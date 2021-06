Fullvaksinerte medisinstudenter må i karantene Medisinstudent Johanne Kalland er fullvaksinert i Danmark. Likevel tvinges hun i karantene, og rekker ikke sommerjobben ved Volda sjukehus. Kari Aarstad Aase Av Publisert 15. juni, kl. 16:20 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Mens norsk helsevesen er i desperat behov av mer helsepersonell, nektes medisinstudentene innreise uten karantene. Helge Mikalsen Neste side (3) Forrige side (1)

Slå på lyd Neste side (4) Forrige side (2)

Da Kalland la ut problemstillingen på Facebook-siden for medisinstudenter i Odense, der hun studerer, fikk hun svar fra flere titalls studenter som er i lignende situasjon som henne. WICHMANN JOHNNY / POLFOTO Neste side (5) Forrige side (3)

Fullvaksinerte medisinstudenter må i karantene

Kalland selv har bedt sykehuset om å gi henne fritak fra karantene, men det kunne de ikke. Hun vet om andre som skal jobbe på sykehus som også har fått nei, mens andre har fått ja.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Foto: Privat

– Det viser jo også at reglene er helt absurde. Jeg tror ikke de sykehusene som sier nei er vanskelige, det er bare veldig komplisert å ta det byråkratiske ansvaret.

Kalland er ferdig med det femte året på medisin når hun har tatt siste eksamen 24 juni. 28. juni skulle hun begynne som legevikar på Volda sjukehus.

Madeleine Mæland er i akkurat samme situasjon, hun skal begynne ved Stavanger universitetssykehus 28. juni.

Foto: Privat

– Det er en veldig kjip situasjon. Nå har vi sagt fra lenge, og trodde myndighetene ville skjerpe seg og løse dette, i stedet fortsetter de bare å ligge langt etter, sier Mæland.

– Jeg har vært fullvaksinert siden februar, har QR-kode og annen digital dokumentasjon på det, men det er ikke godt nok for Norge, det er helt utrolig.

Studentene er helt avhengige av feriejobbene de vanligvis har i Norge. En ukes mindre lønn er økonomisk katastrofe.

– Jeg måtte takke nei til jobb i julen også, på grunn av karantene, sier Mæland.

Medisinstudentene synes det er arrogant av norske helsemyndigheter ikke å godta statlige dokumenter fra Danmark om at de er ferdigvaksinerte. De er rett og slett ikke «gode nok» for det norske systemet.

Foto: Berit Roald

– Det er ganske utrolig at ikke de har fått på plass en nordisk ordning, mener medisinstudent Magnus Jørgensen.

Flere av studentene har sendt mailer og ringt til flere departementer og FHI. Ingen steder får de svar på hvorfor de ikke kan slippe karantene når de er fullvaksinerte med digital dokumentasjon fra nabolandet.

– Vi er vokst opp med å være stolte av vårt norske demokrati. Som utenlandsstudent har jeg erfart at når man er i opposisjon til systemet eller krever elementære svar, så fungerer det faktisk ikke. Vi møter bare lukkede dører, sier Magnus Jørgensen.

Tidligere i juni skrev VG om tre andre norske studenter i Danmark som fortvilte over situasjonen. Da sa statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet at problemet ville være løst om få uker.

– Jeg forstår at dette er frustrerende for studentene som vaksinert i Danmark. Foreløpig gjelder muligheten til å teste seg ut av reisekarantene med negativ test tatt på dag tre bare for personer som har registrert vaksinen i det norske vaksineregisteret. Har man tatt vaksine i andre land, får man foreløpig ikke registrert dette her i landet. Norge deltar i den europeiske ordningen med koronasertifikater som skal sørge for sikker verifikasjon av koronasertifikater på tvers av landegrenser i EU/EØS. Denne løsningen skal være på plass i starten av juli.

Tirsdag svarte departementet at de ikke hadde mulighet til å svare på denne saken før onsdag.