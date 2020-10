BUDSJETTGUTTEN GIR SEG: Thomas Kragerud fikk lov av finansministeren til å ta av seg skoene og stå på stolen, for å illustrere hvor høy oljefondkurven har blitt tyve år etter at Thomas ble født (bilde han holder i hendene) i oktober 2000 - og siden har vært budsjettgutten i VG. Foto: Helge Mikalsen/VG

Sanner: – Nå er du god for to millioner!

Finansminister Jan Tore Sanner (H) lot Thomas Kragerud trone over ham da unggutten inntok kontoret hans. Ikke bare det: Finansministeren hadde også fikset kake til unggutten.

Det er ikke uten grunn:

Thomas har vært budsjettgutten i VG hvert år siden han ble født på statsbudsjettdagen for 20 år siden: Vi måler hans og din andel av vår felles oljeformue - oljefondet.

Men nå har han blitt tyve år og er ingen budsjettgutt lenger: Han er blitt mann.

– Det har vært fantastisk gøy å være budsjettgutt i så mange år. Men nå har jeg blitt voksen mann, og jeg kan jo ikke holde på med dette til jeg blir 50. Så: Takk for meg, sier han.

På finansministerens bord står det en kake med to tall:

«88.000» kroner, som var Thomas’ sin andel av oljefondet i 2000.

Og «to mill»:

– Tusen takk for innsatsen gjennom tyve år. I dag er din og hver nordmanns andel av oljefondet to millioner kroner, eller 1,97 millioner kroner for å være helt presis. Men det er innenfor å avrunde til to millioner på en dag som denne, sier finansministeren.

NAM, NAM: Finansminister Jan Tore Sanner serverte to millioners kake. Thomas Kragerud storkoste seg. Foto: Helge Mikalsen/VG

To millioners-talIet på kaken tar utgangspunkt i oljefondets verdi akkurat i dag, som er på 1066 milliarder kroner. I statsbudsjettet bruker Sanner anslag på hva oljefondet er verdt ved utgangen av året - 10300 milliarder kroner: Det tas høyde for at verdien skal litt ned de neste tre månedene.

Fordelt på 5 392 161 innbyggere, som er anslaget SSB har for hvor mange innbyggere det er i Norge om tre måneder, betyr det at Thomas og din verdi av oljefondet da vil gå ned til 1,91 millioner kroner.

Sanner gir Thomas stor honnør for å ha bidratt til folkeopplysning over så mange år.

– Du har bidratt til å synliggjøre hvor stor andel det norske folk har av vår felles oljeformue. Det er en viktig folkeliggjøring av en stor inntektsstrøm i vårt statsbudsjett, sier Sanner.

Han får vite at budsjettmannen nå studerer noe som heter Kybernetikk og robotikk ved NTNU i Trondheim.

– Ingeniørstudie, spør finansministeren.

– Ja, det er studie om robotteknologi og handler i enkle trekk om overgangen fra digitalt til det fysiske, for eksempel hvordan slike sikkerhetsdører åpner seg, som vi måtte gjennom for å komme inn hit til Finansdepartementet, sier Thomas.

– Ikke la det bli en vane å ta av oljepengene

Han sier at medstudenter og andre unge er opptatt av at politikerne ikke bruker mer av oljefondet enn nødvendig.

– Jeg tror folk forstår at det er greit å bruke mer penger for avhjelpe mot virkningene av coronakrisen. Men vi unge er opptatt av at det ikke blir en vane å ta av oljepengene.

– Det er et viktig budskap du kommer med. Det er lett å bli fartsblind når du bruker mye penger, slik vi nå må gjøre for å holde hjulene i gang til pandemikrisen er over. I år bruker vi mer enn handlingsregelen på tre prosent. Neste år vil vi bruke mindre oljepenger enn i år; men mer en vi ville gjort uten denne krisen. Vi skal tilbake til mindre pengebruk - under tre prosent - når tidene blir bedre, sier Sanner.

Han skryter av Norges sentrale politikere.

– Norske politikere har vært flinke, sammenliknet med andre land som har fått store inntekter. De har ikke på samme måte greid å sette av og forvalte formuen slik vi har gjort.

POLITISK HISTORIETIME: Jan Tore Sanner har veggen full av tidligere finansministre. Han forteller budsjettgutten om de ulike. Selv skal han etterhvert avbildes og ta plass ved siden av Siv Jensen. Foto: Helge Mikalsen/VG

Sanner vil avlive myten om at oljefondet vårt, på over 10000 milliarder kroner, er en utappelig gigantisk sereptas krukke, som bærer den norske økonomien.

– Sannheten er at det er arbeidet det norske folk gjør, som vi er helt avhengige av - ikke oljefondet. 82 prosent av vår nasjonalformue er det det arbeidende norske folk som skaper: Det er menneskene i Norge vi lever av, ikke oljen. Den bare bruker vi for å utvikle samfunnet vårt og for å sikre fremtidige pensjoner, sier Sanner.

Budsjettguttens råd: – Utdanning og gode veier

– Hva vil du at vi skal prioritere, spør han Thomas.

Da blir den unge mannen tenksom.

– God utdanning og forskning, sier han.

Og legger etter litt til:

– Og gode veier, slik at vi kan komme oss effektivt frem uten å stå i kø.

Sanner nikker.

Han vet at mange unge coronasliter - og at de kan bli taperne i andre enden.

– Når coronakrisen er over vil det ta tid før arbeidsmarkedene vil fungere normalt igjen. Når unge skal inn i et slikt krevende arbeidsmarked, må vi gjøre en stor innsats for å bidra til at de får seg jobb - og ikke blir stående på utsiden. Det er vår viktigste jobb, sier Sanner.

Det er mer kake igjen, men han antyder at det er en eller annen finanstale han må skrive ferdig.

Så gutten som har blitt mann og VG går høflig.

De to coronahilser med albuene.

HYGGELIG CORONAHILSEN: Finansminister Jan Tore Sanner og budsjettgutten Thomas Kragerud fant tonen. Foto: helge

– Takk igjen, Thomas, sier en fornøyd finansminister.

– Lykke til med talen, sier ingeniørstudenten.

Publisert: 07.10.20 kl. 16:35