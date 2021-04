Museumslager brant ned: − Tap av uerstattelige gjenstander

Lagerbygningen disponeres av Egge museum på Steinkjer og lagrer ifølge museet flere jordbruksgjenstander.

Av Daniel Lundby Olsen

Publisert: Nå nettopp

Klokken 02.00 natt til fredag rykket nødetatene ut til båthavna i Bogen i Steinkjer, hvor et lagerbygg sto i brann. 05.30-tiden fredag morgen melder Trøndelag politidistrikt at bygningen er brent ned og at brannvesenet er på stedet og driver med etterslokking.

– Det er snakk om tap av uerstattelige gjenstander og et stort tap for museet, opplyser avdelingssjef Ingvild Kjøraas Johnsen til VG.

Lagerbygningen leies av Egge museum og lagrer ifølge museet traktorer, hesteutstyr og ovner.

Museumslederen opplyser at lageret ikke står på området til selve museet og at andre bygninger tilknyttet Egge, ikke sto i fare.

– Vi jobber nå med å finne ut omfanget og antallet av gjenstandene som har gått tapt. Det er for tidlig å si noe på verdien på det som har gått tapt. Kanskje er det over 1000 gjenstander, vi vet ikke enda.

Foreløpig har ikke politiet noen teorier om brannårsaken.

– Jeg snakket nettopp med nødetatene og de skal starte etterforskning. Akkurat nå kan de ikke si noe om årsaken til brannen, sier Kjøraas Johnsen til VG klokken 08.30 fredag morgen.