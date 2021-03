MINI-MUSEUM: Hjemme i garasjen i Kirkenes har Frode Berg samlet minner fra sine mange år som ansatt hos den norske grensekommissæren på grensen mot Russland. Foto: Helge Mikalsen

Stortinget til omkamp om den hemmelige Frode Berg-rapporten

EOS-utvalget har sendt Stortinget en ny rapport om Frode Berg-saken, og har utelatt opplysningene som regjeringen mener kan true rikets sikkerhet. Alle partiene på Stortinget ber nå regjeringen fjerne hemmelig-stempelet.

En ny versjon av den hemmelige rapporten åpner også for at Frode Berg kan forklare seg i en lukket høring i den spesielle komiteen som håndterer EOS-utvalgets rapport.

– Det har kommet signaler om at jeg skal få innsyn i deler av rapporten i et lukket møte, skriver Frode Berg i en SMS til VG.

Det skjer bare to dager etter at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) blankt avslo Stortingets ønske om å la nordmannen, som ble dømt i Russland for spionasje til fordel for Norge, få innsyn i EOS-utvalgets fullstendige rapport til Stortinget.

Laget ny versjon

Stortinget har valgt en egen komite til å behandle den hemmelige rapporten. Nå har komiteen enstemmig sendt en ny anmodning til regjeringen, med full støtte fra Stortingets presidentskap :

– Etter ønske fra komiteen har EOS-utvalget sendt oss et nytt dokument, som inneholder de opplysningene om saken som EOS-utvalget mener kan offentliggjøres. Alle partiene på Stortinget står bak anmodningen til regjeringen om å avgradere dette dokumentet, sier komiteleder Dag Terje Andersen (Ap) til VG.

Han håper nå at regjeringen kan fjerne hemmelig-stempelet slik at offentligheten kan bli kjent med et minimum av EOS-utvalgets vurdering av Frode Berg-saken.

Lukket høring 12.april

Andersen sier at Frode Berg vil bli invitert til en lukket høring i Stortinget mandag 12.april.

Komiteen vil også innkalle forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H), den forrige forsvarsministeren Ine Eriksen Søreide (H) og sjefen for Etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes, til høringen. EOS-utvalget blir også invitert til å kommentere forklaringene fra de øvrige inviterte, ifølge komitelederen.

– Er det ikke lenger aktuelt å la Frode Berg forklare seg for åpne dører?

– Jeg har grunn til å tro at Frode Berg vil få en type innsyn som gjør at han kan forklare seg om saken i en lukket høring, sier Dag Terje Andersen.

Lov er siste utvei

Dersom regjeringen avslår også denne anmodningen fra Stortinget, kan de folkevalgte på løvebakken vedta en særlov hvor de selv avgraderer rapporten.

– Det er riktig at vi i ytterste fall kan vedta en særlov. Men jeg legger til grunn at det ikke blir nødvendig i denne saken, sier Dag Terje Andersen.