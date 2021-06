PRESSET: Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo, står denne uken overfor et mistillitsforslag i Oslo bystyre. Foto: Vidar Ruud

Venstre og Høyre støtter mistillit – Rødt avgjør MDG-Lans skjebne

Både Høyre og Venstre går inn for mistillit mot Oslo-byråd Lan Marie Berg (MDG) etter milliardsprekken til Oslos nye vannforsyning. Nå er det Rødt som avgjør om det blir flertall for å kaste henne.

Oslo Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke bekrefter overfor VG rett før klokken 16 mandag at partiet vil støtte mistillitsforslaget mot Berg.

Like før halv seks bekrefter også Oslo Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg at de støtter mistillit. Høyre er det største partiet i Oslo bystyre med sine 15 representanter.

Bakgrunnen er gigantsprekken på 5,2 milliarder kroner i utbyggingen av Oslos nye vannforsyning.

– Vi kommer til å støtte mistillit, med mindre det dukker opp ny informasjon om at byråden har overholdt informasjonsplikten før eller under møtet i Finansutvalget tirsdag klokken 15, sier Rygg.

Oslo bystyre skal stemme over mistillitsforslaget på onsdag. Det trenger 30 stemmer for å få flertall. Med stemmene fra Høyre, Venstre, Frp, Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) og representant Danny Chaudry, er det 26 stemmer bak forslaget.

Dermed er det Rødt med sine fire mandater som vil avgjøre om det blir flertall for å kaste Berg. Rødt er samlet til gruppemøte mandag kveld for å diskutere saken.

IKKE TILLIT: Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Brudd på informasjonsplikten

Høyre har konkludert med at Berg har brutt informasjonsplikten hun har som byråd overfor bystyret.

– I et parlamentarisk system må det ikke være noe tvil om hvilket politisk organ som er det øverste. Her i byen er det Oslo bystyre. Om byrådet blir oppmerksom på forhold som har betydning for vedtak bystyret har fattet, må byrådet gjøre bystyret oppmerksom på det, sier Rygg.

Høyre-toppen mener Berg burde ha informert bystyret om de økte kostnadene i prosjektet allerede i august 2020. Bystyret ble først informert 20. mai i år.

– Heller ikke når hun bestiller en ekstern kvalitetssikring, tenker hun på å informere bystyret. Det gjør at vi ikke kan ha tillit til denne byråden, sier Rygg.

– Byråden må fratre

Bjercke sier at Venstre har forsøkt å gå grundig inn i hvordan miljøbyråd Lan Marie Berg, som den øverste parlamentariske ansvarlige for saken, har styrt prosjektet og hvordan hun har overholdt sin informasjonsplikt overfor bystyret.

– Etter å ha gått gjennom alt vi har fått av dokumentasjon, informasjon i høringen og etter egne drøftinger internt, er vi av den klare oppfatningen at de parlamentariske spillereglene er brutt – og konsekvensen av det er at byråden må fratre sin stilling, sier Bjercke.

HAR IKKE TILLIT: Hallstein Bjercke og resten av Oslo Venstre. Foto: Frode Hansen

– En kardinalfeil for en byråd

– Vi mener også, med den informasjonen vi sitter på, at det er tydelig at byrådens styring over dette prosjektet har vært særdeles kritikkverdig, legger han til.

– På hvilken måte har byrådens styring vært kritikkverdig?

– Vi mener at på alle styringsnivåer i dette prosjektet, fra byråden og nedover, er det avdekket mangelfull og svak styringsdialog, mangelfull og svake tiltak for å finne ut av årsakene, og mangelfulle og svake tiltak for å få prosjektet på rett kurs igjen, sier Bjercke.

– Hva mener dere er det mest alvorlige i saken?

– Det er totaliteten i dette som er det alvorlige. Brudd på informasjonsplikten overfor bystyret er en kardinalfeil for en byråd, og som alene er grunnlag for mistillit. I denne saken er informasjonsplikten særlig skjerpende fordi bystyret vedtok i 2019 at byråden i denne saken skulle holde bystyret løpende oppdatert dersom det oppsto utfordringer i prosjektet, sier Bjercke.

– Men svak og kritikkverdig styring av prosjektet er det mest alvorlige, for det kan i verste fall være årsaken til at vi har havnet der vi er, sier han.

Se hele begrunnelsen til Oslo Venstres bystyregruppe under.

