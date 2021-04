KRITISK: Stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad (V) mener praksisen blander formalitetene mellom politi og lobbyisme. Foto: Trond Solberg, VG

Forening brukte politiets adresser: − Vi ser at det kan ha ført til forvirring

Interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) har fått kritikk for å bruke politiets kontaktinformasjon. Stortingspolitiker mener foreningen svekker tilliten til politiet.

Interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) har brukt adressene og telefonnumrene til en rekke lokale politistasjoner som sin kontaktinformasjon. NNPF har medlemmer fra mange forskjellige yrkesgrupper, blant annet politi, tollvesen og kriminalomsorg.

Etter at det har blitt pekt på faren for rolleblanding mellom politi og lobbyisme, skal organisasjonen ikke lenger bruke politietatens kontaktopplysninger.

– Vi ser at det kan ha ført til forvirring rundt hvem vi representerer, og det er ikke ønskelig. Derfor er det tatt tak i, skriver generalsekretær i NNPF, Kristine Moss, til VG.

I april fikk justisminister Monica Mæland spørsmål om adressebruken til NNPF.

8. april kom svaret:

«Det er viktig at det ikke oppstår en rolleblanding mellom frivillig foreningsarbeid og arbeidet som ansatt i politiet. Jeg er derfor tilfreds med at politidirektøren har tatt opp dette spørsmålet med Norsk Narkotikapolitiforening», skriver Mæland i et skriftlig svar til Stortinget.

Hun skriver videre at politidirektoratet bekrefter at organisasjonen, etter møte med politidirektøren, har bestemt at de ikke skal oppgi politiets adresse.

– Kastet ut av politiet

De aller fleste adressene til NNPFs lokallag er nå endret.

Stortingspolitiker Carl Erik Grimstad (V), som har vært en pådriver for endringen, har lenge vært kritisk til praksisen som blander formalitetene mellom politi og lobbyisme.

– Jeg mener at dette har svekket tilliten til politiet. Når du har en lobbyorganisasjon som står for et spesielt syn i norsk ruspolitikk, og som til de grader navnemessig og adressemessig er så sterkt forbundet med politiet, så er det et problem.

Grimstad er ikke overrasket over utfallet.

KLAR BESKJED: Carl Erik Grimstad (V) tolker Mælands svar som at NNPF nå er «kastet ut av politiet». Foto: Ola Vatn / VG

– Jeg har hele tiden visst at dette er feil praksis. Jeg tolker det nå som at NNPF er kastet ut av politiet og må bygge seg opp sitt eget klubbhus.

– Dette med adressene kan fremstå som litt ubetydelig. Hvorfor er det så viktig for deg at dette ryddes opp i?

– Det å rydde opp i slike administrative ting er viktig. Det har vært en stein i skoen for mange av oss som har jobbet med ruspolitikk lenge, svarer venstrepolitikeren og legger til:

– Det finnes det ikke noe narkotikapoliti i Norge, men med dette navnet gir de folk inntrykk av at det finnes. De bør ta dette helt ut og forandre navn, mener Grimstad.

NNPF: Arbeider aktivt mot rollesammenblanding

Generalsekretær i NNPF, Kristine Moss, skriver til VG at organisasjonen arbeider aktivt for å hindre rollesammenblanding med politiet. Hun påpeker at alle som representerer organisasjonen, skal være bevisst på å tydeliggjøre hvem de representerer til enhver tid.

– Det skal ikke herske tvil om hvem som er avsender og samarbeidspartner. For å unngå rolleblanding har NNPF blant annet egen nettside, logo, e-postadresser, grafisk profil og klær, skriver Moss.

– Hva er grunnen til at organisasjonen frem til nå har benyttet adressen og telefonnumrene til lokale politikontorer?

– Mange av våre medlemmer har skjult adresse på grunn av arbeidet de gjør i det daglige, svarer generalsekretæren.

Hun påpeker at lokallagene som av sikkerhetsgrunner ikke kan bruke private adresser, skal oppgi adressen til NNPFs hovedkontor.

