KRITISK: Leder Jon Wessel-Aas i Advokatforeningen mener advokater som er avskiltet som uskikket ikke skal få møte i domstolen gjennom et unntak i loven. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Dommere stilte ingen spørsmål før de sa ja til avskiltet advokat

Skulle ikke skjedd, mener Advokatforeningen og jussprofessor.

Advokatforeningen og en jussprofessor retter kritikk mot domstolen etter at en straffedømt, avskiltet advokat fikk føre to saker for retten, som VG skriver lørdag.

En unntaksregel i tvisteloven ble brukt for å oppnevne den tidligere advokaten, Geir Knutsen.

Én sak førte han mens han fortsatt sonet dommen sin, én mens han var ute på prøve.

Knutsen fortalte begge dommerne at han var straffedømt og fratatt advokatbevillingen. Han fortalte dem ikke at han fortsatt sonet straffen sin og at han hadde sittet i fengsel med én av klientene.

Advokatforeningen og jussprofessor Sverre Blandhol er kritiske til domstolens avgjørelse, men også det faktum at ingen av dommerne stilte noen spørsmål til Knutsens, for å få opplyst saken bedre, før de oppnevnte ham.

– Et minimum av undersøkelser mener jeg at domstolene skal gjøre, sier leder Jon Wessel-Aas i Advokatforeningen.

REAGERER: – En slik regel forutsetter at domstolen gjør undersøkelser før de oppnevner noen. De kan ikke bare uten videre legge til grunn at enhver som ber om å bli oppnevnt etter bestemmelsen, er skikket, sier Jon Wessel-Aas. Foto: Monica Kvaale

Hvem kan føre en sak for retten? Normalt vil det være en advokat eller advokatfullmektig som fører saker i retten. Tvisteloven åpner likevel for noen unntak i tvistesaker og private straffesaker: En av partenes nærmeste kan få tillatelse til å prosedere. Det kan for eksempel være et familiemedlem, eller en ansatt hvis det er et selskap som er part. Retten kan også tillate at «en annen skikket myndig person» kan få føre saken. Det kan for eksempel være en ingeniør i en byggetvist eller en revisor i en pengetvist. Unntaket sier at personen som blir oppnevnt ikke kan være en som «driver ervervsmessig eller stadig rettshjelp». Vis mer

Fikk lov etter unntak

Den straffedømte, avskiltede advokaten fikk lov til å opptre i retten etter en unntaksbestemmelse i tvisteloven.

Unntaksbestemmelsen sier at retten kan «tillate at en annen skikket myndig person opptrer som prosessfullmektig».

Advokatbevillingsnemda har altså slått fast at Geir Knutsen er uskikket til å være advokat.

De to dommerne besluttet derimot at han var skikket til å føre en sak for retten.

Jon Wessel-Aas i Advokatforeningen kaller det «en selvmotsigelse».

– Formålet med den bestemmelsen er jo ikke å gi advokater som har mistet bevillingen fordi de ikke er skikket, en mulighet til å bli oppnevnt, sier han.

Han får støtte av jussprofessor Sverre Blandhol, som blant annet foreleser i advokatetikk.

– Jeg synes det er ganske klart at en tidligere advokat som er straffedømt for alvorlig økonomisk kriminalitet og fratatt advokatbevilling som en følge av det, ikke bør anses skikket, sier Blandhol.

ETIKER: Professor Sverre Blandhol ved Universitet i Oslo er en av Norges fremste eksperter på advokatetikk og har kurset en rekke private advokatkontorer. Foto: Hallgeir Vågenes

Visste ikke at han sonet

Dommer Ann Mikalsens første reaksjon når VG spør om hun visste at Knutsen fortsatt sonet straffen sin da hun lot ham før en sak, er:

– Nei. Er det sant?

– Jeg hadde ingen kunnskap om at han ikke hadde sonet ferdig, skriver hun i en påfølgende epost.

Dommer Sverre Aarmo hadde den andre saken.

– Det ble ikke stilt oppfølgings- eller kontrollspørsmål fra tingrettens side til de gitte opplysningene. Tingretten har derfor heller ikke undersøkt hvorvidt Knutsen og [klienten] kjenner hverandre fra fengselssoningen, skriver han i en epost.

Begge dommer sier at det var informasjonen de fikk fra Knutsen som dannet grunnlaget fra beslutningene deres.

– Retten kan ikke bare uten videre bygge på det som blir hevdet at den som søker. Man må ta en prøving av det, sier jussprofessor Blandhol.

Dommer: Systemet legger ikke opp til kontroll

Dommer Mikalsen peker på tre grunner til at Knutsen ble godkjent: Han forklarte at han var en venn av klienten, at han tidligere hadde hjulpet ham med saken og at i dag jobbet som juridisk rådgiver i et arkitektfirma.

Hun sier videre:

– Dette tilsier at vi kanskje burde være litt nøyere med å sjekke opplysningene som gis, om de er fullstendige og riktige.

Men legger til:

– Når det gjelder nærmere bakgrunnssjekk av opplysninger som gis i begjæringen, legger systemet ikke opp til dette.

Kan få en ny sjanse

Sverre Blandhol og Wessel-Aas mener det kan skade folks tillit til rettssystemet om en straffedømt, avskiltet advokat får møte i retten.

– Det er avgjørende at man kan ha tillit til rettsapparatet. Prosessfullmektige fører argumentasjon og legger frem beviser – ting som kan påvirke rettens beslutninger, sier Blandhol.

– Knutsen forsikrer at han ikke har til hensikt å gjøre noe galt og at han ikke skal gjøre noe galt i hele resten av sitt liv. Kan man aldri få en ny sjanse?

– Jo, jeg synes man skal få en ny sjanse. Men den nye sjansen måtte være å søke om advokatbevilling på nytt, og slik vise at han har fått nødvendig tillit, svarer Blandhol.