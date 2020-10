STRAMMER INN: Frps Jon Helgheim og Sylvi Listhaug vil gjøre det nesten umulig for mange innvandrere å få norsk statsborgerskap. Foto: Eirik Røsvik

Listhaug vil stramme inn statsborger-krav for IS-medlemmers barn

Sylvi Listhaug vil gjøre det vanskeligere å få norsk statsborgerskap for barn av IS-medlemmer. Kravet kan ramme flere barn med norsk forelder.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug har ledet Frps innvandringsutvalg som legger frem sitt arbeid søndag, dagen etter Frps landsmøte.

Listhaug vil gjøre det mye vanskeligere å få norsk statsborgerskap enn i dag.

– Det er ikke et krav om at du må tilpasse deg det norske samfunnet for å bli norsk statsborger. Det må strammes kraftig inn, sier Listhaug til VG.

Utvalget lanserer en rekke nye krav til statsborgerskap som de vil gjøre til ny Frp-politikk: ti års botid, troskapsed og svært strenge språkkrav.

– Hva er problemet hvis folk får statsborgerskap som ikke burde hatt det?

– IS-krigerne er ett eksempel på hvor galt det kan gå når personer som motarbeider det vi står for får tak i et norsk statsborgerskap. Da kan de bruke de rettighetene og de godene til sitt kriminelle arbeid, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim.

STRENGERE: Sylvi Listhaug vil stramme ytterligere inn på kravene til å få norsk statsborgerskap. Foto: Helge Mikalsen

Strengere for IS-medlemmers barn

Frp gikk i januar ut av Erna Solbergs regjering fordi de hentet hjem en norsk kvinne og hennes to barn fra interneringsleiren Al-Hol, nord i Syria.

Listhaug og Helgheim krever nå følgende:

Barn født i utlandet av en norsk mor eller far, må ha en fast tilknytning og samvær med den biologiske forelder som innehar det norske statsborgerskapet.

Innvandringsutvalgets krav Frps innvandrings- og integreringsutvalg er en del av arbeidet med Frps nye program før neste års stortingsvalg. De vil blant annet innføre følgende krav til opphold og statsborgerskap: Innføre 8 år midlertidig opphold før man kan få permanent opphold. Stille krav til plettfri vandel for permanent oppholdstillatelse. Stille mye tydeligere krav for å tilegne seg norsk statsborgerskap ved innvandring. Stille krav om at barn født i utlandet av en norsk mor eller far, må ha en fast tilknytning og samvær med den biologiske forelder som innehar det norske statsborgerskapet. Det innføres følgende kriterier for norsk statsborgerskap: Minimum 10 års botid.

Bestå språkprøve på minimum C1- nivå.

Bestå prøve om norske og grunnleggende universelle verdier.

Innføres en troskapsed etter mønster av ordningen i Danmark

Plettfri vandel med samme krav til fravær av straffbare forhold som i Danmark, det vil si at en søker aldri kan få norsk statsborgerskap dersom vedkommende er: -Idømt en ubetinget straff på 1 år eller mer.

-Idømt en ubetinget straff på 3 måneder eller mer for seksualforbrytelser, vinnings- og voldskriminalitet.

-Dømt for deltagelse i terrorrelaterte aktiviteter .

-Dømt til utvisning fra Norge for alltid.

-Dømt for gjengrelatert kriminalitet. Krav til selvforsørgelse de siste 5 år, det vil si at søkeren må være selvforsørget i betydningen å ha en lønnsinntekt over et visst nivå (over lavinntektsgrensen) eller i utdanning. I tillegg kan ikke søker ha mottatt sosialhjelp de siste 5 årene.

Søker skal ha bidratt til å integrere ektefelle, partner og barn inn i det norske samfunnet. Selvsegregering skal aktivt forhindres. Vis mer

– Hvis vi får gjennomslag unngår vi at norske myndigheter skal bruke masse tid og ressurser på farlige operasjoner for å hente tilbake personer som er tilknyttet terrornettverk rundt omkring, sier Helgheim.

– Men det vil ikke ramme de som for eksempel er sammen med sin mor i en flyktningleir nå?

– Nei, det vil de ikke, sier Helgheim.

– Vi mener at vår hovedoppgave er å beskytte Norge, ta vare på Norge og passe på at vi ikke deler ut statsborgerskap i øst og vest. Vi mener at det har vært for slepphendt frem til nå. Derfor trengs det nå å strammes kraftig inn, både knyttet til den gruppen og generelt, sier Listhaug.

Flere barn i Syria

VG er kjent med at det finnes fire barn av norske IS-kvinner i Syria, som ble født i Den islamske staten, men som kan ha rett til norsk statsborgerskap. Disse barna er per nå med sine mødre, så forslaget til Frp vil ikke gjelde for dem.

Bakgrunn: Dette er de gjenværende IS-kvinnene og deres barn

TERRORVELDE: IS, eller den såkalte islamske stat, hadde på sitt største kontroll over store landområder i både Syria og Irak. Foto: Uncredited / TT NYHETSBYRÅN

Men VG er også kjent med at IS-krigere med norsk statsborgerskap, deriblant en norskmarokkaner i 40-årene som har hatt en lederrolle blant jihadistkrigere i Syria, antas å ha fått flere barn med kvinner i Syria.

Disse barna kan i teorien også bli norske statsborgere, dersom slektskap kan bevises ved DNA-test.

Det er høyst usikkert hvor de befinner seg. Det kan også gjelde barn av andre IS-krigere med norsk statsborgerskap som har fått barn med ikke-norske kvinner i Syria, og der disse barna ikke har samvær med sine fedre.

Stor spesial: Arven etter IS

HENTET: Fem foreldreløse barn ble i fjor sommer hentet hjem til Norge med dette SAS-flyet. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Humanitær innsats

I fjor sommer hentet norske myndigheter hjem fem foreldreløse barn fra interneringsleiren Al-Hol, nord i Syria.

Moren til de fem barna er etnisk norsk, den gangen 30 år og savnet. Far er en afrikansk mann som har bodd i Norge, og som er antatt død.

– Hva ville skjedd med disse barna, hvis deres forslag ble innført?

– Det norske myndigheter gjorde den gangen var en ekstraordinær humanitær innsats, ikke noe vi var forpliktet til. Vi ønsker ikke å lage et hinder for å gjøre en humanitær innsats i en helt spesiell situasjon, som dette var. Det vi ønsker å hindre er at voksne med terrortilknytning bruker barn for å komme til Norge, sier Helgheim og legger til:

– Dette gjelder mødre eller fedre som har barn med en norsk person, hvor den norske ikke lenger har noe tilknytning til mor eller barn, men som likevel kan bruke vedkommende til å komme seg til Norge, sier han.

UTFORDRER: Siri Gåsemyr Staalesen ønsker en grundig debatt om statsborgerskap velkommen. Foto: Hallgeir Vågenes

Venter frisk debatt

Integreringspolitisk talsperson Siri Gaasemyr Stålesen i Arbeiderpartiet sier at Stortinget allerede tirsdag denne uken vedtok strengere språkkrav for å få norsk statsborgerskap.

– For Arbeiderpartiet er den enkeltes mulighet til å få seg en jobb og kunne forsørge seg selv og sin familie det aller viktigste målet med integreringspolitikken, skriver hun i en tekstmelding til VG.

– Frp får flere muligheter til å drøfte forslagene sine i vinter. Blant annet skal vi behandle proposisjon om endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser). Forrige gang denne saken var oppe til behandling, fattet Stortinget et vedtak som regjeringen bare har tilsidesatt og ikke tatt hensyn til. Så vi går en spennende debatt i møte.

Publisert: 16.10.20 kl. 22:43

