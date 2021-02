MANGE MEDLEMMER: AUF er det største ungdomspartiet i Norge. Foto: Marius Knutsen / Scanpix

AUF oppga feil medlemstall i to søknader: Fikk 827.500 kroner

Oslo AUF fikk 827.500 kroner i tilskudd fra kommunen på to år, etter at de selv oppga feil medlemstall, viser VGs gjennomgang.

Torsdag slo Oslo kommune fast at AUF har fått nesten 1,5 millioner på feil grunnlag. Kulturetaten tok på seg mye av ansvaret for at ungdomsorganisasjonen fikk for mye utbetalt.

Nå kan VG avdekke at Oslo AUF selv oppga feil medlemstall to år på rad – og fikk firedoblet støtten.

Dersom Oslo AUF hadde gitt korrekte opplysninger til kommunen, ville de ikke vært kvalifisert til de to tilskuddene på totalt 827.531 kroner.

Oslo kommune har flere ganger kuttet i støtten til AUF det siste tiåret, fordi ungdomspartiet ikke oppfylte kravene i tilskuddsordningen.

I 2015 og 2016 gikk Oslo AUF glipp av hele 600.000 kroner i tilskudd.

De to neste årene endret fylkeslaget hvilke medlemstall de oppga til kommunen, viser VGs gjennomgang.

VG har sammenholdt opplysningene AUF selv ga til kommunen med ungdomspartiets egne interne dokumenter og møteprotokoller. VG har også snakket med personer som kjenner den interne tellingen av medlemstallene i AUF.

De mest sentrale aktørene bak søknadene med feil medlemstall – to tidligere fylkessekretærer og en tidligere leder i Oslo AUF – vil ikke svare på spørsmål om funnene eller la seg intervjue av VG.

PENGER TIL VALGKAMP: Ap-leder Jonas Gahr Støre på Karl Johan 7. september 2017 etter en valgdebatt, hvor medlemmer av AUF tar ham imot. Foto: Helge Mikalsen, VG

Endret medlemstall – fikk penger

AUF har i mange år hatt svært høye medlemstall sammenlignet med de andre ungdomspartiene. Mye takket være intense vervekampanjer og skolebesøk landet rundt, der elever registreres som medlemmer for en tikroning.

Men disse tikronersmedlemmene gir ikke rett til offentlig støtte.

Oslos tilskuddsordning krever at:

Medlemmer må betale 50 kroner og være under 26 år gamle for å utløse tilskudd.

Slike medlemmer må utgjøre minst 60 prosent av alle medlemmene i organisasjonen for at tilskudd kan gis.

Dermed kan Oslo AUF falle ut av støtteordningen om de har for mange tikronersmedlemmer.

Da Oslo AUF gikk glipp av 600.000 kroner i 2014 og 2015, var det nettopp fordi medlemstallene i søknadene deres viste at bare 30 prosent oppfylte de to kravene Oslo kommune stilte:

I brevene med avslag slo Kulturetaten fast at minst 60 prosent av medlemmene måtte ha oppfylt kravene om både alder og kontingent for at AUF skulle fått tilskudd.

Da Oslo AUF sendte en ny søknad i 2016 oppga fylkeslaget helt andre medlemstall:

Ifølge søknaden oppfylte hele 73 prosent av medlemmene kravene Oslo kommune stilte – langt over det som trengtes for at AUF kunne få tilskudd:

I søknaden fra Oslo AUF fremsto det som over tusen tikronersmedlemmer, som tidligere sto i veien for å få støtte fra kommunen, hadde forsvunnet ut av medlemsregisteret på ett år.

Kulturetaten utbetalte 410.934 kroner til AUF våren 2017.

Det samme skjedde året etter. I 2018 utbetalte etaten ytterligere 416.597 kroner, etter at søknaden fra Oslo AUF tilsa at hele 82 prosent av medlemmene oppfylte kravene.

Nå kan VG avdekke at AUF oppga helt andre tall i søknadene, enn i sine egne interne dokumenter.

«Vanvittig godt resultat!»

Tilskuddet i 2017 var basert på medlemstall fra 2015. Da oppga AUF i søknaden sin, å ha 874 medlemmer totalt. Men VG har fått tilgang til Oslo AUFs årsberetning for det året. Der står følgende:

«AUF i Oslo nådde i 2015 et medlemstall på 2332 medlemmer. Det er et vanvittig godt resultat! AUF i Oslo greide for andre år på rad å nå et medlemstall på over 2300 medlemmer og befester sin posisjon som det desidert største og beste fylkeslaget i Norge. <3»

Det høye medlemstallet bekreftes også av årsmøtedokumenter og kilder VG har vært i kontakt med.

fullskjerm neste INTERNT DOKUMENT: AUFs egen årsberetning for 2015 viser at partilaget hadde 2332 medlemmer året før. VG har uthevet tallet i gul skrift.

VG har avdekket samme avvik året etter:

Da skrev AUF i sin søknad at de hadde totalt 711 medlemmer. Den interne årsberetningen viser imidlertid at de hadde hele 1622 medlemmer totalt.

