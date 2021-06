VIL IKKE GI SEG: Arbeiderpartiets Tuva Moflag sitter i Stortingets helsekomité, og mener kontantstøtten har negativ innvirkning på likestilling og integrering. Hun vil ha ordningen fjernet. Foto: HELGE MIKALSEN

Disse kampene splitter rødgrønn side: − Uaktuelt å svekke kvinners rettigheter

Abort, kontantstøtte og tidlig ultralyd. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har et mål om å styre landet sammen etter høstens stortingsvalg, men disse spørsmålene er partiene rivende uenige om.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ligger godt an på målingene til høstens stortingsvalg. Om de vinner må de sammen bestemme hvilken politikk som skal føres i Norge.

Både Kjersti Toppe (Sp) og Tuva Moflag (Ap) er klare på at de vil kjempe for hver sine standpunkter rundt noen av sakene de er aller mest uenige om.

– Vi kan være med å diskutere økonomiske prioriteringer, men Ap vil ikke være med på å svekke kvinners rettigheter. Da tenker jeg særlig på å reversere bioteknologiloven og stramme inn abortloven. Det er uaktuelt for oss, sier Tuva Moflag.

I mai i fjor fikk Arbeiderpartiet, SV og Frp flertall i Stortinget for å tilby tidlig ultralyd til alle gravide kvinner til og med uke 12. Senterpartiet stemte imot forslaget.

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, har nylig bedt om å utsette innføringen av tidlig ultralyd på grunn av at det ikke er nok jordmødre. Det er jordmødrene som i all hovedsak skal utføre disse undersøkelsene.

– Så lenge vi har stor jordmormangel mener jeg vi ikke kan innføre tidlig ultralyd og NIPT, sier Toppe, men legger til at Senterpartiet ikke vil gå inn for å gjøre om på endringene i bioteknologiloven.

Hva er bioteknologiloven? Bioteknologiloven har som formål «å sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn hvor det er plass til alle». Loven ble vedtatt i desember 2003, og trådte i kraft 1. januar 2004. 1. juli 2020 ble loven endret, og åpnet dermed for: Eggdonasjon

Forskning på befruktede egg

Lagring av ubefruktede egg på ikke-medisinsk grunnlag

Assistert befruktning for enslige Vis mer

Dette er NIPT Ved NIPT (non invasiv prenatal test) gjøres en analyse av fosterets DNA i en blodprøve fra mor. Testen er aktuell hos gravide der kombinert ultralyd og blodprøve (KUB) har vist høy risiko for å føde barn med trisomi 21.

I mai 2020 vedtok et flertall på Stortinget endringer i bioteknologiloven som blant annet innebærer at alle gravide får tilbud om en ultralydundersøkelse i første trimester.

I tillegg skal det være tillatt å utfører NIPT for alle gravide og gravide over 35 år eller de som har annen indikasjon for fosterdiagnostikk, har rett til å få tilbudet gjennom den offentlige helsetjenesten.

Lovendringen trådte i kraft fra 1. juli 2020. Kilde: NHI Vis mer

Arbeiderparti-politiker Tuva Moflag mener det er bra at Senterpartiet ikke går inn for å reversere endringene i bioteknologiloven i sitt partiprogram.

– Når Kjersti Toppe sier at hun vil utsette tidlig ultralyd på grunn av prioriteringer og ikke omkamp om lovendringene, så regner jeg med at hun står inne for det. Bioteknologiloven var en stor seier for oss, og den skal ikke forhandles bort. Vi vil få tidlig ultralyd på plass så raskt som mulig, sier Ap-politikeren.

INGEN REVANSJ: Helsepolitisk talsperson i Sp, Kjersti Toppe vil ikke ha forskning på befruktede egg, men sier Senterpartiet ikke skal gå til omkamp for saker som eggdonasjon eller tidlig ultralyd. Foto: Odin Jæger

Kontantstøtte og abort

En viktig sak for begge partier er kontantstøtteordningen. Toppe sier den er en viktig del av Senterpartiets familiepolitikk.

– Sp har vært i regjering sammen med Ap i åtte år, og kontantstøtten besto. Vi fikk kuttet støtten fra tre til to år, med fokus på de yngste. På den måten ville vi sikre valgfrihet for barnefamilier, sier Toppe.

Om kontantstøtten sier Moflag at hun håper Sp lytter til Grorud-veteranen Jan Bøhler, som har vært en mangeårig motstander av kontantstøtteordningen. Bøhler meldte overgang fra Ap til Sp i fjor.

Et annet tema som splitter partiene er spørsmålet om abort. I dag kan man ta abort frem til uke 12 av svangerskapet. Hvis man finner ut at abort er nødvendig etter uke 12, kan man søke om lov til å ta abort frem til uke 18. Da må man gå til en nemnd, som må godkjenne aborten.

Arbeiderpartiet har vedtatt at de ønsker å avvikle abortnemndene, og at selvbestemt abort skal være mulig frem til uke 18 med tilbud om rådgivning. Det betyr at de ønsker å utvide kvinners rettigheter til å ta abort, mens motstandere av dette gjerne mener at det vil gå utover fosterets rettigheter.

Senterpartiet ønsker ikke en utvidelse av abortloven.

– Vi er ikke innstilt på å gi oss i abortsaken. Vi sier at vi kan ha en gjennomgang av nemndordningen i vårt vedtak, men at vi ikke skal akseptere noen utvidelse, sier Toppe.

Vil ikke ta diskusjonen «på bakrommet»

Tidligere har Ola Borten Moe (Sp) sagt at abortspørsmålet ikke bør bli bestemt i forhandlinger mellom partiene i regjering, men heller bli diskutert og stemt over av hele Stortinget. Moflag i Arbeiderpartiet er enig med Sp-politikeren.

– Jeg er glad for at han peker på at det er en debatt som bør tas i den fulle parlamentariske bredden. De siste innstrammingene ble bestemt på bakrommet, og det mener jeg er uverdig. En utvidelse må skje med brede høringsrunder, og jeg håper at Sp står ved det Borten Moe uttalte, sier Moflag.

– Er det noen saker dere er mer villige til å inngå kompromiss på enn andre?

– Det har jeg ingen skala for, men dette er verdisaker vi før har vist at vi ikke gir oss på. Vi får se om abortsaken er en kampsak for Ap, men vi er ikke innstilte på å gi oss. Det er vi som forsvarer dagens grenser. Jeg håper vi kan ha en gjennomgang av nemndene slik vi har vedtatt, og bli enige om å beholde 12-ukersgrensen, svarer Toppe.

Moflag mener at så lenge Sp står ved å ta diskusjonen i hele bredden av Stortinget vil det ikke være et stort hinder for regjeringssamarbeidet at partiene ikke har samme standpunkt.