Solfylte skiløyper i Oppdal. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Hyttekommuner forbereder seg på tusenvis av vinterturister – har beredskapsøvelser

Hyttekommuner har beredskapsøvelser for å takle eventuelle smitteutbrudd i vinterferien. Men alle som er symptomfrie er velkomne.

Publisert: Nå nettopp

I kjølvannet av helsebyråd i Oslo Robert Steens oppfordring om coronatesting før vinterferien, testet 2998 personer seg i hovedstaden mandag, opplyser Helseetaten til VG.

Snittet de siste 14 dagene er 1932. Ytterligere 1180 mennesker har bestilt testing tirsdag.

Lurer du på hvilke coronaregler som gjelder der du bor eller der hytta er? Sjekk VGs oversikt her.

Virke Reiseliv beregnet at rundt 80.000 voksne og barn planlegger å dra ut av byen i forbindelse med vinterferien. De neste dagene vil vise hvor mange av disse som faktisk tester seg.

Forberedt

Erik Sletten, ordfører i Trysil kommune, er ikke bekymret for vinterturismen:

– Vi er forberedt på gjester: Både på hotell, i leiligheter og egne hytter.

Han forteller at kommunen har god kontroll på smittevern, og at de har drevet med forberedelser siden tidlig i høst.

– Jeg oppfatter gjestene våre som flinke til å passe på avstand og på å følge smittetiltak. Så lenge alle følger lokale og nasjonale regler, går dette bra.

– Vi er «på», og senker ikke skuldrene. Skulle noe skje gjør vi tiltak fortløpende.

Alpinanlegget har god kontroll, sier ordfører Sletten. Knettsettra, serveringssted i Trysilfjellet. Foto: Halvard Alvik, NTB

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til VG at det er helt greit å dra på vinterferie nå – så lenge du er symptomfri og frisk når du reiser.

– Er du vant til å bruke munnbind hjemme, bør du gjøre det samme dit du reiser. Risikoen for at du kan være smitteeksponert er fortsatt til stede når du er på ferie. – Følg rådene du er vant til, oppfordrer han.

I Trysil er munnbind eneste lokale tiltak. Ordføreren presiserer at de som kommer til hyttekommunen bør følge regler fra egne kommuner.

– Er det anbefalt med testing før avreise i Oslo, synes vi at det skal gjøres – så lenge de har symptomer, sier han.

Mutasjon bekymrer ikke

I Trysils nabokommune, Sälen, har det vært utbrudd av mutert virus. Dette bekymrer ikke Sletten:

– Det er en god grense imellom oss, med godt smittevern på begge sider. Det er sunt for mennesker å komme seg litt ut av byen og til hytta. Vi synes det er hyggelig at de kommer – og vi er klare til å gripe inn dersom endringer skulle skje.

Hemsedal kommune har omorganisert legekontoret med egen luftveisklinikk. Foto: Pål Rørby

Ordfører i Hemsedal, Pål Rørby, er også godt forberedt for de kommende ferieukene:

Han sier de har trent, øvd og investert for å ruste kommunen best mulig mot eventuelle utbrudd. De har tett tilsyn med all næringsliv, omorganisert legekontoret med egen luftveisklinikk, og forsikrer at de er på «alerten» til enhver tid.

Rørby forteller at de også har kjørt en fullskala-beredskapsøvelse for å avdekke eventuelle hull i Hemsedals smittesporingssystem.

– I øvelsen deltok hele kriseledelsen, smittesporingsgruppen, representanter fra hotellet, afterski og servering, taxi, ambulanse, dørvakter og bussjåfører, sier Rørby.

I Hemsedal er smittevernet på plass i vinterferien. Foto: Gisle Oddstad

Avgjørende sporing

Kommunen simulerte utbruddet over en hel dag, og fikk tydelige indikasjoner på hvor de var i løpet.

– En av tingene som var mest avgjørende, var sporingsarbeidet. Det å få satt de riktige personene i karantene. Spesielt viktigheten av registrering når folk kommer til utesteder og restauranter ble belyst, sier Rørby.

Øvelsen har gjort kommunen enda mer føre var, og skulle et smittetilfelle forekomme, er de godt rustet:

– Nå ønsker vi at folk kan få reise hit for å koble av, og for å benytte seg av de fantastiske snøforholdene i den fine fjellheimen vår.

Hafjell i Øyer kommune er et av flere populære reisemål i vinterferien Foto: Geir Olsen, NTB

Ordfører Jan Halvor Midtmagelid i Øyer kommune sier de ikke vil fraråde personer som kommer fra områder med høy smitte å feriere i kommunen. Han legger til at de allerede har et system på plass hvis det skulle oppstå smitte:

– På fredag kommer vi til å ha en øvelse hvor smittesporingsteam, kommuneoverlege, kommuneledelsen og næringslivet går gjennom hvordan vi skal takle et mulig smitteutbrudd. Vi har en beredskapsplan og eventuelle tiltak klare.

– Synes du personer fra områder med høy smitte bør teste seg før de kommer?

– Ja, det synes jeg.

Midtmagelid sier han har stor tro på at folk overholder smittevernregler og frykter ikke overdreven festing.