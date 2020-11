INTENSIVPLASS: Oslo universitetssykehus forbereder seg på å ta inn covid-pasienter. I midten: assisterende avdelingsleder på intensivavdelingen Øystein Fahre, og til høyre: Klinikksjef Øyvind Skraastad. Bildet er fra mars. Foto: Frode Hansen

Anestesilege på Rikshospitalet: − Kapasiteten har ikke blitt større

Sykehusene skal kunne ta imot en mangedobling av intensivpasienter sammenlignet med mars. Men hvis det skjer, blir det helt krise, sier flere sykehus i Helse Sør-Øst VG har snakket med.

– Vi er mye bedre beredt på alle områder, slo administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst fast på en pressekonferanse tirsdag.

Hun sier de kan klare 392 intensivpasienter, og oppbemanne til 794 hvis nødvendig. Det tror ikke anestesioverlege Jon Henrik Laake ved intensivavdelingen på Oslo universitetssykehus (OUS) noe på:

– Ingenting er bedre enn om jeg tar feil, men slik jeg ser det har ikke kapasiteten blitt større, sier han til VG.

KRITISK: Overlege og leder i Norsk anestesiologisk forening, Jon Henrik Laake, reagerer kraftig på måten myndighetene har rustet opp for en bølge nummer to. Foto: Terje Bringedal

Sykehusinnleggelser i Norge har holdt seg stabilt lave frem til midten av oktober – nå stiger de igjen.

Tirsdag er det 103 innlagte på norske sykehus, 21 av dem på intensivavdeling. Av dem var 83 på sykehusene i helseregionen Sør-Øst, 18 på intensiven.

Vil ligne mars

Laake mener den økte beredskapen er mer til stede på papiret enn inne på sykehuset:

– Intensivkapasiteten avhenger av godt utstyr og kompetent personell. De to må følge hverandre. Det er ikke situasjonen i dag. Derfor vil en ny bølge ligne mye på det vi så i mars, der vi måtte utsette operasjoner.

Han understreker at den erfaringen de nå har fått med covid-pasienter, gjør at behandlingen står godt sammenlignet med andre land.

Dette er kapasiteten

Under er makstallet på hvor mange intensivplasser sykehusene kan ta imot, ifølge tall fra Helse Sør-Øst:

Oslo universitetssykehus (OUS): 250

Sykehus Østfold Kalnes: 80

Akershus universitetssykehus (Ahus): 65

Ved tallet under må sykehusene begynne å prioritere annerledes, opplyser de til VG:

Oslo universitetssykehus: 100 (over dette må de hente inn folk uten intensiv-kompetanse og gjøre om operasjonsstuer til intensivrom)

Sykehus Østfold Kalnes: 20 (over dette må en intensivsykepleier behandle flere pasienter)

Akershus universitetssykehus: 30 (over dette må de gjøre om operasjonsstuer til intensivrom og bruke folk uten intensiv-kompetanse)

Det som er felles for alle er en ting: Mangel på intensivsykepleiere.

OUS: Mangler riktig kompetanse

Om OUS skal ta imot 150 pasienter, vil det si at de trenger 1350 intensivsykepleiere og mange flere leger.

– Den bemanningen har jeg ikke. Om vi får større innrykk av pasienter, må vi flytte sykepleiere og leger fra andre deler av sykehuset til overvåknings- og intensivenhetene og lage team, sier leder for akuttavdelingen ved OUS, Øyvind Skraastad til VG.

Han deler han Laakes bekymring over manglende intensivsykepleiere.

– Vi trenger riktig kompetanse i intensiv. Vi har nå en tyngre jobb foran oss enn om vi hadde hatt dem. Det har doktor Laake helt rett i.

KOSTER PENGER: Lederen for akuttavdelingen ved OUS sier mangelen på intensivsykepleiere blir et problem hvis de får inn over 100 covid-pasienter. Foto: Frode Hansen

Når OUS skal øke antall senger ut over 100, må de legge om driften i sykehuset og gradvis redusere ikke-akutt behandling. Ved 200 pasienter, må ytterligere prioriteringer til.

– Vi må lage nye team med intensivpersonell og sykepleiere og leger fra andre deler av sykehuset. De har vi lært opp til å håndtere covid-pasientene. Vi har arealer og utstyr, så det er klart at vi kan håndtere det.

– Hvor går grensen for at dette blir like bra og trygt?

– Det er veldig vanskelig å si nøyaktig. Men det blir uansett svært vanskelig om vi skulle få en ekstrem belastning.

– Kommer det opp i så mange blir det helt krise

Akershus Universitetssykehus hadde på det meste 23 intensivpasienter i vinter. Hvis de får over 30 pasienter, må de ta i bruk operasjonssaler.

