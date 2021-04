Uenighet i lagmannsretten: Derfor vil ikke flertallet løslate Kristiansen

Viggo Kristiansen skal ikke løslates, har Borgarting lagmannsrett besluttet. Avgjørelsen er fattet under dissens.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

To av tre dommere i Borgarting lagmannsretts ankevalg viser i avgjørelsen til Gjenopptakelseskommisjonens oppfattning om de nye bevisene i saken ikke utelukker Viggo Kristiansen som gjerningsperson.

Flertallet mener videre at hensynet til samfunnsvernet taler mot at Kristiansen løslates.

Flertallet viser også til at det foreligger en risiko for at Kristiansen vil begå nye alvorlige straffbare handlinger og at dette tilsier at det er viktigere at samfunnet vernes.

les også Fedrenes sorg: Livet uten Lena og Stine Sofie

Én av dommerne konkluderte motsatt og mente at Kristiansen burde løslatelse.

Mindretallet mener det at det foreligger bevis og omstendigheter som taler for at dommen mot Kristiansen er riktig, ikke er et tungt nok argument. Dommeren mener også at det ikke foreligger så stor gjentagelsesfare at soningen må forsette av hensyn til samfunnet og at hensynet til de etterlatte ikke kan tillegges avgjørende vekt.

Ettersom flertallet avgjør, vil Kristiansen ikke bli løslatt, men retten redegjør i avgjørelsen for de ulike vurderingene.

Varslet anke til Høyesterett

– Dagens avgjørelse fra lagmannsretten er etter vårt syn en forlengelse av en urett mot en uskyldig dømt, sier Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin i uttalelse.

Han sier de vil anke avgjørelsen til Høyesterett.

Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring i Agder lagmannsrett, og har vært fengslet siden. Han har hele tiden nektet for at han var involvert i drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia 19. mai 2000.

LØSLATES IKKE: Viggo Kristiansen begjærte seg i mars løslatt etter at stafesaken mot ham ble gjenåpnet. Borgarting Foto: Fridtjof Nygaard, VG

Straffesaken mot Kristiansen ble gjenopptatt i februar i år, etter at flertallet i Gjenopptakelseskommisjonen mente at de sentrale bevisene som førte til domfellelse av Kristiansen i 2002 er så svekket at saken må tas opp på ny.

41-åringen begjærte seg formelt løslatt i begynnelsen av mars. Nå har retten truffet sin beslutning, og den er at Kristiansen ikke skal løslates. Det får VG opplyst.

– Foreldrene er veldig lettet. Ventetiden på avgjørelsen har vært tung. Jeg er ikke overrasket og avgjørelsen var forventet. Jeg mener at mindretallet i kommisjonen har den riktige vurderingen av bevisene, men det er uvanlig at retten kommer til at en som har fått saken gjenopptatt blir sittende, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til VG.

BISTANDSADVOKAT: Audun Beckstrøm representerer foreldrene til de drepte jentene, Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen. Foto: Hallgeir Vågenes

Motsatte seg løslatelse

Statsadvokaten i Oslo motsatte seg Kristiansens krav om løslatelse i sitt brev til lagmannsretten, og pekte på at det var et knapt flertall for gjenåpning av straffesaken.

les også Uenighet om gjenopptagelse i Baneheia-saken: Her står spliden

To av kommisjonens fem medlemmer stemte mot gjenåpning, og mente at det ikke forelå nye omstendigheter eller bevis som tilsier at dommen mot Kristiansen er uriktig.

Statsadvokaten pekte også på at en samlet kommisjon var enige om at det er flere bevis og omstendigheter som tyder på at Kristiansen er skyldig i Baneheia-drapene.

Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, mente derimot at Kristiansen måtte løslates blant annet fordi det etter Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse foreligger en reell og begrunnet tvil om hvorvidt dommen er korrekt.