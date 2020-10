SOSIAL BOBLE: I Belgia har det vært lignende restriksjoner på hvor mange mannesker man kan møte fra andre husstander. Foto: FRANCOIS LENOIR, REUTERS

Vurderer å innføre sosiale «bobler»

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad forteller at Norge vurderer la seg inspirere av land som Belgia.

Flere land i Europa opererer nå med sosiale «bobler», som vil si at folk får velge seg ut et gitt antall personer de kan omgås over en periode.

I Belgia har man for eksempel hatt en ordning der én husstand kun kan møte personer fra fem andre husstander på én uke.

De sosiale boblene har blitt tilpasset etter smittesituasjonen.

– Det er veldig fornuftig, fordi hvis du regner på hvor mange du er i kontakt med en vanlig dag nå, så er det veldig mange mennesker, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG.

– Kan det blir aktuelt her?

– Alt er aktuelt. Så vi diskuterer det også.

Ifølge Nakstad vil det bli viktig å på et eller annet vis begrense sosial kontakt ytterligere.

– Jeg antar at rundt halvparten av smittetilfellene skjer i private hjem, så det er et naturlig å se mer på hvordan vi kan bryte kontaktmønsteret mellom personer som ikke bor sammen til vanlig for å få mer kontroll på smitten. Det er det man gjør i mange land i Europa nå. Så det er naturlig at vi også ser på det, sier han.

Nakstad peker også på noen særlige områder de vil konsentrere seg om når de nå utformer nye nasjonale tiltak.

– Det er særlig yngre mennesker i sosiale sammenhenger, enten det er privat eller ute på restauranter og lignende som er ett område, sier han.

– Og så er det arbeidsreisende som er ett område, og så er det visse geografiske områder som har høyere smittetrykk.

Nasjonale helsemyndigheter har allerede utarbeidet en tiltaksliste for kommuner som opplever utbrudd. De nye tiltakene vil gjelde for kommuner med et mer vedvarende, høyt smittetrykk.

– Det er for å få ned det generelle nivået, avslutter Nakstad.

Solberg: – Skjer mye smitte i vennekretser

Statsminister Erna Solberg sier til VG at hun er bekymret for situasjonen etter at flere personer har blitt innlagt på sykehus og at flere eldre nå har blitt smittet. Hun mener at vi har en jobb å gjøre for å få ned smittetallene, og oppfordrer til å begrense antall venner man møter.

– Det vi vet er at det skjer mye smitte i vennekretser, og så er det noen som har veldig mange venner. Når det kommer til nærkontakter må vi være med færre venner for øyeblikket. Vi må sørge for å holde litt avstand. Du kan ikke gå på det ene store selskapet den ene dagen og på det neste store selskapet dagen etterpå. Da er du med på å spre smitten, sier statsministeren til VG.

– Kan det komme restriksjoner på antall personer som kan være sammen?

– Jeg vil ikke forskuttere eller spekulere i det. Nå har vi bedt våre fagmyndigheter om å komme med målrettede tiltak for hvordan vi kan regulerer dette, sier Solberg, og legger til:

– Jeg er opptatt av at vi skal ha en stor grad av frihet, og vi kan bevare den om vi er flinke til å holde enmeteren. Særlig når du er i selskap, så trenger man ikke å sitte oppå hverandre, du må faktisk forsøke å praktisere enmeteren. Det er fremdeles slik at vi anbefaler å ha bare én klemmevenn.

