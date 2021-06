STYRTET: Et helikopter skal ha styrtet ved Lannerheia utenfor Porsgrunn. Foto: Theo Aasland

Helikopter har styrtet i Telemark

Et helikopter har fløyet inn i en høyspentlinje og styrtet ved Lannerheia like ved E18 utenfor Porsgrunn. Veien er stengt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Det er foreløpig uklart om noen har blitt skadet i helikopterstyrten.







– Den informasjonen vi har fått, er at det skal ha vært én person om bord, men dette jobber vi med å bekrefte, sier vakthavende redningsleder Cecilie Øversveen i Hovedredningssentralen til VG.

– Per nå kan vi ikke si noe om skadeomfanget. Nødetatene er på stedet og redningshelikopteret er på vei, sier hun.

Bilder fra stedet viser ved 23.30-tiden at både politi, ambulansepersonell og brannvesenet har kommet frem til ulykkesstedet.

Helikopteret ligger på siden på gresset utenfor veibanen, med den ene landingsskien opp.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 22.56. Brannvesenet skriver på Twitter klokken 23.27 at de har rykket ut til stedet.

Ulykken fører til at E18 blir stengt en tid fremover, opplyser politiet.

Video fra stedet viser ved midnatt at trafikken i sørgående kjørefelt går sakte forbi ulykkesstedet.

Thomas Johansen bor i området hvor helikopteret styrtet. Han og samboeren hørte helikopteret fly over huset, og observerte det fly lavt fra stuevinduet.

– Samboeren min reagerte på at det ikke kunne være et helikopter fordi det hadde så høy hastighet.

– Men så fikk vi melding om at et heilkopter hadde styrtet i området like etterpå. Jeg holdt på å få sjokk, fortsetter han. Johansen forteller at det har vært et voldsomt regnvær i området i kveld, med mye lyn, torden og nedbør, som kan ha påvirket sikten for fartøyet.

Ordfører: – Trist å tenke på dem som er involvert

Vegtrafikksentralen melder om at høyspentledning ligger over to veier i området: E18 og Fylkesvei 3260 på strekningen Moheim-Langangenkrysset.

– Det ligger høyspentledning over begge vegene. Vi har også fått melding om at det er et helikopter involvert i hendelsen, skriver de på Twitter. De anbefaler omkjøring på Fylkesvei 32, via Skien, Siljan og Larvik.

Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn sier at han ikke har noe mer informasjon enn de aktuelle Twitter-meldingene som nylig har gått ut fra politiet og en foreløpig beskjed han har fått fra brannsjefen.

– Men det er selvfølgelig trist å tenke på de som er involvert. Heldigvis har vi flinke nødetater som jeg vet gjør en kjempejobb når ulykker inntrer, sier han til VG.

Morten Hegseth Riiber var på vei fra en jobb i Arendal, da han tilfeldigvis endte i køen som har oppstått på E18 ved ulykkesstedet.

– Alle bilene står stille, det er ingen måter å snu på. Det er massiv utrykning, med politi, ambulanse og brann, sa han klokken 23.35.

Hegseth Riiber fortalte videre at politiet har informert sjåførene i køen om at det har skjedd en alvorlig hendelse, og at de kommer til å bli stående i lang tid.

Det er langs denne E18-strekningen mellom Porsgrunn og Langangen helikopteret ifølge politiet og veitrafikksentralen har styrtet: