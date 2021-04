FORTALTE OM SKISSE HAN IKKE LAGET: Riksmekler Mats W. Ruland spilte en sentral rolle under meklingen på overtid. Foto: HELGE MIKALSEN

Riksmeklerens finte reddet oppgjøret: − Kunne ikke gå til streik for 30 øre

Det blir ikke streik mellom LO/YS og NHO. Du får 2,7 prosent i lønnsvekst.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er 0,1 prosentpoeng under kravet til LO, som var 2,8 prosent.

– Vi går ikke til streik for 30 øre

LO-leder Peggy Hessen Følsvik stilte krav før oppgjøret om at det ville bli streik hvis de ikke fikk 2,8 prosent, som er det prisveksten ligger an til å havne på.

– 0,1 prosent utgjør 0,30 øre timen. Vi kunne ikke gå til streik for 30 øre, sier en fornøyd LO-leder Peggy Hessen Følsvik til VG etter at LO/YS og NHO over 13 timer på overtid i meklingen greide å bli enige.

På en pressekonferanse i ettermiddag sier hun at som en ansvarlig organisasjon ville det vært umulig for LO å gå til streik på et slikt grunnlag. Hun tror heller ikke de ville fått særlig støtte blant folket for det.

– Nå er vi slitne. Vi har holdt på i mange timer. Jeg er glad vi er kommet i mål, og at vi unngikk streik. Det viktigste nå er å få Norge i gang igjen, og få folk tilbake i jobbene sine, sier Følsvik.

– Vi er fornøyd med at NHO kom oss i møte, selv om rammen endte på 2,7 prosent, sier Eirik Bornø, leder av YS Privat.

NHO-sjef Ole Erik Almlids første kommentar er slik:

– Det har vært svært tøffe forhandlinger. Alternativet til dette resultatet var en streik som ville gått hardt utover både bedriftene og jobbene til folk. Det er vi glad for at vi har unngått, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

På pressekonferansen sier han at NHO alt i alt er vi fornøyde.

Drama på slutten

Det var høydramatisk på slutten. I LO forberedte man seg på brudd, men så foreslo riksmekler Mats W. Ruland at han ville kunne vise frem hva han ville lagt frem dersom partene sa ja til at han skulle utarbeide en skisse.

BLE ENIGE: LO-leder Peggy Hessen Følsvik (f.h.), riksmekler Mats W. Ruland og NHO-sjef Ole Erik Almlid. Foto: HELGE MIKALSEN

Det sa de ja til og da de så det Ruland la frem, sa begge sider ja, etter å ha behandlet det i sine respektive organer.

– Det har vært en ekstra tøff mekling. Det har vært betydelig avstand mellom partene gjennom meklingen. Jeg er veldig glad for at de har kommet til enighet. Vi er i en pandemi. Det gjør denne meklingen ekstra vanskelig, sier Ruland på pressekonferansen.

Hovedtall

Her er hovedtall fra løsningen:

Ramme for oppgjøret: 2,7 prosent (2,67 prosent) per 1. april.

Generelt tillegg: 2,25 kr pr time, dvs 4387,- kroner i året.

Lavlønnstillegg: 1 kr pr time, dvs 1950,- kroner i året.

– Sikrer en god lønnsvekst

– Vi er ikke de som tar ut tusenvis av mennesker ut i streik for 30 øre. Dette er en løsning som sikrer en god lønnsvekst for de lavest lønte, sier Følsvik i en pressemelding.

Hun fremholder at LO har vært opptatt av å motvirke økende forskjeller.

– De som har lav lønn, risikerer å bli hengende etter. Vi vet at lavlønnstillegg forebygger ulikhet.

– I front under pandemien

Hun legger til:

– Mange av de gruppene som får lavlønnstillegg har også stått i front under pandemien. Det er mange som fortjener et lønnsløft, og som har stått på under denne krisen for at samfunnet skal gå rundt, sier hun.

INGEN 30-ØRES-STREIK: LO-leder Peggy Hessen Følsvik nådde ikke helt i mål, men sier 30 øre timen ikke er godt nok streikegrunnlag. Foto: Berit Roald

Følsvik sier at lavtlønnstillegg spesielt kommer mange kvinner til gode.

– Med dette oppgjøret har vi også lagt et godt grunnlag for de tariffområdene som skal forhandle etter oss, sier hun og viser blant annet til oppgjørene i kommunene og staten.

– Bidrar til trygge arbeidsplasser

Bornø i YS sier det ble et oppgjør det var mulig å si ja til.

– Oppgjøret tar hensyn til konkurranseutsatt industri og er et bidrag til å sikre at våre medlemmer fortsatt skal ha gode og trygge arbeidsplasser også i framtiden, sier Bornø.

– For NHO var det spesielt viktig å skjerme de bransjene som har vært hardest rammet av koronakrisen. Det er derfor bra at vi klarte å unngå store ekstratillegg som ville gått utover disse bedriftenes evne til å overleve krisen, sier NHO-sjef Almlid.