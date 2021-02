PÅ INTENSIVAVDELINGEN: Bildet er tatt i november 2020 ved Sykehuset Østfold på Kalnes utenfor Sarpsborg. Illustrasjonsfoto. Foto: Gisle Oddstad

Slik ble sykehusene rammet av pandemien: «Ikke forberedt på det psykiske aspektet»

Angst blant ansatte. Mangel på smittevernutstyr. For dårlig bemanning. Dette sier to av helseforetakene til kommisjonen som snart skal gi en dom over Norges coronahåndtering.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Rapporten fra Koronakommisjonen leveres etter planen til statsministeren 14. april.

Hvor godt forberedt var Norge da krisen inntraff? Hvordan kan vi være bedre forberedt ved neste pandemi?

For å svare på spørsmålene har kommisjonen siden våren 2020 hentet inn tusenvis av dokumenter og intervjuet sentrale aktører.

VG har fått innsyn i tilbakemeldingene fra helseforetakene Sykehuset Østfold og Helse Bergen. De viser hvilke utfordringer sykehusene vurderte som mest kritiske da smittetallene begynte å skyte i været.

«Den desidert største utfordringen» fortsatt ikke løst

Når det gjelder bemanning, er dommen fra Sykehuset Østfold klar:

«Bemanningsutfordringen er den desidert største utfordringen, som fortsatt ikke er løst».

DE ALLER SYKESTE: I denne salen på intensivavdelingen ved Sykehuset Østfold ligger coronapasientene som trenger pustehjelp. Illustrasjonsfoto. Foto: Gisle Oddstad

Pandemien har avdekket et stort behov for ansatte med spesialkompetanse innenfor akutt og kritisk syke pasienter. De samme erfaringene går igjen hos Helse Bergen:

«Hovedutfordringen kapasitetsmessig har vært tilgang til personell med nødvendig kompetanse innen intensivmedisin, spesielt behovet for intensivsykepleiere».

– Mangel på riktig kompetanse og mangel på oversikt over kompetanse har ført til mye overtid, mye merarbeid og slitne sykepleiere, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Hun tilføyer at forbundet i ti år har pekt på behovet for å styrke intensivkapasiteten.

– Det viser at man har en tendens til å håpe at det ikke skjer oss. Vi er nødt til å ha en beredskap i helsetjenesten som tar høyde for en krise som har vært varslet av Verdens helseorganisasjon i over ti år.

Sykehuset tar selvkritikk

Administrerende direktør ved Haukeland universitetssykehus, Eivind Hansen, erkjenner at intensivkapasiteten ikke var god nok.

– Vi har trappet litt opp de siste årene, men vi har ikke trappet nok opp til å være godt nok forberedt på en pandemi. Det er en krevende jobb å stå i over tid, så vi er nødt til å jobbe med å holde på de vi har, med utdanningsstrategier og rekruttering.

Hansen peker på at de i ettertid har satt av budsjettmidler til intensiv- og overvåkningskapasitet.

– Vi er åpne for at vi kan få kritikk i kommisjonens rapport, og vi tar selvkritikk på det.

SYKEHUSDIREKTØR: Eivind Hansen ved Haukeland universitetssykehus mener pandemien har vist behovet for å ha planer for oppskalering av intensivkapasitet for pandemi eller lignende hendelser. Foto: Paul S. Amundsen / VG

På spørsmål om hvilke utfordringer han mener det er særlig kritisk å løse før neste pandemi, peker direktøren på:

Intensiv- og overvåkningskapasiteten må bedres på permanent basis, med en oppdatert plan for oppskalering av både pandemi- og intensivkapasitet

Bedre sikkerhet for leveranse av smittevernutstyr og annet utstyr i form av beredskapslager

– Må jobbe med rekruttering

Administrerende direktør i Sykehuset Østfold, Hege Gjessing, skriver i en e-post til VG at de i en normalsituasjon «ikke anser det som praktisk mulig å ha den intensivkapasiteten» de har måttet planlegge for å ha «ved eventuelle topper i pandemien».

Hun mener at «pasientgrunnlaget» i en normalsituasjon ikke er «stort nok til å gi fagpersonene de nødvendige praktiske ferdigheter».

– Det vil i tillegg være svært ressurskrevende og fortrenge kapasitet i andre ledd av tjenesten. Vår oppfatning er at regjeringens tiltak har tatt høyde for det, skriver hun.

