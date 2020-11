HARDT RAMMET AV TURISTTAP: Roger Odeh har drevet Alle-Tiders! AS i 20 år. Nå er han ikke sikker på om bedriften vil overleve pandemien. Foto: Tore Kristiansen

Mener regjeringen snur ryggen til små bedrifter: − Alt jeg har bygget opp kan forsvinne

De oppsparte midlene til suvenirbutikkeier Roger Odeh (62) tar snart slutt. Regjeringens kompensasjon kommer for sent, mener han.

Siden mars har Roger Odeh, som driver tre suvenirbutikker i Oslo sentrum, brukt av bedriftens sparegris for å dekke inntektstapet.

Å være avhengig av turister og tilreisende under en global pandemi er mildt sagt krevende. To av butikkene har vært helt stengt siden mars. Den siste har holdt åpen noen timer i løpet av uken, med Odeh eller kona bak disken.

Kompensasjonsordningen dekket rundt halvparten av utgiftene frem til august, men etter det sa det stopp.

Regjeringen har i sin nye krisepakke lovet kompensasjon til bedrifter med store inntektstap, men det kommer trolig ikke tidsnok. Odeh anslår at han går mellom 170.000 og 200.000 i minus hver måned.

Nå er sparegrisen snart tom, og han henger etter på husleien.

– Jeg har overlevd 43 år i Norge, men det kommer til å bli veldig vanskelig. Det blir nok ikke turister til neste år heller. Alt jeg har bygget opp kan forsvinne på noen måneder, fordi de som sitter på Stortinget ikke prøver å hjelpe oss vanlige folk.

– Ser hvor deprimerte folk er

Odeh har lese- og skrivevansker, men beskriver seg selv som en veldig praktisk person som er god til å snakke for seg.

Da han sammen med sin avdøde kone startet opp suvenirbedriften for 20 år siden ønsket de å motbevise påstanden om at «utlendinger ikke liker å jobbe».

SØVNLØSE NETTER: Roger Odeh er dypt bekymret, ikke bare for seg selv, men for andre som på grunn av pandemien har havnet i samme situasjon som ham. Foto: Tore Kristiansen

Siden den gang har han ansatt innvandrere ved butikkene sine – for å hjelpe dem med å lære norsk og bli integrert i det norske samfunnet.

I høysesongen har han totalt 18 fulltids- og deltidsansatte. Nå er alle permitterte.

– Jeg ser hvor deprimerte folk er. Ansatte har spurt meg om å komme på jobb gratis, men jeg kan ikke gjøre det fordi det er imot loven.

– Ikke hatt en god natts søvn siden mars

Regningene holder Odeh våken om natten. Utgiftene til husleie, forsikring og Securitas stopper ikke selv om butikken må holde stengt.

– Det går på helsen min. Jeg har ikke hatt en god natts søvn siden mars, sier den fortvilte butikkeieren.

Han mener det fremstår som om regjeringen ikke har satt seg godt nok inn i hvordan små bedrifter og vanlige folk har det.

– For å hjelpe noen må du spørre hvor det gjør vondt, og ikke la det henge i løse luften når man får kompensasjonen. Hvis folk ikke skal få hjelp før februar-mars neste år, er min teori at regjeringen vil at flest mulig går konkurs, slik at de må betale ut mindre penger. At de vil knekke de mange små bedriftene og la de store overleve.

ENGASJERT: Roger Odeh brenner for å gi innvandrere en mulighet til å integreres i det norske samfunnet. Foto: Tore Kristiansen

Ap: Forstår ikke næringslivets behov

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland forstår Odehs frustrasjon.

– Jeg forventet en løsning for virksomheter som sårt trenger likviditet og som man opplagt mener kan søke på kompensasjonsordningen i januar. Hvordan skal de forholde seg til regninger i den perioden?, sier han og tilføyer:

– For det er umulig å gjøre som næringsministeren sier; å gå til banken og låne de pengene. Det blir totalt feil.

BEKYMRET FOR BEDRIFTENE: Arbeiderpartiets Terje Aasland, her fra en pressekonferanse i Stortinget tidligere i pandemien. Foto: Fredrik Hagen

Han tror veldig mange virksomheter rundt om i landet er i tilsvarende situasjon:

– Hvor de nå ikke vet hvordan de skal forholde seg til de kostnadene som påløper før en eventuell utbetaling først skjer i januar-februar. Hvis de ikke får tilgang på kapital før det har gått 2,5 til 3 måneder vil bedrifter gå over ende, og bedrifter som har ansatte vil måtte si opp folk.

Aasland mener krisepakken viser at regjeringen «ikke forstår næringslivet og behovet som faktisk er der».

– De burde ha startet å forberede en ny utbetalingsordning allerede i juni, da skattemyndighetene varslet at det nærmet seg en smerteterskel for hva de kunne håndtere, slik at de med en gang kunne ha betalt bedrifter som har krav på kompensasjon.

Nybø: – Jobber så raskt vi kan

Næringsminister Iselin Nybø (V) viser til at regjeringen dette året har stilt til disposisjon beløp i hundremilliardersklassen for å hjelpe arbeidslivet og arbeidstagere gjennom pandemien.

– Staten vil aldri kunne ta all risikoen og alle kostnadene i forbindelse med en pandemi. Regjeringen setter liv og helse først, og utvikler og tilpasser tiltak for ikke å påføre samfunnet større ulemper enn nødvendig, sier hun i et skriftlig svar til VG.

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Næringsminister Iselin Nybø sier hun forstår at folk er frustrerte. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Jeg forstår at det er frustrerende og vanskelig for dem som må se at bedrifter innstiller virksomhet eller går konkurs. Dette berører enkeltpersoner, familier og hele samfunnet vårt. Likevel må bedrifter tilpasse driften slik at det er etterspørsel etter det de tilbyr. Det vil alltid være slik. Regjeringen har derfor stilt milliarder til disposisjon for å hjelpe bedrifter med omstilling.

Hun fortsetter med å si at regjeringen tidlig forutså at det kunne komme konkurser i næringslivet som følge av redusert etterspørsel og smitteverntiltak.

– Vi var derfor tidlig ute med å få på plass penger som skulle gjøre det mulig for lønnsomme bedrifter å komme seg gjennom krisen. Men vi var usikre på omfanget ettersom ingen visste hvor lenge viruset ville gjøre det nødvendig med tiltak som begrenser aktiviteten i samfunnet.

– Jeg forstår veldig godt at det er frustrerende at ikke ordningen allerede er på plass, men vi jobber så raskt vi kan med å få på plass løsningen. Den skal være klar i januar.

