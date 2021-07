BEKYMRING: El-sparkesykler skaper bekymring i de store byene. Foto: Annika Byrde, VG

Elsparkesykler skaper uro i byene: En av tre sier de er bekymret

Ferske tall viser at en av tre i norske byer bekymret for ulykker mellom sparkesykkel og gående. Samtidig ønsker halvparten av nordmenn sparkesyklene bort fra fortau.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

– Elsparkesykler ble raskt populært, men det er mye å gå på både på kjørekultur og på utformingen av bygatene, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF til VG.

Mens møter mellom bilister og syklister er det som bekymrer flest trafikanter i Norges store byer, kommer møter mellom gående og elsparkesykler på en hårfin annenplass. Det viser ferske tall fra NAFs Trafikantbarometer 2021.

I undersøkelsen opplyser 31 prosent av de spurte som har bosted i store norske byer at de er bekymret for farlige situasjoner mellom gående og sparkesyklister. Dette er første gang elsparkesykler er tatt med i undersøkelsen.

– Elsparkesyklenes inntog kom brått og overrumplende på byene, og det er først nå man har begynt å regulere bruken. Samtidig viser andelen som er bekymret for møter mellom syklister og bilister at byene trenger å tilrettelegge for mange ulike trafikantgrupper, sier Ryste.

HOLDER ØYE: Kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste. Foto: NTB

Halvparten ønsker forbud

Trygg Trafikk har også nylig utført en undersøkelse hvor de har sett på nordmenns holdninger til det elektriske fremkomstmiddelet.

Tallene viser at halvparten av oss (52 prosent) ønsker forbud mot å kjøre elsparkesykler på fortau. Nesten like mange (49 prosent) ønsker forbud mot utleie på nattetid.

– Det viser at utfordringene med frislippet av elsparkesykler fortsatt er relevant. Vi ser at flertallet ønsker at det ikke skal være elsparkesykler på fortau, og det er naturlig at myndighetene ser nærmere på hvor i trafikken disse hører hjemme, sier Christoffer Solstad Steen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk i en pressemelding.

Trygg Trafikk savner kraftigere lut fra myndighetene for å løse utfordringene med elsparkesyklene.

I Oslo er tallet enda høyere hvor 7 av 10 (68 prosent) ønsker forbud, viser undersøkelsen.

Slik er undersøkelsene gjennomført NAFs Trafikantbarometer 2021 publiseres senere i år, og er en landsrepresentativ undersøkelse utført av Kantar på vegne av NAF i perioden januar-februar 2021. Mer enn 4000 personer har svart på spørsmålene.

Undersøkelsen fra Trygg trafikk er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 29. april – 3. mai gjennomført til sammen 1008 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år Vis mer

I FARTA: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Tore Kristiansen, VG

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har forståelse for at elsparkesyklene har vekket bekymring hos en del trafikanter.

– Derfor har vi innført strengere nasjonale regler, og vært tydelige på at det er forbudt å være mer enn en person på elsparkesykkelen. Vi har også gitt kommunene verktøy som gjør at de kan innføre egne regler med utgangspunkt i lokale forhold. Det jobbes også med å innføre en promillegrense for å bruke elsparkesyklene.

Hareide svarer at elsparkesykler som blir kjørt på fortau kan være en utfordring i de store byene, men lite problematisk på mindre steder.

– Derfor har jeg ikke ansett det som hensiktsmessig å innføre et generelt forbud mot å bruke elsparkesykkel på fortau. Det å påby dem å bruke kjørebanen kan også gi sikkerhetsutfordringer og skape konflikt mellom bil og sparkesykkel