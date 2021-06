SKUMLAGT: Slik så det ut på branntomten etter at de verste flammene var slukket, men det brenner fortsatt i avfallsanlegget utenfor Kristiansand. Foto: KBR/UAS Norway, Anders Martinsen

Samler ansatte etter eksplosjonen ved gjenvinningsanlegget: − Trodde de skulle dø

Fredag møtes de ansatte etter brannen i gjenvinningsanlegget utenfor Kristiansand hvor to personer ble kritisk skadet.

Av Stella Bugge

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Totalt syv personer ble skadet og fraktet til sykehus, fire er utskrevet.

– Femtemann er ved godt mot og har fått beskjed om at han kan bli utskrevet om to-tre dager, sier administrerende direktør i Returkraft, Odd Terje Døvik, til VG fredag morgen. Mannen ligger på Sørlandet sykehus med brannskader.

– De to som ligger på Haukeland har jeg ikke oppdatert status på, men det er all grunn til å tro at situasjonen fortsatt er kritisk og uavklart, sier Døvik.

SLUKKING: Foto tatt fra drone av brann i avfallsanlegget til Returkraft på Langemyr, like nord for Kristiansand sentrum. Foto: KBR/UAS Norway, Anders Martinsen

Ifølge Døvik var tre av de fem som ble innlagt på Sørlandet sykehus i Kristiansand, ansatt ved Returkraft. Skadene de fem ble utsatt for var blant annet røyk, kutt- og sårskader i hode og ansikt, og brannskader. Tre av dem som ble utskrevet, skal være til stede på dagens møte.

– Vi inviterer alle til å komme sammen med kolleger, og i første omgang gjør vi dette selv. Kamerat- og vennehjelp er den beste som finnes, og det er den vi begynner med, sier Døvik.

Han opplyser at de to som ligger kritisk skadet på Haukeland sykehus i Bergen ikke er ansatt hos Returkraft. Den ene var innleid til å drive med vedlikeholdsarbeid mens den andre er sjåfør i et annet firma.

De ansatte skal ikke møtes på gjenvinningsanlegget siden dette fortsatt er stengt, og ifølge Døvik brenner det fortsatt.

GJENVINNINGSANLEGGET: Foto tatt av drone under rednings- og slukkingsarbeidet. Foto: KBR/UAS Norway, Anders Martinsen

– Noen trodde de skulle dø, og noen trodde kollegaen skulle dø. Dette har vært en dramatisk opplevelse. De har behov for å summe seg og få bearbeidet dette. Det har vært sterke inntrykk og noen var med å berge de som nå ligger med brannskader, sier Døvik.

De som hadde friskift så plutselig arbeidsplassen gå i luften.

– Mange har behov for informasjon og snakke med kollegene, avslutter Døvik.