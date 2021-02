UENIGE: Folkehelseinstituttets Camilla Stoltenberg og helseminister Bent Høie er uenige om formidlingen av coronatiltak. Foto: Terje Pedersen

Ap kritiserer coronainformasjon: − Tall- og bokstavsuppe

I strid med faglige anbefalinger innførte regjeringen ring 1 og ring 2 med tiltaksnivåer fra A til D: – Nå henger jeg ikke med lenger, sier Arbeiderpartiets helsepolitiker Tuva Moflag.

Folkehelseinstituttet mener det er vanskelig å formidle flere ulike nivåer av råd og anbefalinger, Helsedirektoratet mener det kan bli for komplisert.

– Nå er det komplett kaos. Første bud i krisekommunikasjon er å være tydelig, men dette er en tall- og bokstavsuppe, sier stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) til VG.

Da covid-19-forskriften skulle reguleres fra 3. februar, etter ishallutbruddet i Halden, anbefalte Folkehelseinstituttet (FHI) to tiltaksnivå.

Det ene var «utbruddsområder med høyt tiltaksnivå». Det andre var «omkringliggende områder med høyt tiltaksnivå».

FHI mente at det var «uhensiktsmessig å innføre flere tiltaksnivå i covid-forskriften, og at det vil være vanskelig å formidle flere ulike nivåer av råd og anbefalinger.»

Helsedirektoratet sa seg enig.

«Et todelt system er også enklere i forhold til kommunikasjon. Et firedelt system kan bli komplisert», skrev direktoratet til Helse- og omsorgsdepartementet.

FORVIRRET: Tuva Moflag er helsepolitiker for Arbeiderpartiet på Stortinget. Hun frykter tiltakstrøtthet, når folk ikke skjønner coronareglene. Foto: HELGE MIKALSEN

Men departementet ville det annerledes.

To ringer, fire bokstaver

Både på Østlandet og Vestlandet er kommuner plassert i ring 1 og ring 2, i forhold til hvor tett de er på smitteutbruddene.

Innenfor de geografiske ringene er det fire tiltaksnivåer. A er særlig høyt, B er høyt, C er ganske høyt og D er noe høyt.

– Det bokstavene refererer til, er forskriften, sånn at det skal bli lettere å finne fram der, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Koblingen er til kapittel 5 i coronaforskriften: I kommuner med tiltaksnivå A er det kapittel 5A i forskriften som gjelder, tiltaksnivå B viser til kapittel 5B og så videre.

ISHALL: Etter utbruddet knyttet til ishockeylaget Comet og Halden Ishall ble covid-forskriften igjen endret. Foto: Gisle Oddstad

Tuva Moflag bor i Nordre Follo, episenteret for det første utbruddet av mutert corona.

– Da hytteforbudet ble opphevet for alle andre, hadde Nordre Follo et særegent forbud, selv om vi var i samme ring som Ås og Oslo. Her er regler utenpå ringer og bokstaver.

Forvirret hockeymamma

Stortingspolitikeren er hockeymamma og dugnadsansvarlig for å sette ut smittevernvakter når laget til den ene av sønnene hennes spiller.

– Ishallen skulle åpne forrige onsdag, etter uttalelse fra regjeringen. Tirsdag kveld tvitret ishockeyforbundet av hallene skulle holde stengt, etter beskjed fra FHI.

Moflag fant ingen informasjon på forbundets, FHIs eller regjeringens nettsider.

– Men i VG fant vi at trening i ishaller ikke anbefales når kommuner er på beredskapsnivå 4 og 5. VG er bra, det, men vi ønsker offisiell informasjon – og det klarte vi ikke å finne.

UTBRUDD: Nordre Follo sørøst for Oslo ble stengt ned da flere tilfeller av det muterte coronaviruset fra Storbritannia ble påvist i slutten av januar. Foto: Odin Jæger

Hun mener endringene i tiltaksbyrden kommer ekstremt hyppig.

Frykter tiltakstrøtthet

– Vi opplever at regelverket endrer seg flere ganger i uken. På toppen av endringer fra regjeringen kommer de kommunale tiltakene, ikke alltid på samme dag.

Moflag har inntrykk av at mange er forvirret og frustrerte. Hun tror endringstakten kan føre til at folk ikke klarer å følge reglene til enhver tid, selv om de ønsker å gjøre det.

– Når folk ikke skjønner reglene som gjelder, blir de vanskelige å etterleve i praksis. Jeg er redd vi kan få tiltakstrøtthet, som FHI peker på er et av de store risikomomentene.

Moflag mener regjeringen må stramme opp kommunikasjonen.

– Naturlig med spørsmål

– Jeg forstår veldig godt at når det skjer endringer i smittesituasjonen og tiltak, så tar det tid før folk får satt seg inn i det, sier helseminister Bent Høie til NTB.

Han er ikke enig i at kommunikasjonen om coronatiltak er forvirrende og viser til at hovedtilbakemeldingen er at folk har oppfattet kommunikasjonen som god

– Men det er slik at når det kommer utbrudd og nye tiltak, så er det en kort periode med mange spørsmål. Det er jo helt naturlig, sier Høyrestatsråden.

RING 1: Ulvik i Hardanger er hardt rammet av smitteutbrudd. Foto: Hallgeir Vågenes

Tuva Moflag har foreslått at staten skulle lage en egen app med oppdaterte tiltak i alle kommuner.

Departementet anbefaler VG

Helsedepartementet har tidligere vurdert en app-løsning, men kom til at risikoen for feilinformasjon og utdaterte opplysninger om kommunetiltak var for stor.

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) sier at det bare er to nettsider folk må besøke for å få oversikt over alle tiltak: Helsenorge.no og kommunens egen nettside.

– VG har for øvrig laget en svært god nettside der man ved å skrive inn kommunenavnet sitt får opp alle tiltak som gjelder i den kommunen, uavhengig av om de er nasjonale og kommunale. Den vet jeg det ligger enormt mye arbeid bak for å holde oppdatert og oversiktlig, og kan anbefale på det sterkeste for dem som kun ønsker én side å forholde seg til.