Nå ruster de opp til 65:

– Kommer det opp i så mange blir det helt krise. Vi kan ende opp med å ikke klare det på grunn av begrensninger i sykepleierbemanning. Vi har en logistisk plan, men spørsmålet er om vi kan levere på det, sier seksjonsoverlege på intensivavdeling, Vibecke Sørensen.

Hun legger til at lav dødelighet har en klar sammenheng med høy bemanning.

AHUS: Intensivsykepleier Anne-Lise Solum og seksjonsoverlege Vibecke Sørensen. Veggen i enden av korridoren er ny, for å skille ut en egen «covid-avdeling». Foto: Anne Haga

Kalnes må tidoble kapasiteten

Avdelingssjef Linda Stenbeck Haukeland ved intensivavdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes, sier mangelen på intensivsykepleiere er den største utfordringen om de må gå fra åtte pasienter, som nå er full avdeling, til en tidobling.

– Det hjelper ikke hvor mye medisinteknisk utstyr og areal som kan fremskaffes, hvis det er mangel på personell og riktig kompetanse, sier Stenbeck Haukeland.

Sykehuset kan på kort tid behandle 20 intensivpasienter. De planlegger opplæring av personell for å klare 80 pasienter.

Da vil en intensivsykepleier som i utgangspunktet bare skal ha en pasient, få tildelt flere pasienter med støtte fra vanlige sykepleiere, leger og helsefagarbeidere.

KALNES: Dette bildet fra mai viser en pasient som har ankommet akutten på sykehuset i ambulanse.Personalet utfører også en corona-test. Foto: Gisle Oddstad

Helse Sør-Øst: Kompetanse største utfordringen

Viseadministrerende direktør Jan Frich sier til VG at planene er basert på tall som sykehusene i regionen selv har utarbeidet. Han anerkjenner mangelen på intensivsykepleiere:

– Selvsagt ville det vært ønskelig med tilgang på langt flere intensivsykepleiere. Vi har gjort en helhetlig risikovurdering av opptrappingsplanene som viser at tilstrekkelig kyndig personell er den mest begrensende faktoren, sier Frich.

Frich legger til at dette særlig gjelder intensivområdet. Sykehusene har meldt at de arbeider med denne utfordringen og har til nå hatt om lag 2700 medarbeider på opplæring innen intensivområdet.

Fordi sykehusene ikke har tilstrekkelig antall sykepleiere under utdanning, har de lagt opp til kortere opplæringsløp og planlagt at intensivsykepleiere skal lede team med andre sykepleiere og leger.

Mener myndighetene velger nødløsninger

Laake mener på sin side at myndighetene burde satt i gang en kraftig utvidelse av antall videreutdanningsplasser for intensivsykepleiere, og utlyst flere utdanningsstillinger for anestesileger når pandemien var et faktum for åtte måneder siden.

Da ville studenter i videreutdanning allerede være en ressurs, og i økende grad være reservearbeidskraft helt til de er fullt utdannet, mener han.

Regjeringen har bevilget penger til at 39 flere sykepleiere kan starte på intensivutdanning, sammenlignet med året før, noe Laake mener er altfor lite.

Nakstad: Nødvendig med intern opplæring

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet, som har det helhetlige ansvaret for helseberedskapen, sier at sykehusene må basere seg på styrket internopplæring og tilpasset drift:

– Dette er selvsagt ikke optimalt, men nødvendig, for å kunne skalere opp kapasiteten i sykehusavdelinger ved en økning av innleggelsestrengende pasienter.

Han mener også Laake selv har et ansvar:

– Gjennomføringen av nødvendig internopplæring er det vanligvis spesialister i anestesiologi som har ansvaret for i hver enkelt intensivavdeling.

Avdelingsleder: Varig økning er ressurskrevende

Akutt-leder Øyvind Skraastad ved Oslo universitetssykehus mener den opplæringen som er gitt uansett er nyttig.

– Leger og sykepleiere med annen kompetanse enn vår kan selvsagt ikke være like gode. De kan ikke erstatte våre. Men når vi setter dem sammen i team ledet av intensivkyndige er det langt bedre enn uten.

Han sier det er en bevisst prioritering ikke å videreutdanne hundrevis av sykepleiere. En intensivseng krever for eksempel ni årsverk:

– Beredskap koster. Det er en omfattende kostnad å drive en intensivavdeling. Jeg må bruke det jeg har på best mulig måte. Hvor mye penger skal man bruke på helse i et samfunnsperspektiv?

Publisert: 11.11.20 kl. 08:19

