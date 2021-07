HØYRE: Michael Tetzschner mener at Jonas Gahr Støre moraliserer over andre og kritiserer Ap-lederen for å være utydelig på i sin oppfordring om at høyresiden skal ta et særlig ansvar for å bekjempe høyreekstremisme. Foto: Robert S. Eik

Høyre-topp: Støre moraliserer og skaper splittelse

Høyres Michael Tetzschner mener at Ap-leder Jonas Gahr Støre moraliserer og skaper splittelse i debatten om høyreekstremisme.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Michael Tetzschner gir Erna Solberg sin fulle støtte etter at hun torsdag ga uttrykk for at hun ikke er enig med Ap-leder Jonas Gahr Støre om at høyresiden har et særlig ansvar for å ta oppgjør med høyreekstremisme.

Han mener at folk nå snakker forbi hverandre og peker på Jonas Gahr Støres oppfordring.

– Jeg tror Støre kunne tjent på å være mer tydelig hvis han hadde et spesielt anliggende. Jeg kjenner ingen med ekstreme holdninger og har ikke telefonnummer eller adressen til noen slike, sier Tetzschner til VG.

– Dette er en fullstendig avsporing av debatten. Vi har ikke noe nærmere forhold til antidemokratiske krefter enn andre partivarianter. Tvert imot. Høyre er blant de partiene i Norge som både nå og i hele sin historie har stått trygt på rettsstat og demokrati. Det er det ikke alle som kan si. Vi har ikke noe å svare for overfor andre partier i så måte, sier han.

STØTTER ERNA: Statsminister Erna Solberg er denne uken på valgkampturné i Trøndelag. Foto: Terje Bringedal

Høyre-representanten mener Støre med sine «uklare antydninger» heller har «skapt splittelse fremfor debatt», og sier at Støre må være mer konkret hvis han vil moralisere over andre.

Tetzschner sier at han begynte sitt partipolitiske engasjement med å intervjue overlevende i flyktningleirer etter Røde Khmers terror i Kambodsja.

– Det var ingen som sa at Ap skulle delta mer eller mindre i det arbeidet. Det var selvsagt at dette var noe vi demokrater gjorde sammen, sier han.

– Tolk Støre med velvilje

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) fra Oslo har tidligere sagt hun mener det er på tide at høyresiden tar et oppgjør med høyreekstrem ideologi. Det står hun for.

– Jeg har stor forståelse for de på høyresiden som mener at høyreekstremisme ikke er høyresidens ansvar, men her kan vi velge å forstå hverandre med velvilje og ikke la det være en semantisk øvelse, sier hun.

– Vi kan velge å tolke Støres ord som en oppfordring til å delta mer i debatten eller en beskyldning om medansvar. Jeg mener vi må tolke hverandre med velvilje, ellers spiller vi opp til terroristens mål om å skape mer splittelse.

VELVILJE: Heidi Nordby Lunde mener at partifeller på høyresiden bør vise Jonas Gahr Støre mer velvilje i debatten om høyreekstremisme. Foto: Tore Kristiansen

– Uklokt

Frps Sivert Bjørnstad mener det er uklokt å be noen ta et ekstraordinært ansvar.

– Har høyresiden et særlig ansvar, som Støre mener?

– Nei, men også vi må bruke muligheten vi har til å bekjempe hat, ekstremisme og konspirasjonsteorier. Jeg tror i det hele tatt det er uklokt å tildele ekstraordinært ansvar til den ene eller andre siden av politikken for å bekjempe noe som bør kunne forene hele det politiske spektret, skriver han.

Heller ikke Frps Roy Steffensen mener det er en forskjell mellom høyre- og venstresidens ansvar.

– Jeg tror de som lever i eksempelvis Lysglimt og Alliansen sin verden hører like lite på meg som de gjør på Jonas Gahr Støre, skriver han i en SMS.

IKKE SÆRLIG ANSVAR: Sivert Bjørnstad støtter partileder Sylvi Listhaug, som mener at alle har det samme ansvaret for å bekjempe ekstremisme. Foto: Terje Bendiksby

Reagerer

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem reagerer derimot på at statsministeren uttalte at det er tatt et oppgjør med høyreekstreme holdninger «igjen og igjen».

– Vi mener det er nok av eksempler på at det politiske oppgjøret etter 22. juli ikke er tatt: I 2019 var det et terrorangrep på Al Noor-moskeen, det var vandaliseringen av Benjamin Hermansen-statuen i 22. juli-uken og PST sier at den høyreekstreme trusselen er til stede.

Hun står fast bak Støres oppfordring om at høyresiden bør ta et særlig ansvar.

– Jeg er helt enig med Ola Svenneby leder i Unge Høyre. Alle har et ansvar for å forhindre høyreekstremisme, men vi vet at det er en forskjell på hvem som lytter til de ulike partiene. Vi trenger at høyresiden er tydelige hele tiden. En som ikke har tillit til AUF, lytter kanskje ekstra hvis det er statsministeren eller Frp-lederen som snakker. Vi har et felles ansvar, men ansvaret er samtidig ulikt fordi det er ulike mennesker som lytter ekstra til ulike stemmer.