Med medlemstallene i årsrapportene ville Oslo AUF ikke kvalifisert for tilskuddene de fikk.

Tilskuddet Oslo AUF likevel fikk utgjorde en stor andel av den offentlige støtten i 2017 og 2018. Det første året gikk mesteparten til å drive valgkamp, hele 342.760 kroner, ifølge en rapport fra Oslo AUF som VG har fått innsyn i.

BRUKT PÅ VALGKAMP: Penger gitt i tilskudd fra Oslo kommune i 2017. Foto: Faksimile

Tause

Da VG første gang omtalte søknadene i Oslo som er innvilget på feil grunnlag, uttalte tidligere ledere og fylkessekretærer i Oslo AUF til avisen at de ikke har gjort noe galt, har handlet i god tro, alltid har vært åpne med kommunen om medlemstall og leverte alle dokumenter Kulturetaten har bedt om.

Fylkessekretæren som signerte og leverte søknaden med feil medlemstall i 2017, heter Henrik Dahl Jacobsen (23) og er nå bystyrerepresentant for Ap.

Jacobsen er medlem i Kultur- og utdanningsutvalget, den samme komiteen som nå diskuterer om AUFs feilaktige støtte skal få konsekvenser.

AP-POLITIKER: Tidligere fylkessekretær Henrik Dahl Jacobsen (23) i AUF, nå bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet. Foto: Oslo kommune/Sturlason

VG har stilt flere spørsmål til Dahl Jacobsen underveis i arbeidet med denne saken, blant annet om hvorfor AUF oppga lavere medlemstall for Oslo AUF i søknaden sendt høsten 2016 enn det var i virkeligheten.

Dahl Henriksen bekreftet å ha sett e-posten med spørsmål. Han henviste først til sittende leder i Oslo AUF, Varin Hiwa.

Hiwa var ikke involvert i å sende søknadene som omtales i denne saken. Hun har heller ikke selv sendt andre søknader om tilskudd til Oslo kommune.

VG ba derfor Dahl Henriksen på nytt om et intervju forrige helg.

Bystyrepolitikeren ønsket å få komme tilbake med et passende tidspunkt, men har siden da ikke besvart henvendelser fra VG.

TIDLIGERE LEDER: Agnes Nærland Viljugrein. Leder i AUF Oslo, her utenfor Folketeaterbygningen i Oslo. Foto: Mimsy Møller / Samfoto

Sentralstyremedlem i AUF, Agnes Viljugrein, ledet Oslo-laget de to årene søknadene med feil medlemstall ble sendt.

Hun er nå nestleder i bydelsutvalget i Gamle Oslo, og står på 7. plass på Oslo Aps stortingsliste.

Viljugrein bekrefter å ha mottatt spørsmål fra VG, men har ikke svart på dem.

Feil i revisors rapport

Kommunen krever at søkere legger ved en revisorrapport. VG har fått innsyn i årlige rapporter fra revisjonsselskapet BDO om AUFs medlemstall. Selskapet innrømmer å ha gjort feil.

– Det viser seg at vi dessverre har brukt tall fra feil kolonne i regnearket i vår rapport. Totalt medlemstall skulle være 2212, skriver statsautorisert revisor Terje Tvedt til VG om rapporten som lå til grunn for støtten utbetalt i 2017.

Det er nesten tre ganger så mange medlemmer som tidligere opplyst. Tvedt var ikke selv revisor for Oslo AUF den gang. I en e-post til kommunen som VG har fått innsyn i beklager han feilen på vegne av selskapet.

FEIL I RAPPORT: En særattestasjon fra BDO opplyste feil antall medlemmer i AUF til Oslo kommune. Foto: Faksimile

En tilsvarende rapport om 2016 ble brukt for å søke pengene som Oslo kommune utbetalte i 2018, men her var totalt medlemstall oppgitt korrekt.

Dette året er det kun AUFs egen søknad til kommunen som presenterer det feilaktige medlemstallet på en måte som kan kvalifisere dem til å motta støtte.

VG har sendt daværende fylkessekretær Erlend Smith Elgesem en rekke spørsmål denne uken. Han har ikke besvart dem, men har tidligere uttalt til VG:

– Vi baserte tallene i søknaden på revisorrapporten fra BDO. Vi var også i kontakt med kommunen for å få veiledning om hvordan vi skulle fylle ut søknaden og hvordan forskriften skulle tolkes.

Generalsekretær: Oslo AUF er ansvarlig

VG har delt funnene som presenteres i denne saken med AUF sentralt og lokalt og oppfordret dem til å påpeke det dersom man mener opplysninger er feil. Det har ikke AUF gjort.

– Nå er vi i gang med en grundig gjennomgang sammen med Oslo kommune. Vi ønsker få oversikt over eventuelle usikkerheter og dersom noe uregelmessig har skjedd ønsker vi å finne ut av dette sammen med Oslo kommune og revisor, skriver leder i Oslo AUF Varin Hiwa til VG.

– Det er fylkeslagene i AUF som selv er ansvarlig for å etterleve de krav og prosedyrer som gjelder i forbindelse med ulike støtteordninger, skriver AUFs generalsekretær Sindre Lysø i en e-post til VG.