Oslo Venstres begrunnelse for mistillit I etterkant av høringen i Finansutvalget 2. juni har Venstres bystyregruppe diskutert hvordan vi skal forholde oss til det som fremkom under høringen, og også mistillitsforslaget mot byråd Berg som ble fremsatt i bystyrets møte 9. juni. Vår konklusjon er at det er klart grunnlag for mistillit i saken om Ny reservevannforsyning til Oslo. Venstres støtte til mistillitsforslaget er basert på følgende forhold: At byråden, etter vårt syn, ubestridelig har brutt informasjonsplikten til bystyret da hun unnlot å informere om kostnadssprekken

At byråden ikke har etterlevd bystyres pålegg om jevnlig rapportering knyttet til eventuelle utfordringer i prosjektet

At byråden ikke har påsett at det er gjennomført løpende ekstern kvalitetssikring av prosjektet før mai 2021, til tross for at byråden lovet bystyret i 2019 om at dette skulle gjøres løpende i prosjektet.

At byrådens styring, som øverste ansvarlig for prosjektet Ny vannforsyning Oslo, har vært særdeles kritikkverdig. Prosjektet har fått en kostnadssprekk på 5,2 milliarder kroner som vil måtte bekostes av byens innbyggere. Vann- og avløpsetaten informerte byråden allerede før jul 2020 om at prosjektets kostnadsramme sannsynligvis ikke ville holde. Vann- og avløpsetatens formelle forespørsel om ny kostnadsramme i prosjektet kom i februar 2021. Byråden ble orientert om at kostnadsrammen ville bli overskredet over tre måneder før denne informasjonen ble videreformidlet til bystyret. Byråden fremholdt at hun ikke kunne dele informasjon om kostnadsoverskridelsene med bystyret, før informasjonen var kvalitetssikret av en ekstern tredjepart. Dette mener Venstre er gal forståelse av informasjonsplikten, da byråden har ansvar for å holde bystyret informert om så viktige forhold, selv om informasjonen ikke er kvalitetssikret. Byråden skulle ha orientert bystyret om at kostnadsrammen ikke ville være tilstrekkelig, enten på ordinær måte eller unntatt offentlighet, selv om byråden på tidspunktet ikke hadde et fullkomment beslutningsgrunnlag for å fastsette en ny kostnadsramme. Dette skjerpes av at Ny vannforsyning til Oslo (NVO) er det største investeringsprosjektet i Oslo noensinne. Det er en selvfølge at økonomiske utfordringer i prosjektet er av stor interesse for bystyret. Det er i sum Venstres klare oppfatning at de parlamentariske spillereglene som enhver byråd til enhver tid er underlagt, ikke er fulgt i denne saken. Venstre mener konsekvensen av å bryte disse spillereglene er at byråden må fratre sin stilling. Vis mer

Kan true byrådet

Et flertall for mistillit mot Berg kan i ytterste konsekvens true det rødgrønne Oslo-byrådets eksistens. Miljøpartiet de Grønne mener at mistillit mot Berg skal oppfattes som mistillit mot hele byrådet.

Oslo Arbeiderparti har imidlertid rykket ut og sagt at det kun er byrådsleder Raymond Johansen som kan ofre byrådet gjennom et kabinettsspørsmål.

Johansen har tidligere sagt at han har tillit til Berg. Hun informerte byrådslederen om kostnadsøkningen først 16. mars i år.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) har opplyst til VG at han ble informert to uker tidligere, den 1. mars.

STARTSKUDDET: 18. februar trykket Lan Marie Berg på knappen som avfyrte den første tunnelsalven i byggingen av ny vannforsyning. Dagen før fikk hun en markedsanalyse av Vann- og avløpsetaten der prislappen lå an til å bli 3,3 milliarder kroner dyrere enn først antatt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Informert fem ganger

Et sentralt spørsmål i vurderingen av mistillit er om byråden burde ha varslet bystyret tidligere om de økte kostnadene i prosjektet. Bystyret fikk først informasjon om kostnadssprekken 20. mai i år.

En gjennomgang VG har gjort av saksdokumentene viser at Berg ble informert ved minst fem anledninger om økte kostnader i enten deler eller hele prosjektet – uten å informere bystyret.

Istedenfor å varsle bystyret om Vann- og avløpsetatens konklusjoner, valgte Berg å involvere konsulentfirmaet Holte consulting for å kvalitetssikre tallene.

Konsulentfirmaets rapport kom 10. mai der de anbefalte en økt kostnadsramme på 5,2 milliarder kroner.

Berg har tidligere uttalt at hun har en plikt til å gi bystyret korrekt informasjon – og at det ville vært flere spørsmål hun ikke kunne ha svart på dersom hun ga bystyret informasjon tidligere.

Senere har hun tatt selvkritikk og innrømt at det kunne ha vært klokt å informere bystyret tidligere gjennom et lukket møte.

Nedenfor kan du se en utvidet tidslinje over vannforsyningsprosjektet og når byråd Lan Marie Berg fikk vite om kostnadsøkningene: