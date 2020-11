forrige







fullskjerm neste NY ROLLE: Anders Alsvik som jobber for Svinøya Rorbuer i Svolvær, var 50 prosent permittert før sommeren. Nå er han tilbake – ikke på kontoret, men som midlertidig bygningsarbeider.

Regjeringen satte av fire milliarder til lønnstilskudd. Men bare 131 millioner er utbetalt.

SVOLVÆR (VG) Bare en brøkdel av de permitterte kom tilbake på jobb med lønnstilskudd. I august betalte regjeringen ut lønnstilskudd for under 5 000 arbeidstagere.

Da Norge stengte ned i mars, ble om lag 300.000 nordmenn helt eller delvis permittert.

Anders Alsvik i Svolvær var en av dem. I vår ble han 50 prosent permittert fra jobben på Svinøya Rorbuer. Først utpå sommeren var han tilbake i full jobb.

– Egentlig burde vi ha stengt alt. Det hadde lønt seg, sier Ola Skjeseth. Han eier Svinøya Rorbuer. Med lønnstilskudd kunne han ta ni permitterte tilbake på jobb i sommer.

I før-coronatiden jobbet Anders Alsvik på kontoret til Svinøya Rorbuer med markedsføring og administrasjon.

I høst er Anders «omskolert» til bygningsarbeider. Ola Skjeseth har bestemt seg for å gi gass. Nå rehabiliterer han flere gamle bygninger på anlegget.

– Det gir mening å jobbe som bygningsarbeider. Alt er bedre enn å sitte hjemme og være permittert, sier Anders Alsvik.

STILLE MØRKETID: Ola Skjeseth på Svinøya Rorbuer renoverer gamle bygninger mens han venter på at turistene skal vende tilbake til Lofoten. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Lønnstilskudd var opprinnelig et forslag fra LO. Ordningen skulle få permitterte raskere tilbake, og med full lønn.

Lunken interesse

Men interessen var laber, viser tall som VG har innhentet for lønnstilskudds-ordningen:

** Bedrifter med fall i omsetningen kunne få lønnstilskudd opp til 15.000 kroner pr. måned i juli og august om de tok tilbake permitterte arbeidstagere.

** Regjeringen la til grunn at ordningen kunne koste inntil fire milliarder kroner. For månedene juli og august er det utbetalt drøyt 131 millioner kroner til 2200 mottagere.

** På vei inn i sommeren var det 150.000 helt eller delvis permitterte i Norge. 3.500 av dagpengemottagere kom tilbake på jobb med lønnstilskudd i juli. I august hadde tallet steget til 5000.

– Ordningen ble for smal og vanskelig tilgjengelig, sier Ola Skjeseth.

Bedriften måtte bære risikoen og forskuttere lønn. Lønnstilskuddet ble ikke utbetalt før midt i oktober.

For lite kjent

NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom sier at lønnstilskudd-ordningen kan ha fremstått som kompleks og var lite kjent for bedriftene.

– Formålet er godt, å få flere tilbake til jobb. Vi ønsker ordninger som stimulerer til aktivitet. Men akkurat nå med strenge smittevernregler på plass er det neppe rom for å ta tilbake mange permitterte. Jeg håper at lønnstilskudd treffer bedre når vi nærmer oss gjenåpning av samfunnet, sier hun til VG.

– Det var ikke all verden av penger. Men skal ikke underslå at alt hjelper i disse tider, legger Skjeseth på Svinøya til.

– Bedriften er avhengig nøkkelpersonell når vi får starte opp igjen for fullt, og Anders har vært her i 16 år. Når vi må permittere, har vi ingen garanti for at trofaste og høyt verdsatte medarbeidere er tilgjengelig den dagen når turistene kommer tilbake, sier Ola Skjeseth.

Dekke mellomlegget

Han ønsker en annen ordning:

– Dersom bedriften kunne få dagpengene, er jeg fullt ut villig til å ta alle permitterte tilbake og betale mellomlegget opp til 100 prosent lønn, sier Skjeseth.

Han har 10 personer i arbeid, men også 10 som fortsatt er permittert. Skjeseth tror det blir en mørk og lang vinter med lite å gjøre. Derfor stenger overnattingsstedet helt ned over jul, fra 20. desember til 6. januar.

STILLE: På Offersøy feriesenter har vertskapet Gunnar Fenes og Vibeke Antonsen Fenes fått 200 000 kroner fra kontantstøtteordningen. Lønnstilskuddet hjelp dem til å starte opp i sommer. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Permitterte seg selv

Noen sjømil fra Svolvær i retning Narvik ligger det gamle handelsstedet Offersøy. Der har familien Fenes drevet en liten overnattings- og serveringsbedrift siden 1982. VG blir møtt med nordnorsk gjestfrihet, kaffe og vafler.

85 senger i rorbuer, hytter og hotellrom er ikke mer enn dagens vertskap, Vibeke Antonsen Fenes og Gunnar Fenes, normalt klarer på egen hånd gjennom vinteren. I sommermånedene henter de gjerne inn mer sesongarbeidskraft.

Men ikke i år.

– Fra mars til mai stengte vi. Vi måtte delvis permittere oss selv, selv om det er litt krevende når man praktisk talt bor på jobb, sier Gunnar Fenes.

SNART SNUR SOLA: Offersøy er et populært reisemål for feriefiskere fra utlandet. Gunnar Fenes håper de kommer tilbake snart. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Sparebluss

I sommer bestemte de seg for å søke lønnstilskudd. De fikk tildelt 30 000 kroner for august. Vibeke og Gunnar kunne vende tilbake til inntektsgivende jobb.

Men fremtiden er usikker:

– Inntrykket er at større bedrifter kommer bedre ut av krisepakkene enn vi som er små. Så vi har satt hele bedriften på sparebluss, sier Vibeke.

2,5 millioner tapt

Nå på senhøsten er det stort sett anleggsarbeidere som overnatter på Offersøy. Vertskapet savner vinterturistene men håper på bedre tider. I mellomtiden tilbyr de søndagsmiddag i kafeen.

Offersøy Feriesenter AS har tapt omsetning for 2,5 millioner kroner siden mars. Kompensasjonsordningen har gitt 200.000 kroner i tilskudd.

– Det er et lite plaster på såret, sier eierne.

Kirkenes: 31 tilbake på jobb

Verkstedbedriften Kimek i Kirkenes var en av de største mottagerne av lønnstilskudd: 31 ansatte ble tatt tilbake fra permittering i august. Kimek-gruppen har fått 650.000 kroner i lønnstilskudd.

– Ordningen traff bra for oss. sier Kimek-sjefen Georg Mannsverk.

– Men ordningen stenger for at vi kan søke lønnstilskudd i høst for de vi tok inn i sommer, legger han til.

– Vi kom raskere ut av smittebølgen i sommer, og antallet permitterte gikk raskt nedover. Det kan være en årsak til at ordningen ble benyttet i mindre grad enn ventet, sier Roger Bjørnstad, LOs sjeføkonom.

I den siste krisepakken som regjeringspartiene avtalte med Frp mandag kveld, blir ordningen videreført for månedene oktober til desember.

Men bedriftene må forskuttere og sitter med risikoen: Søknadsportalen for lønnstilskudd åpner ikke før i februar 2021.

