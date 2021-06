forrige























fullskjerm neste

Helikopter styrtet i Telemark - Mann i 40-årene omkom etter helikopterstyrt -

PORSGRUNN/OSLO (VG) En mann i 40-årene er bekreftet død etter at et helikopter torsdag kveld fløy inn i en høyspentlinje og styrtet ved Lannerheia like ved E18 utenfor Porsgrunn.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Politiet fikk melding om ulykken klokken 22.56 torsdag kveld, og rykket ut med full styrke.

– Etter relativt kort tid på åstedet, ble helikopterpiloten erklært omkommet, sier politiets innsatsleder på stedet Tor Einar Bakken.







– Den omkomne er en mann i 40-årene, sier leder for etterforskningsseksjonen ved Grenland politistasjon, Annie Sandersen til VG.

Helikopteret var leid, og kom fra Kjeller flyplass. Politiet sier de har fått opplysninger om at helikopteret skulle lande i Langangen på grunn av dårlig vær.

– Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på piloten, men livet sto ikke til å redde, sier Sandersen.

Politiet vet ikke hvor piloten skulle eller om han måtte nødlande. De jobber nå med å få verifisert informasjon om styrten. Sandersen kan ikke si noe om hvor den avdøde var bosatt. Politiet har snakket med vitner, men har ikke startet med vitneavhør.

Ulykken har skapt store trafikale problemer på E18, og politiet venter at det vil være forsinkelser langs strekningen store deler av fredag.

På bilder tatt i 23.30-tiden kan man se helikopteret liggende på siden på gresset utenfor veibanen, med den ene landingsskien opp.

Like før klokken 11.00 forteller VGs journalist på stedet at helikopteret ble flyttet til en lastebil like.

– Vanskelige flyforhold

Politiet understreker at det er tidlig i etterforskningen, men at at de har grunn til å tro at det dreier seg om en fritidstur. Den omkomne piloten var eneste person involvert i ulykken.

Statens havarikommisjon og politiet vil fredag være på åstedet for å forsøke å finne årsaken til ulykken, skriver politiet i en pressemelding fredag. De holder nå på å berge flykroppen.

– For politiet er det viktig å komme i kontakt med personer som kan ha informasjon om hva som kan ha skjedd i forkant av ulykken, sier Sandersen.

Politiet ber derfor at de som kan ha informasjon eller gjort observasjoner av helikopteret tar kontakt på tipstelefon 476 96 200.

– Ekstremt høy hastighet

En dame VG har snakket med fra på Heistad, rundt seks kilometer unna åstedet. Hun ønsker ikke å kommentere saken med sitt hele navn, men VG kjenner identiteten hennes.

– Helikopteret fløy rett over huset vårt. Det bråkte veldig, og fløy i ekstremt høy hastighet i retning Lannerheia, sier hun.

Hun fikk en vond følelse i magen da hun så hvor lavt helikopteret fløy, og hvor stor hastighet det hadde.

– Jeg reagerte mest på farten. Det var noe som ikke stemte. Jeg tenkte at hvis det skjer noe, så skjer det et lite stykke unna.

Da hun så på nyhetene at helikopteret hadde styrtet, ble hun satt ut.

– Jeg fikk bakoversveis. Jeg og samboeren min så helikopteret noen minutter før det styrtet, sier Kariann.

Kariann beskriver værforholdene torsdag kveld og natt til fredag som dårlige.

– Fra rundt halv elleve til over midnatt lynte det godt. Det regnet veldig, sier hun.

Har du tips eller bilder? Kontakt VGs journalister.

– Sjokk

Thomas Johansen bor i området hvor helikopteret styrtet. Han og samboeren hørte helikopteret fly over huset, og observerte det fly lavt fra stuevinduet.

– Samboeren min reagerte på at det ikke kunne være et helikopter fordi det hadde så høy hastighet, sier han til VG torsdag kveld.

– Men så fikk vi melding om at et helikopter hadde styrtet i området like etterpå. Jeg holdt på å få sjokk, fortsetter han.

Johansen forteller at det har vært et voldsomt regnvær i området i kveld, med mye lyn, torden og nedbør.

POLITIETS INNSATSLEDER: Tor Einar Bakken. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Ordfører: – Kondolerer

Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn sier at han foreløpig ikke vet pilotens identitet. De pårørende blir ivaretatt av redningstjenesten, men kommunen er klar til å bistå.

– Jeg kondolerer til de etterlatte. Det er selvfølgelig trist å tenke på de som er involverte. Jeg er takknemlig for innsatsen til nød- og redningsetatene, sier Kåss til VG.

Det er langs denne E18-strekningen mellom Porsgrunn og Langangen helikopteret ifølge politiet og veitrafikksentralen har styrtet: