Lærer-Handal: Skoler overses i nye smittevernregler

Nye smittevernregler begrenser hvor mange de kan ha kontakt med privat. Men på jobben kan lærere møte over hundre elever i uken. – Dette henger ikke sammen, mener lederen i Utdanningsforbundet.

Steffen Handal anklager regjeringen for å ha utelatt skole- og barnehageansatte i den nye innstramningen i smittevern-retningslinjene.

– I en tid med økt smitte både blant barn og unge blir også flere lærere smittet. Nå får lærere beskjed om at de må begrense hvor mange de har nærkontakt med privat, men de kan møte 100 til 150 elever i løpet av en uke. Dette henger ikke sammen, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal til VG.

Han har i hovedsak fått reaksjoner fra lærere på ungdomstrinnet og videregående.

Handal registrerer at hverken FHI, Helsedirektoratet eller regjeringen har forhørt seg med Utdanningsforbundet, som representerer 183.000 lærere, barnehagelærere og skoleledere før de nye smitteverntiltakene ble kommunisert.

– Hvis ikke folk i skolen forstår disse nye tiltakene, da går dette på tilliten løs, advarer Handal som fra tidligere er vant med at styresmaktene skaffer seg legitimitet og forankring før nye tiltak settes inn.

I de nye tiltakene strammes det blant annet inn på hvor mange nærkontakter folk kan ha i løpet av en uke.

Men i skoler og barnehager blir det ingen endring i denne omgang. Det har skapt bekymring blant lærere, som ukentlig underviser i flere klasser og har kontakt med over 100 elever.

Lærer Ingerid Sofie Oppedal, som kaller seg Brillepedagogen på Twitter, er selv coronasmittet. Mandag la hun spontant ut en tweet mens hun så på regjeringens pressekonferanse: «Prøver å formulere en tweet her jeg sitter i isolasjon. Er syk og sint. Smittet på jobb.»

Oppedal er en av mange lærere som underviser flere ulike klasser hver uke på sin skole. I praksis betyr det nær kontakt med over 100 elever.

I KLASSEROMMET: Kunnskapsminister Guri Melby fotografert på et skolebesøk på Bjørnegård skole i Bærum nylig. Der ble avstandsreglene holdt. Men slik er ikke hverdagen alltid og alle steder i Skole-Norge. Foto: Frode Hansen, VG

Steffen Handal er opptatt av at hvis viktig informasjon skal fungere fra myndighetene, så må den virke logisk og bli forstått.

Han mener begrunnelsene for de nye tiltakene hverken er godt nok kjent eller forstått. Derfor skjønner han bekymringen som både Brillepedagogen og andre lærere gir uttrykk for.

– Det jeg frykter nå er at for dårlig smittevern på skoler og i barnehager vil føre til enda flere barn, ungdommer og lærere i karantene. Det er veldig uheldig.

– Hvordan praktiseres avstandsregelen på skoler der det ofte er store folkeansamlinger i klasserom og lokaler?

– Det sier seg selv at det ikke lar seg gjøre å holde avstandsregler i et vanlig klasserom med opptil 30 elever. Derfor provoserer det mange lærere når regjeringen ikke lytter til denne bekymringen og fortsetter som før, svarer Handal.

Kunnskapsminister Guri Melby svarer Handal i en e-post til VG onsdag formiddag:

– Jeg vet at mange lærere lurer på hvorfor man bare får møte fem stykker privat, mens de kan undervise over hundre elever på jobb. Men det er en begrunnelse for det. Regjeringen har strammet inn tiltakene ellers i samfunnet for at vi skal kunne holde barnehager og skoler åpne. Ved å begrense antall kontakter totalt, bidrar vi til å holde smitten nede. Når alle bare møter fem personer privat, lager vi rom for at lærerne kan møte elevene sine, skriver Melby.

Hun minner om at det er lite smittespredning i barnehager og skoler, også i videregående skoler.

– Å innføre strengere tiltak vil gjøre mye skade for mange barn og unge, fortsetter Melby.

– Hvilke tiltak savner du, Steffen Handal?

– Det er vanskelig for meg som ikke er smittevern-ekspert å komme med spesifikke krav. Men i vår undersøkelse fra tidligere i høst, sier skoleledere tydelig at skolene må kompenseres for sine merutgifter til coronaen. Det går an å vurdere mindre elevgrupper, i verste fall i kombinasjon med mer hjemmeundervisning. Det som kom i går ga mest inntrykk av at man vil drive smittevern på billigsalg. Det går ikke, sier Handal.

VIL IKKE STENGE: Guri Melby sier at en ny runde med stenging av skoler er uaktuelt. Bildet er fra pressekonferansen og bekjentgjøringen av de nye smittevern-innstramningene mandag. Foto: Terje Bendiksby, NTB

les også 1165 personer i karantene på Gjøvik – barnehager og skoler til rødt nivå

Han mener det er en ny situasjon i corona-forløpet nå. Og i en slik situasjon må partene sette seg ned og snakke sammen. Skape samforståelse for nye tiltak.

– Først da kan vi få den nødvendige roen i skolen. Arbeidsmiljøloven sier faktisk at alle, også lærere, skal sikres et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. Da må det drives et bedre smittevern i skoler og barnehager.

I en av flere lærergrupper i sosiale medier, skriver en lærer:

"Nå «bør» jeg ikke ha samlinger med flere enn 5 stykker privat, samtidig som jeg er i et klasserom med 25 elever hver dag. I dette klasserommet så skal ikke meteren overholdes engang så lenge man er på gult nivå. Det finnes ingen logikk i dette".

Melby: De fleste smittet hjemme

– Hvorfor er ikke smittevern på skoler tatt mer hensyn til i forbindelse med regjeringens innstramminger, Guri Melby?

– Vi følger råd fra helsemyndighetene som sier det er trygt å ha åpne barnehager og skoler – også når smittenivået er som i dag. Det er heldigvis lite smitte i barnehager og skoler, og vi har fått gode erfaringer med å holde de åpne på en trygg måte. I de smittetilfellene som er, er de fleste blitt smittet hjemme, svarer Melby.

Hun viser til at de er sjelden smitte mellom elever, men at smitte mellom ansatte forekommer slik som på andre arbeidsplasser, men kan forebygges ved at de voksne holder avstand til andre kolleger.

– Hvorfor har ikke regjeringen vært i kontakt med Utdanningsforbundet i forkant av innstrammingene og anbefalingene som ble presentert mandag?

– Tiltakene som ble lansert mandag var først og fremst rettet mot å begrense smitte i private sammenhenger og smitte ved arbeidsinnvandring, der vi ser utfordringene har vært størst, svarer Melby som på grunn av de lave smittetallene i skoler og barnehager ikke har sett det som aktuelt med nye tiltak der, og derfor heller ikke konsulterte arbeidsgivere og arbeidstagere i sektoren i denne omgang.

Hun avviser at det på nytt er aktuelt å nærme seg en ny periode med et omfattende tiltak som skolestenging.

– I utgangspunktet er dette ikke aktuelt. Det at vi kan holde skoler og barnehager åpne er viktig for barn og unges utvikling, trivsel og læring. Rådene i smittevernveilederne for skole og barnehage dekker også opp for økt smitte. Hvis vi alle er flinke til å følge nasjonale og lokale råd kan vi holde skoler og barnehager åpne selv ved økt smitte, ifølge Melby.

