ISOLERT: Alle beboere sitter nå isolert på hver sitt rom på sykehjemmet – også de få som ikke har blitt smittet. Marianne Stenberg, bestyrer ved sykehjemmet Villa Skaar Valstad, frykter at de skal miste enda flere. Foto: Terje Bringedal

Nytt coronadødsfall på sykehjem – to døde på fire dager

19 av 22 beboere på sykehjemmet Villa Skaar Valstad i Eidsvoll ble denne uken bekreftet smittet av coronaviruset. I løpet av få dager har to beboere gått bort.

Tirsdag kveld ble det kjent at 19 av 23 beboere ved sykehjemmet i Eidsvoll har testet positivt på coronaviruset. Samtidig har 13 ansatte ved sykehjemmet også testet positivt.

Mandag døde en av de smittede beboerne.

Torsdag morgen døde deretter nok en beboer ved sykehjemmet, bekrefter kommuneoverlege Carl Magnus Jensen på telefon til VG.

– Jeg har fryktet dette, men jeg hadde håpet at de skulle fortsette å ha milde symptomer. Jeg har prøvd å formidle både til sykehjem, mediene og befolkning at dette er bekymringsfullt, sier Jensen.

Kommuneoverlegen er ikke orientert rundt tilstanden til avdøde i forkant av dødsfallet, men sier at det er rimelig å anta at vedkomne hadde et sammensatt sykdomsbilde.

Han forklarer at hos sykehjemspasienter er det ofte avklart på forhånd hva slags behandling som skal gjennomføres hvis man blir alvorlig syk.

Vedkommende døde på sykehjemmet og ikke på sykehus.

Da VG besøkte sykehjemmet onsdag, ble tilstanden til de syke beboerne beskrevet som god. Beboerne hadde milde symptomer som hoste og nedsatt matlyst.

– Det er nok en sammensatt årsak til at vedkommende ikke ble sendt til sykehus. Det er ikke nødvendigvis slik at det finnes en god behandling dersom det bare er snakk om å overleve en kort periode. Dette er vurderinger som alle på sykehjem er vant til å stå i, men dette er tøft, sier Jensen.

BEKYMRET: Kommuneoverlege Carl Magnus Jensen har hele veien fryktet at tilstanden til flere av de eldre smittede skal forverres. Foto: Terje Bringedal

Stortesting av beboere og ansatte

Kommuneoverlege Jensen fikk beskjed at en ansatt på sykehjemmet var smittet formiddagen 4. november. Samme dag testet ytterligere to ansatte ved samme sykehjem positivt.

– Det var ikke erkjent noe utbrudd eller problematisk enda ved situasjonen da, forklarer kommuneoverlegen.

Han besluttet likevel umiddelbart å teste alle ansatte og beboere ved Villa Skaar Valstad. På én dag testet de 70 stykker.

De påfølgende dagene kom de triste nyhetene. Et titall antall beboere tester positivt, i tillegg til flere ansatte. Han mener det vanskelig å si hvor lenge det kan ha vært smitte på sykehjemmet før det ble avdekket.

Torsdag 12. november er det totalt 31 ansatte og beboere som er smittet på sykehjemmet, og to beboere som har gått bort.

– Nye tilfeller kan fortsatt dukke opp grunnet inkubasjonstiden til viruset, forklarer kommuneoverlegen.

Flere sykehjem rammet

Etter at smitten på sykehjemmet ble avdekket forrige uke, oppdaget smittesporere at personale ved det private sykehjemmet Villa Skaar Valstad har jobbet ved to andre kommunale institusjoner under smitteførende periode.

Ansatte og beboere ved disse institusjonene ble raskt satt i karantene og testet. Det ble da påvist ytterligere to smittede pasienter og én ansatt ved det ene kommunale sykehjemmet, Vilberg helsetun.

– Det er et stort sykehjem med cirka 110 beboere, forteller kommuneoverlege Jensen.

Han er nå bekymret for at mer smitte skal spre seg på det store, kommunale sykehjemmet.

Jensen understreker at ingen av de ansatte eller beboere ved den andre kommunale institusjonen, Pålsjordet bokollektiv, har blitt smittet.

