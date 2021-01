HJEMMETRENING: Harald Riise satte rekorden i «Dead Hang» fra garasjen hjemme i Bærum. Foto: Privat

Harald (36) knuste verdensrekord – hang etter armene i 16 minutter

Da Norge stengte ned 12. mars i fjor, begynte CP-rammede Harald Riise å trene systematisk hjemme i garasjen. Målet var å slå en rekord satt av en funksjonsfrisk mann.

– Jeg kan ikke gå, noe jeg i denne sammenhengen betrakter som fordel. Det har gitt meg et grunnlag som de færreste andre har, forteller Riise, som har vært avhengig av å bruke rullestol mesteparten av livet.

7. januar ble 36-åringen utnevnt av Guinness som offisiell verdensrekordholder i såkalt «Dead Hang». Øvelsen går ut på å henge lengst mulig etter armene i en jernstang, uten at hendene flytter på seg.

Den tidligere verdensrekorden i øvelsen var på 13 minutter og 52 sekunder.

– Tanken på å skulle henge kontinuerlig så lenge, virket overveldende til å begynne med, sier Riise.

Da rekordforsøket ble gjennomført i november, hang han imidlertid etter armene i hele 16 minutter og tre sekunder. Dermed var den forrige rekorden knust.

REKORD: Harald Riise slo den gamle verdensrekorden i øvelsen «Dead Hang» med over to minutter. Foto: Guinness World Records

Til sammenligning er rekorden i TV-programmet Mesternes mester, der deltagerne konkurrerer i den lignende øvelsen «jerngrep», på fire minutter og 18 sekunder. Den ble satt av klatreren Magnus Midtbø i begynnelsen av årets sesong.

– Klokken var et viktig verktøy da jeg holdt på. Det var veldig motiverende å se tiden gå nedover, sier Harald Riise.

Født med Cerebral Parese

Harald Riise ble født med diagnosen Cerebral Parese, og har aldri vært i stand til å gå.

36-åringen har likevel vært opptatt av å spille på sine egne styrker. Det han mangler av krefter i bena veier han nemlig mer enn opp for med muskler i armene.

– Jeg har alltid vært opptatt av å trene. Hver gang jeg flytter på meg er jeg nødt til å bruke armene aktivt, og sånn sett så er det en bonus, forteller Riise.

Den ferske verdensrekordholderen kan nemlig skilte med at han klarer opptil 48 pull-ups, eller kroppshevinger, på én gang.

KROPPSHEVING: Harald Riise er avhengig av rullestol, men ser ingen grunn til å «kle den av seg» når han tar pull-ups. Her under NM i Street Workout i 2016. Foto: Miriam Lunde/Lundefoto

Riise bestemte seg for å slå verdensrekorden 12. mars, dagen Norge stengte ned som følge av coronapandemien.

De neste månedene trente han systematisk fra garasjen hjemme i Bærum.

– Jeg tenkte at det var et greit mål å sette seg, siden jeg måtte være innendørs uansett, sier 36-åringen.

Ønsker å inspirere

– Jeg motiveres av muligheten for å inspirere andre til å følge drømmene sine, samt til å oppleve gleden ved fysisk aktivitet og idrett, sier Riise.

– Jeg vil kunne se tilbake på livet mitt og glede meg over det jeg har fått til, fremfor å angre på alt jeg ikke gjennomførte.

I 2016 sluttet han i kontorjobben sin, og under navnet «Viking Wheels» på sosiale medier har han gjennomført flere spektakulære stunts de siste årene.

Blant annet har 36-åringen klatret opp det 62 meter høye Oxertårnet i Oslo, fastspent i rullestolen, og tatt pull-ups på en trailer i fart.

Riise sier at han har fått positive tilbakemeldinger fra folk både med eller uten Cerebral Parese, men at han prøver å ikke skille mellom folk på bakgrunn av diagnose.

– Treningsglede er noe som gjelder alle mennesker, slår han fast.

Stor variasjon

– Det er imponerende med en Guinness World Record. Jeg kjenner ikke til hvor mange som prøver å sette slik rekord, men går ut fra at han har måttet trene målbevisst for å få til dette, sier Eva Buschmann, generalsekretær i CP-foreningen, til VG.

Hun forklarer at det fødes rundt 120 barn med cerebral parese hvert år, og at det anslås at det totalt lever rundt 10.000 personer med diagnosen i Norge.

– Cerebral parese skyldes en skade i hjernen som har oppstått før fylte to år. CP påvirker bevegelsesapparatet i ulik grad, avhengig av skadens størrelse og hvor i hjernen den er. Det er store forskjeller på hvordan diagnosen påvirker den enkelte, sier generalsekretæren.

– CP kan også påvirke kognitive evner, sanseapparatet og psykisk helse, og gi andre tilleggsdiagnoser som epilepsi. Skaden som har oppstått forverres ikke, men konsekvensene kan forverres gjennom livsløpet, utdyper hun.

GENERALSEKRETÆR: Eva Buschmann fra CP-foreningen anbefaler personer med Cerebral Parese om å trene for å forebygge plager. Foto: CP-foreningen

Buschmann mener historien til Harald er et godt eksempel på at det er mulig å få til mye, uavhengig av hvilke forutsetninger den enkelte har.

– Mange med diagnosen bruker mye mer energi enn andre på å utføre dagligdagse gjøremål, og disse presterer på toppidrettsnivå i hverdagen, kan man si. Dersom det er tilfellet for Harald Riise, blir rekorden han har satt enda mer imponerende, legger hun til.

I tillegg nevner generalsekretæren at mange med CP opplever at det er viktig å trene, nettopp for å få kroppen til å fungere best mulig, og for å forebygge smerter og feilstillinger på grunn av stramme, spastiske muskler. Å finne en treningsform som passer for den enkelte er derfor anbefalt, sier Buschmann.