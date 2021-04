VIL UT AV FENGSEL: Viggo Kristiansen begjærte seg løslatt av Borgarting lagmannsrett i begynnelsen av mars. Foto: Fridtjof Nygaard

Opplysninger til VG: Lagmannsretten løslater ikke Viggo Kristiansen

Viggo Kristiansen skal ikke løslates, har Borgarting lagmannsrett besluttet, ifølge VGs opplysninger.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring i Agder lagmannsrett, og har vært fengslet siden. Han har hele tiden nektet for at han var involvert i drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia 19. mai 2000.

Straffesaken mot Kristiansen ble gjenopptatt i februar i år, etter at flertallet i Gjenopptakelseskommisjonen mente at de sentrale bevisene som førte til domfellelse av Kristiansen i 2002 er så svekket at saken må tas opp på ny.

41-åringen begjærte seg formelt løslatt i begynnelsen av mars. Nå har retten truffet sin beslutning, og den er at Kristiansen ikke skal løslates.

Motsatte seg løslatelse

Statsadvokaten i Oslo motsatte seg Kristiansens krav om løslatelse i sitt brev til lagmannsretten, og pekte på at det var et knapt flertall for gjenåpning av straffesaken.

To av kommisjonens fem medlemmer stemte mot gjenåpning, og mente at det ikke forelå nye omstendigheter eller bevis som tilsier at dommen mot Kristiansen er uriktig.

Statsadvokaten pekte også på at en samlet kommisjon var enige om at det er flere bevis og omstendigheter som tyder på at Kristiansen er skyldig i Baneheia-drapene.

Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, mente derimot at Kristiansen måtte løslates blant annet fordi det etter Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse foreligger en reell og begrunnet tvil om hvorvidt dommen er korrekt.