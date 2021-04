PAUSE: AstraZeneca-vaksinen er nå stanset i Norge mens det pågår undersøkelser. Avgjørelsen om videre bruk kommer 15. april. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Norge har to valg med AstraZeneca: Gi den til de yngre eller ingen

Når FHI tar sin avgjørelse på hva de gjør med AstraZeneca 15. april, er allerede folk over 65 år vaksinert. Da gjenstår bare to alternativer.

Det viser FHIs vaksinekalender, der alle over 65 skal ha fått siste stikk innen 18. april, altså tre dager etter at FHI har sagt at de skal komme med en avgjørelse.

– Hvis beslutningen blir å ta i bruk vaksinen igjen, tar det litt tid å sende ut vaksinene. I utgangspunktet betyr det at de aller fleste over 65 år vil ha fått tilbud om første dose innen man får tatt den i bruk igjen, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

Det betyr at man da står igjen med to alternativer: Å gi vaksinen til de under 65 år eller å ta vaksinen ut av bruk.

FHI har tidligere sagt at det er sannsynlig å sette en aldersgrense dersom AstraZeneca-vaksinen tas inn igjen, altså gi den til eldre.

Vaksinen har vært på pause i Norge siden 11. mars.

Flere land, som Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland og Spania har valgt en slik løsning. Det er fordi fordi de sjeldne bivirkningene er sett på relativt unge personer - under 60 år.

– Hvor aktuelt er det å gi vaksinen til dem under 65?

– Det må vi vurdere frem til vi fatter en beslutning.

Folkehelseinstituttet jobber i disse dager med en risikovurdering av vaksinen for nettopp å vurdere risikoen for ulike aldersgrupper.

– Det som også er viktig, er å se på risikoen for alvorlig sykdom og død som følge av naturlig gjennomgått covid-infeksjon i de ulike aldersgruppene. Hvis denne vaksinebivirkningen har en dødelighet på en per 25.000 i en aldersgruppe der risikoen for å dø av covid-sykdom er svært lav, kan det være vanskelig å forsvare bruk av vaksinen i den aldersgruppen.

Dersom AstraZeneca-vaksinen tas helt ut, blir det 1–2 ukers forsinkelse, ifølge FHI.

Norske eksperter mener at at vaksinen har utløst en kraftig immunrespons, som har trigget systemet og ledet til en sjelden kombinasjon av blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger.

Flere legemiljøer i Norge jobber nå med å undersøke akkurat hva som har skjedd med disse pasientene og om de klarer å finne den konkrete sammenhengen mellom vaksinen og sykdommen.

EU: Sannsynlig sammenheng

På onsdag konkluderte det europeiske legemiddelbyrået EMA med at de ser en mulig sammenheng mellom vaksinen og de spesielle sykdomstilfellene. De legger også inn det sjeldne sykdomsbildet som en sjelden bivirkning.

EMA har gått gjennom totalt 86 tilfeller av sjeldne blodpropper, 18 av dem med dødelig utfall.

Totalt har de fått innrapportert 222 tilfeller av spesielle blodpropper. 169 av tilfellene er sinusvenetrombose (blodpropp i hjernen) og 53 tilfeller gjelder blodpropp i magen.

Alle disse tilfellene er hovedsakelig fra EU/EØS og Storbritannia, sier Strauss.

Innen 4. april er rundt 34 millioner mennesker vaksinert med AstraZeneca i EU og Storbritannia.