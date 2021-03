STØTTE: FpU og leder Andreas Brännström har lenge kjempet for å fjerne kravet om egenkapital til boligkjøp. Nå får de støtte av moderpartiets programkomité. Foto: Markus Endresen, FpU.

Frp vil fjerne egenkapitalkravet på boligkjøp

For å gjøre det lettere for unge å komme inn på boligmarkedet, vil Fremskrittspartiet fjerne egenkapitalkravet. AUF er kritiske til forslaget, og kommer med en annen løsning.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Boligprisene har skutt i været under pandemien, og det debatteres stadig hvordan unge skal ha en reell sjanse til å komme inn i et stadig trangere boligmarked.

For å få lån til å kjøpe bolig må man selv ha 15 prosent av det boligen koster. Denne grensen vil Frp nå fjerne. De vil ikke ha et eget fast krav på egenkapital.

– Dette er noe FpU har kjempet for i mange år. Bankene bør selv kunne vurdere om de som søker lån kan finansiere dette eller ikke, sier leder for FpU Andreas Brännström.

Nå har ungdomspartiet fått støtte av programkomiteen i Fremskrittspartiet.

UOVERKOMMELIG: Julianne Cornelia Ofstad (23) mener det er for vanskelig å komme inn i boligmarkedet. Foto: Privat

– Vanskelig å spare

Julianne Cornelia Ofstad (23) er en av mange som sliter med å komme inn på boligmarkedet. Hun studerer offentlig administrasjon og ledelse ved Universitetet i Oslo, og leier for øyeblikket en studentleilighet.

Til våren er hun ferdig som student, og hadde derfor håpet å kunne kjøpe egen leilighet istedenfor å leie i det private boligmarkedet. Men det ser foreløpig ikke så enkelt ut.

– Det ser håpløst ut, sier hun.

Ofstad er formann i Viken FpU, og jobber 50 prosent ved siden av studiene.

For studentboligen i hovedstaden betaler hun 6300 kroner i måneden.

– Jeg er fortsatt ung, og har ikke hatt tid til å spare så mye. Selv om jeg bor i en av de billigere leilighetene, og har jobb, er det fortsatt vanskelig å spare, sier hun.

Synes dagens løsning er usosial

I 2020 steg prisene i Oslo 12 prosent, og oppgangen fortsatte på nyåret. Da steg boligprisene i hovedstaden 2,6 prosent.

FpU mener at man har egenkapital kun for å sikre bankene.

– Unge som kommer seg inn i boligmarkedet i dag har ikke spart selv, de har foreldre som kan kausjonere for dem, det er håpløst usosialt, sier Brännström og legger til at han er overrasket over at systemet er slik i dag.

Han er ikke overrasket over at prisene har skutt i været, men ser alvorlig på situasjonen.

– Boligprisveksten var høy før og nå øker det enda mer. Det syns vi er svært urovekkende, men det skjer jo ingenting, tvert imot. Statlige reguleringer er problemet, ikke løsningen, sier Brännström.

AUF: Vil ikke gi unge mer lån

AUF er uenige i at egenkapitalkravet bør skrotes. De mener at man heller må stramme inn på beskatningen til de som eier mange boliger, for å hjelpe unge.

– Bolighaiene som tjener på studenter og unge, forklarer leder Astrid Hoem.

Hoem mener fjerningen av egenkapitalkravet i verste fall vil gjøre det vanskeligere for unge.

– Vi kan ikke be unge ta opp lån som er enda vanskeligere å bære. Det er dårlig for unge og for samfunnet, sier hun.

Hoem mener at man må endre på hele boligmarkedet, for eksempel ved å styrke husbanken og stramme inn på beskatningen til de som eier mange boliger.

– Viktigste er å bygge flere boliger

Administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i Norges Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) mener på sin side at det viktigste er å bygge flere nye boliger i storbyene.

Folke Fredriksen sier at å senke egenkapitalkravet kan hjelpe på kort sikt, men understreker at for å justere ubalansen er man nødt til å bygge flere boliger. Det er nemlig den store etterspørselen etter bolig sammenlignet med antall boliger som fører til de høye prisene.

– Vi hadde ikke fått de boligprisene vi har nå om det ikke var for at det er langt flere som vil kjøpe enn det er tilbud om boliger, sier han.

Boliglånsforskriften sier at alle skal ha egenkapital på 15 prosent, altså må man ha spart opp 15 prosent av den prisen man skal kjøpe bolig for.

NBBL har foreslått å senke egenkapitalkravet til 10 prosent til dem som skal kjøpe bolig for første gang.

– På kortere sikt så kan det å senke egenkapitalkravet til 10 prosent hjelpe mange som ikke har foreldre som kan hjelpe. Da vil mange flere kunne få boliglån, sier Folke Fredriksen.

Alle andre får 15 prosent krav til egenkapital slik som det er i dag, foreslår de.

Folke Fredriksen peker også på at de som ikke har råd til egenkapital må spare i lang tid. For hvert år de sparer øker prisene på boligene, og de må dermed ha enda mer penger i egenkapital.

– Målet du sparer etter øker ofte fortere enn du klarer å spare, sier Folke Fredriksen.