Viggo Kristiansen håper Høyesterett vil sette ham fri – dette skriver han i anken

Lagmannsretten var uenige, men flertallet mente det ikke var riktig å løslate Viggo Kristiansen. Nå håper 41-åringen at Høyesterett vil vurdere saken annerledes.

Kristiansens håp er at Høyesterett skal kunne gjøre ham til en fri mann i påvente av påtalemyndighetens nye vurdering av Baneheia-saken.

Fredag sendte advokat Arvid Sjødin og resten av Viggo Kristiansens team anken over Borgarting lagmannsretts avgjørelse til landets øverste domstol.

I anken vises det til at lagmannsretten i stedet for å følge hovedregelen om løslatelse i en slik situasjon, la avgjørende vekt på hensynet til samfunnsvernet.

«Samfunnet mulige behov for beskyttelse har nå blitt ivaretatt i 21 år. En avveining mellom samfunnet mlige behov for beskyttelse på den ene siden og risikoen for ytterligere utbotelig skade på en allerede livskrenket person på den andre siden, anføres med styrke å tilsi at Kristiansens interessert må gå foran, de få månedene det tar før saken får sin endelige avgjørelse», heter det i anken.

Kristiansens advokater mener hensynet til Kristiansen er viktigere enn risikoen for nye lovbrudd.

«Samfunnet har nå kontroll på Kristiansen, samt de nødvendige prosessuelle virkemidler som må til, dersom dette skulle bli påkrev. Midler til å gjenopprette de hinsides skadene samfunnet har påført mennesket Viggo Kristiansen dersom han frifinnes, vil man derimot aldri kunne finne», skriver de.

Dissens i lagmannsretten

Kristiansen og hans advokater mener det er vanskelig å se at kommisjonens konklusjon om at det kan foreligge bevis som tilsier at han er skyldig, er tilstrekkelig til å forsvare fortsatt frihetsberøvelse.

«Heller ikke lagmannsrettens flertall har vist til konkrete bevis for at dommen mot Kristiansen er materielt korrekt, utover den samme henvisningen til kommisjonens generelle uttalelse, om at det er bevis som kan tale imot domfelte», heter det i anken.

Lagmannsrettens avgjørelse ble avsagt med dissens, men flertall besluttet at det ikke er riktig å løslate Kristiansen på nåværende tidspunkt.

«Det å uspesifisert henvise til at det finnes slike bevis, uten å vurdere det bevismessige grunnlaget for at dommen faktisk er gjenåpnet, anføres ikke å tilfredsstille noen begrunnelse for at hovedregelen om løslatelse ikke skal anses oppfylt», står det i anken.

Kan normalt sett prøve alle sider av saken

Nå blir spørsmålet i første omgang om Høyesteretts ankeutvalg vil behandle saken. Kristiansen og hans advokater mener saken må få en full ny behandling.

Informasjonsrådgiver Svein Tore Andersen i Høyesterett opplyser til VG at Høyesteretts ankeutvalget normalt sett har full kompetanse ved anker over avgjørelser som er truffet av lagmannsretten som første instans. Det innebærer at de kan prøve alle sider av saken, ikke bare lovanvendelse og eventuelle saksbehandlingsfeil.

Da lagmannsretten avslo begjæringen snakket VG med advokat Anett Osnes-Fause ved Advokatfirmaet Drechsler i Tromsø. Hun er tidligere førsteamanuensis ved Norges arktiske universitet og spesialist på sanksjonsrett og mener lagmannsrettens lange og grundige begrunnelse for løslatelses-nei viser at «man har vært på upløyd mark».

– Denne problemstillingen har man ikke hatt før. Den er veldig interessant. Man bruker samfunnsvern som en begrunnelse for ikke å utsette soningen. Det får «slipt seg» mot avgjørelsen fra Gjenopptakelseskommisjonen om at man skal gjenåpne straffesaken. Høyesterett vil kanskje bli utfordret til å si noe om hva som skal kreves for å sette hovedregelen om utsatt soning til side når den domfelte soner en forvaringsdom, sa Osnes-Fause.

12. september har Kristiansen formelt sonet ferdig sin dom på 21 års forvaring. Påtalemyndigheten mener imidlertid at han ikke er klar for å løslatelse og har begjært at forvaringen forlenges i ytterlige fire år.