruntveit påpeker at tallene i SHoT-undersøkelsen var høye også før corona, og at problemet ikke kan bortforklares med at situasjonen er ekstraordinær.

– Kjøs peker på at det er en forskjell mellom psykisk sykdom og lavere livskvalitet. Hva mener du om denne forskjellen?

– Jeg tror disse nyansene er viktigere for Kjøs og andre som jobber med psykisk helse. For dem som står i dette nå kan det å ha en mye lavere livskvalitet oppleves på samme måte som psykisk uhelse, sier studentlederen.

Bruntveit roser tiltakene ekspertgruppen har forslått, og håper disse vil gjennomføres.

– Men jeg vil oppfordre til å være mer forsiktig med hvordan man snakker om en gruppe som har blitt så stigmatisert av maktpersoner gjennom hele året, sier hun.

Foto: Linnea A. Barberini

Studentparlament-leder Runa Fiske på UiO mener at alle kan enes om at pandemi er kjedelig.

– Men her har vi en gruppe som har store sosiale og økonomiske bekymringer, og det vet vi kan gå hardt utover den psykiske helsen, sier hun, og legger til:

– Nei, alle er kanskje ikke psykisk syke, men de kan ha det ganske tungt likevel, uten at det bare handler om at de kjeder seg.

Hun advarer mot å undervurdere hva lav livskvalitet kan føre med seg av mer langvarige plager.

Fra ille til dårlig

– Jeg håper Kjøs har rett i at studentene ikke er psykisk syke, men vi som sitter tett på dem opplever dette helt annerledes, sier Kristoffer Egset i studentunionen på Høyskolen Kristiania.

Han mener det er irrelevant om de psykiske plagene studentene rapporterer om skyldes pandemien eller ikke.

Foto: privat

– Studentorganisasjonene har ropt høyt om dette lenge. Å si at vi skal vente og se er håpløs retorikk. Det betyr bare å vente til det går fra veldig ille til «bare» dårlig, sier Egset.

Skyldes ikke pandemien

Peder Kjøs svarer i en e-post til VG:

– Jeg er enig i at det er synd på mange studenter og at det bør legges til rette så godt som mulig, men det gjør ikke situasjonen bedre å kalle deres helt forståelige reaksjoner på en vanskelig situasjon for «psykisk sykdom».

Han peker på at forekomsten av psykiske vansker blant studenter har økt i flere år, og at det kan være mange grunner til utviklingen.

– Men det ser ikke ut til at pandemien i seg selv har gjort så stor forskjell for de mest alvorlige tilstandene, og det var dét vi skulle se på, ifølge mandatet.

Foto: Torstein Bøe

Kjøs understreker at han ikke mener å bagatellisere at mange har hatt det vanskelig.

– Jeg synes ikke at de er sutrete. Tvert imot synes jeg veldig mange viser et utrolig pågangsmot nå.

Han mener det er bra at det kommer frem at mange studenter har hatt det vanskelig gjennom pandemien, men påpeker at det ikke er noe som tyder på at det gjelde veldig mange flere enn i mer normale år.

– Nedsatt livskvalitet over lang tid er virkelig belastende, og for de fleste kommer det heldigvis til å bli mye bedre når situasjonen normaliserer seg igjen, sier Kjøs.

Advarer mot å trivialisere psykiske lidelser

Kjøs mener det er meningsløst å påstå at det ikke er et skille mellom redusert livskvalitet og psykisk uhelse, selv om skillet kan være vanskelig å trekke.

– Jeg kan forsikre om at det å savne venner, undervisning og fest, og å bekymre seg for helse og økonomi i en situasjon som kommer til å gå over, ikke «oppleves likt» som å ha en dyp depresjon eller PTSD, sier Kjøs, og legger til:

– Bruntveit kan fort komme i skade for å trivialisere psykiske lidelser ved å si at de ikke er stort annerledes enn å være student i en tid som riktig nok er svært kjedelig for mange.