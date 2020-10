UENIG MED EU: Arbeidsminister-vikar Henrik Asheim (H) sier at EU-direktiv om minstelønnssatser er uaktuelt for Norge. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Tar kampen mot minstelønn i EU

Regjeringen gjør nå nye fremstøt for å hindre at EU-kommisjonen tvinger Norge til å innføre europeiske minstelønnssatser gjennom EØS-avtalen. I denne saken står LO og NHO tett sammen med myndighetene.

Nå nettopp

– VI ønsker ikke noen form for EU-bestemt minstelønnsordning. Det har EU-kommisjonen fått klar beskjed om, sier fungerende arbeidsminister Henrik Asheim (H) til VG.

Mandag ettermiddag hadde han et telefonmøte med Nicolas Schmit, som er ansvarlig for arbeid og sosiale rettigheter i EU-kommisjonen.

Der fikk Asheim vite at forslaget fra kommisjonen om et europeisk minstelønn-system kommer allerede onsdag.

– Han sa at vi ikke trenger å være så bekymret. Men det er all grunn til å holde trykket oppe. Et EU-direktiv om minstelønn vil kunne påvirke den norske modellen med frie forhandlinger veldig negativt, sier Asheim.

les også Regjeringen, LO og NHO kjemper mot EU-minstelønn: – Kan gi lavere lønn i Norge

Støtte i Norden

Han har flere allierte:

Hverken Norge eller de andre nordiske landene ønsker en lovfestet minstelønn, ifølge departementet.

Vurderingen er at Norge har lite å gå på i møte med et EU-bestemt system for minstelønn, fordi det vil kunne slå negativt inn på trepartssamarbeidet og det norske systemet med tarifflønn.

– Minstelønnssatser har en tendens til å bli både gulvet og taket i lønnsfastsettelsen. I Norge er det partene i arbeidslivet som bestemmer lønnsnivået. Det er en god ordning som sikrer at også de ansatte får sin del av verdiskapningen, sier Henrik Asheim.

– Sverige og Danmark vil heller ikke ha det, legger han til.

VETO-diskusjon

Asheim vil ikke svare på om det er aktuelt for Solberg-regjeringen å legge ned veto mot minstelønn dersom direktivet blir vurdert å være EØS-relevant.

– Vi har ikke den veto-diskusjonen nå, når det viktigste i øyeblikket er å påvirke, sier han, og oppfordrer partiene på Stortinget til å kontakter søsterpartier i Europaparlamentet for å påvirke.

Både LO og NHO har sagt nei til lovfestet minstelønn:

– NHO sier nei til en felles minstelønnsstandard/politikk i EU og vil ikke akseptere et forslag med en lovfestet felleseuropeisk minstelønn, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid til VG i fjor høst.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen var like tydelig:

– Lovfestet minstelønn er helt uaktuelt i Norge. Lønn skal fastsettes i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet, sa han.

Publisert: 26.10.20 kl. 20:29