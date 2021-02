FUNNET HER: De to jentene ble funnet drept i friluftsområdet Baneheia i mai 2000. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Jan Helge Andersen overrasket: Står ved «hovedmann»-forklaringen

Drapsdømte Jan Helge Andersen vil korrigere uriktige påstander som har kommet frem de siste årene, sier hans nye advokat, Svein Holden.

Torsdag i forrige uke kom avgjørelsen fra Gjenopptakelseskommisjonen: Drapsdømte Viggo Kristiansen skal få prøvd saken sin på ny.

Et av de viktigste bevisene mot Kristiansen, var den tidligere kameraten Jan Helge Andersens forklaring – som i politiavhør tilsto og hevdet at Kristiansen var «hovedmannen».

Andersen ble løslatt fra sin fengselsstraff på 19 år for fem år siden, mens Kristiansen har sittet fengslet. Etter gjenåpningen har Andersen engasjert Svein Holden som sin advokat.

Dersom det blir en ny rettssak, vil Andersens forklaring fortsatt stå sentralt.

– Andersen er overrasket over at saken mot Kristiansen er besluttet gjenåpnet. Andersen fastholder at han har forklart seg korrekt om Kristiansens rolle i saken. Det vil han også gjøre dersom han skal avgi forklaring i en ny rettssak, sier Holden til VG.

ADVOKAT: Jan Helge Andersen har engasjert Svein Holden som sin advokat, etter at Viggo Kristiansen fikk saken sin gjenåpnet. Her er Holden fotografert under løslatelsen av drapssiktede Tom Hagen. Foto: Gisle Oddstad

Andersen ble anmeldt av Kristiansen for falsk forklaring i 2014, men anmeldelsen ble henlagt etter få uker.

Gjenopptakelseskommisjonen mener nå det er flere svakheter ved bevisene mot Kristiansen og mener det samlet sett er en rimelig mulighet for at han ville ha blitt frifunnet hvis retten hadde fått forelagt seg de opplysningene som er lagt fram i forbindelse med gjenopptagelsesbegjæringen.

– Andersen vil under en eventuell rettssak korrigere uriktige påstander om hendelsesforløpet i Baneheia, som er lansert de senere år, sier Holden.

– Hva tenker Andersen på her?

– Det vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt, svarer Holden.

Kommisjonen mener deriblant at verdien av Andersens forklaring er betydelig svekket.

– Hva tenker Andersen om dette?

– Andersen vil besvare spørsmål fra retten om Kristiansens rolle på en sannferdig måte, også vil det være opp til retten og vurdere troverdigheten av hans vitnemål, svarer Holden.

DØMT: Her er Jan Helge Andersen avbildet etter dommen i tingretten. Foto: Tore Andre Baardsen

Kristiansen krevde seg løslatt i helgen, men påtalemyndigheten uttaler i en pressemelding mandag at han ikke kommer til å bli løslatt i dag. Påtalemyndigheten har ambisjon å behandle søknaden «i løpet av noen dager».

Kristiansen har hele tiden hevdet sin uskyld, men har så langt ikke villet begjære seg løslatt fordi han mener det ville bli sett på som en erkjennelse av skyld, skriver NTB.

Påtalemyndigheten var sterkt imot at Viggo Kristiansen skulle få prøvd forvaringsdommen etter drapene i Baneheia på nytt. Til syvende og sist er det opp til Riksadvokaten å avgjøre om påtalemyndigheten skal kjøre ny rettssak mot Kristiansen, eller om de velger å legge ned påstand om frifinnelse.