– Vår hovedbekymring er at vi har relativt mange intensivsykepleiere som vil gå av med pensjon i løpet de neste fem årene. Vi må derfor jobbe godt med rekruttering.

DIREKTØR: Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold. Foto: Gorm Kallestad

På spørsmål om hvilke utfordringer hun mener det er særlig kritisk å løse før neste pandemi, trekker Gjessing frem dette:

Sentrale avtaler med arbeidstagerorganisasjonene for å løse bemanningsutfordringen i en pandemi, som i beredskapssituasjoner åpner for høyere ressursutnyttelse og fleksibilitet enn det som ligger i de ordinære overenskomstene

Se på hvordan kritisk personell kan disponeres mellom sykehusene for å sørge for at ressursene er der det er størst behov og å ha en plan for hvordan utenlandsk helsepersonell kan krysse landegrensen

Beredskapslagre og – avtaler bør sikre stabil forsyning av smittevernutstyr, medisinsk teknisk utstyr, legemidler og medisinsk forbruksmateriell

Sykehusene bør ha tilstrekkelig areal til disposisjon

«Psykisk og fysisk slitsomt»

Begge foretakene beskriver bekymringer for de ansatte.

«Selv med et begrenset antall pasienter på intensiv opplevde medarbeiderne at dette var både psykisk og fysisk slitsomt», skriver Helse Bergen.

Sykehuset Østfold viser til at fravær relatert til covid-19 har medført «betydelig utfordring og økt belastning på personell som har vært på jobb».

De var «ikke forberedt på det psykiske aspektet blant helsepersonell», som viste seg som «angst for egen helse, for å smitte pasienter og kolleger, og frykt for å ta med smitte hjem».

Se hva som møtte VG på intensivavdelingen ved Ullevål sykehus i desember 2020.

Ba industrien om hjelp

Mangelen på smittevernutstyr er gjennomgående:

«Først i begynnelsen av mai hadde man god kontroll på smittevernutstyr, og forsikringer om god beholdning på sentralt lager», skriver Sykehuset Østfold til kommisjonen.

Mangelen førte til at helseminister Bent Høie (H) i mars 2020 ba norsk industri om hjelp.

– Vi må ha et nasjonalt beredskapslager på helt elementært smittevernutstyr, legemidler og medisinsk-teknisk utstyr, sier Sverresdatter i Norsk Sykepleierforbund.

Blant ansatte var det lav kjennskap til rutiner for riktig bruk av åndedrettsvern – utstyr som beskytter sykepleiere ved intubering på pasienter som trenger respirator.

Det overrasket helseforetaket:

«Behovet for opplæring var større enn man hadde forutsett».

Les også: Munnbind som ryker, smittefrakker som er for små – og hansker som revner. Dette har helsepersonell meldt fra om under pandemien

PÅ INNSIDEN AV HAUKELAND: Her inne behandler de coronapasienter ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Illustrasjonsfoto. Foto: Katrine Sunde, Haukeland universitetssjukehus

«Betydelige kjøp av alternative produkter»

Pandemiplanen som var gjeldende i Helse Bergen i starten av 2020, ble utarbeidet i forbindelse med svineinfluensa-pandemien i 2009.

Den var ikke oppdatert, og revisjonsarbeidet ble gjort i all hast. Derfor var oversikten over respiratorer og engangsutstyr til intensivbehandling mangelfull i coronapandemiens første fase.

«Dette kunne blitt et større problem våren 2020, hvis pasienttallet hadde blitt vesentlig høyere», skriver Helse Bergen til kommisjonen.

– Vi kan ikke ha beredskapsplaner som ligger hvilende i ti år – de må oppdateres jevnlig. Dette blir ikke den siste pandemien vi står overfor, påpeker Lill Sverresdatter Larsen i NSF.

Helse Bergen trekker frem at det var få rammeavtaler som var gyldige og kunne brukes til innkjøp av medisinsk-teknisk utstyr:

«Behovet for utstyr oversteg raskt det som var mulig å skaffe på kort sikt».

Helseforetaket hadde heller ikke nok tilgang på desinfeksjonsmidler, som førte til at «det ble gjennomført betydelige kjøp av alternative produkter slik at sykehusdriften kunne sikres».

Også ved sykehusene til Helse Bergen var kunnskap om smittevern varierende. Ulik praktisering av smittevernrutiner på avdelingene medførte utrygghet blant medarbeidere, viser evalueringen:

«Verneombud har hatt stor pågang ute i avdelingene på grunn av usikkerhet knyttet til rutiner og forsyningssituasjonen».