KLART ROLLESKILLE: Generalsekretær i NNPF, Kristine Moss, sier til VG at for å unngå rolleblanding har NNPF blant annet egen nettside, logo, e-postadresser, grafisk profil og klær. Foto: Norsk Narkotikapolitiforening

– Dette har vi presisert, og det følges opp løpende med lokallagene, skriver Moss.

Prosessen med å endre adresser, var i gang da hun begynte som generalsekretær i 2019. I dag er det tre lokallag som fortsatt benytter politiets adresse, og NNPF hevder de arbeider tett med disse for å få inn riktige opplysninger i registrene.

– Mener du det problematisk at de institusjonelle grensene mellom en interesseorganisasjon og tjenestepersonell i politiet er så lett sammenblandet?

– Det er veldig vanlig i norsk arbeidsliv at ansatte organiserer seg, både i fagforeninger og/eller i organisasjoner knyttet opp mot et fagfellesskap, påpeker Moss og legger til:

– Likevel er det særlig viktig at det ikke oppstår et inntrykk av blanding mellom ordensmakten og NNPF, og vi er og har vært opptatt av et tydelig skille mellom oss som frivillig organisasjon og politietaten.

Mener navnet skaper forvirring

Til tross for at de heter «Norsk narkotikapoliti», understreker Bjørn Vandvik, leder at politifagavdeling i Politidirektoratet, at NNPF er en uavhengig interesseorganisasjon som ikke representerer politiet.

NNPF har blant annet vært en aktiv aktør i rusreformdebatten. Grimstad frykter organisasjonen har et navn som kan gi inntrykk av at de uttaler seg på vegne av politietaten.

– Sammenblandingen med navn og politiet, som skal drive med lovpålagt virksomhet, er ikke heldig for politiets renomme, mener stortingspolitikeren.

Til dette svarer Moss at deres representanter er nøye med å presisere at de hverken uttaler seg på vegne av, eller representerer, politiet når de er ute og holder foredrag eller uttaler seg.

– Selve navnet vårt har historiske grunner. Det fantes tidligere en narkotikaseksjon og narkotikaetterforskere over hele landet som trengte faglig påfyll da vår forening ble dannet for 30 år siden.

– At rolleblandingen er stor, er åpenbar

Bård Dyrdal er politioverbetjent i Oslo og leder i organisasjonen LEAP Scandinavia. LEAP er på lik linje med NNPF en organisasjon med medlemmer fra politiet, og som fremmer et annet syn på rusreformen enn NNPF.

Dyrdal mener at det har vært lite skille mellom NNPF og politietaten, fordi de i stor grad har hatt sammenfallende interesser.

– Fram til nå har det vært helt naturlig å se på NNPF som en del av politiet. De har på mange måter hatt samme funksjon i politiet som frimureri har hatt det i andre bransjer. Hvor beslutningene tas og hvem som bestemmer, er ikke lett å se, påpeker han.

– Det er vel også årsaken til at man har tilrettelagt for at NNPF medlemmer bruker arbeidstid på fritidsinteresser og at studenter har vært pålagt møteplikt til «undervisningsdager» i NNPF regi, sier Dyrdal.

– Kan navnet gi inntrykk av at dette er en forening som representerer politiet?

KRITISK: Bård Dyrdal, politioverbetjent i Oslo og leder i organisasjonen LEAP Scandinavia, mener at det er tette bånd og stor rolleblanding mellom politietaten og NNPF. Foto: Dimitri

– Selvfølgelig, og det har de da også gjort helt fram til nå i det siste. Skillet har vært teoretisk. At rolleblandingen er stor, er åpenbar, sier Dyrdal.

Generalsekretær i NNPF svarer at Dyrdals påstander ikke er noe foreningen er kjent med.

– Heldigvis er det organisasjonsfrihet i politiet, som i alle andre deler av arbeidslivet. Derfor finnes det organisasjoner med forskjellige mål og ønsker for samfunnet, skriver Moss.

Vandvik ved Politidirektoratet er også er forelagt kritikken fra Dyrdal om rolleblanding. Han understreker at det er helt legitimt for politiansatte å være engasjert i kriminalpolitikk i foreninger, men at det legges til grunn at medlemmer som har et ansettelsesforhold i politiet er sitt ansvar bevisst og er tydelige på dette rolleskillet.