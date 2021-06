Presset øker mot MDG-Lan: Venstre støtter mistillit

I etterkant av høringen i Finansutvalget 2. juni har Venstres bystyregruppe diskutert hvordan vi skal forholde oss til det som fremkom under høringen, og også mistillitsforslaget mot byråd Berg som ble fremsatt i bystyrets møte 9. juni. Vår konklusjon er at det er klart grunnlag for mistillit i saken om Ny reservevannforsyning til Oslo.

Venstres støtte til mistillitsforslaget er basert på følgende forhold:

At byråden, etter vårt syn, ubestridelig har brutt informasjonsplikten til bystyret da hun unnlot å informere om kostnadssprekken

At byråden ikke har etterlevd bystyres pålegg om jevnlig rapportering knyttet til eventuelle utfordringer i prosjektet

At byråden ikke har påsett at det er gjennomført løpende ekstern kvalitetssikring av prosjektet før mai 2021, til tross for at byråden lovet bystyret i 2019 om at dette skulle gjøres løpende i prosjektet.

At byrådens styring, som øverste ansvarlig for prosjektet Ny vannforsyning Oslo, har vært særdeles kritikkverdig. Prosjektet har fått en kostnadssprekk på 5,2 milliarder kroner som vil måtte bekostes av byens innbyggere.

Vann- og avløpsetaten informerte byråden allerede før jul 2020 om at prosjektets kostnadsramme sannsynligvis ikke ville holde. Vann- og avløpsetatens formelle forespørsel om ny kostnadsramme i prosjektet kom i februar 2021. Byråden ble orientert om at kostnadsrammen ville bli overskredet over tre måneder før denne informasjonen ble videreformidlet til bystyret.

Byråden fremholdt at hun ikke kunne dele informasjon om kostnadsoverskridelsene med bystyret, før informasjonen var kvalitetssikret av en ekstern tredjepart. Dette mener Venstre er gal forståelse av informasjonsplikten, da byråden har ansvar for å holde bystyret informert om så viktige forhold, selv om informasjonen ikke er kvalitetssikret. Byråden skulle ha orientert bystyret om at kostnadsrammen ikke ville være tilstrekkelig, enten på ordinær måte eller unntatt offentlighet, selv om byråden på tidspunktet ikke hadde et fullkomment beslutningsgrunnlag for å fastsette en ny kostnadsramme. Dette skjerpes av at Ny vannforsyning til Oslo (NVO) er det største investeringsprosjektet i Oslo noensinne. Det er en selvfølge at økonomiske utfordringer i prosjektet er av stor interesse for bystyret.

Det er i sum Venstres klare oppfatning at de parlamentariske spillereglene som enhver byråd til enhver tid er underlagt, ikke er fulgt i denne saken. Venstre mener konsekvensen av å bryte disse spillereglene er at byråden må fratre sin stilling.