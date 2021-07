PÅ TUR: Erna Solberg er på reise i Trøndelag denne uken. Her på bussen på Foto: Terje Bringedal

Erna Solberg: Høyresiden har ikke mer ansvar for oppgjør med høyreekstremisme

– Frp har noen ganger brukt ord og begreper som nører opp under forestillinger om at det foregår ting i det skjulte, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Statsminister Erna Solberg (H) sier til VG at hun ikke er enig med Ap-leder Jonas Gahr Støre om at høyresiden har et særlig ansvar for å ta oppgjør med høyreekstremisme.

Det sa Støre i en tale på 10-årsmarkering av terrorangrepet på regjeringskvartalet i Oslo og AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011.

– Alle har et ansvar for å gjøre det, men det å implisere at vi har en sterkere tilknytning, det synes jeg ikke det er et grunnlag for å si, sier Solberg til VG.

– Du sa at alle har et ansvar, men når det kommer til akkurat høyreekstreme, kan det være at de i større grad hører på det du har å si enn det Jonas Gahr Støre har å si?

– Vi har ikke noe som helst ideologisk fellesskap. Hvis man ser på fiendebildet som høyreekstreme har, så tror jeg det inkluderer hele Høyres ledelse og alle som defineres som globalister og Europa-vennlige.

Kritiserer Frp

– Har Frp et særlig ansvar?

– Frp har noen ganger brukt ord og begreper som nører opp under forestillinger om at det foregår ting i det skjulte. Det foregår ikke ting i det skjulte, sier Solberg til VG.

– Sist gang vi ble anklaget for det, var da vi tillot at du ikke trenger å ha synlige øreflipper på passene. Det har aldri vært snikislamisering og har ikke noe med islam å gjøre. Det er noe sikhene i Norge og i verden har vært opptatte av, for det er en veldig religiøst viktig ting for dem å ikke vise øreflippene.

Hun understreker at også religiøse grupper kan bruke sin demokratiske rett til å sette saker på dagsorden og få gjennomslag for politiske saker.

BA HØYRESIDEN HEVE STEMMEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Rodrigo Freitas

– Når Frp snakker om snikislamisering, nører de opp under konspirasjonsteorier?

– Jeg har sagt at snikislamisering er et veldig dårlig uttrykk, for det finnes ikke. Det er lov å stå for sine politiske saker og diskutere ulike elementer. Og så har ikke jeg tenkt til å bruke karakteristikker på andre partier.

– Du har også fått kritikk i denne debatten for å ikke ta et tydelig nok oppgjør med ord som snikislamisering og utspillet til Sylvi Listhaug om Ap. Hva tenker du om kritikken du har fått?

– For det første så tok vi et sterkere oppgjør med snikislamisering da det kom i 2009 enn noe annet parti. Her må man ha litt hukommelse. Det vi også gjorde rett etter 22. juli på muslimhat, som var viktig,

– Så er det viktig å huske at reaksjonen min var at det nivået som da Ap lå på, da Martin Kolberg hadde sagt at Høyres politikk bidrar til mer terror. Den typen karakteristikker av folk liker jeg ikke.

Hun understreker at hun kritiserte Listhaugs Facebook-post der den daværende justisministeren skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

– Så sa jeg på Dagsrevyen at det var over streken dagen etter, sier Solberg.

– Burde du vært tidligere ute og sagt det?

– Det var dagen etterpå i en debatt. Folk hopper i disse tidsperspektivene, sier hun.

FÅR KRITIKK: Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: Terje Bringedal

– Jeg synes at målt opp mot at vi etablerte C-REX, vi har en handlingsplan mot hatprat, en handlingsplan mot muslimhat og har jobbet intenst med forslag om handlingsplan mot rasisme, så er det å henge seg opp i én sak.

– Det er ikke det som er oppgjør med nynazisme, det store oppgjøret er kunnskap og kompetanse, og å jobbe særlig mot de miljøene som utgjør en fare og en trussel, legger Solberg til.

– Disse oppgjørene har vi tatt noen ganger

Solberg mener at hun og Høyre har tatt oppgjør med høyreekstreme holdninger igjen og igjen.

– Det er viktig å huske at noen av disse oppgjørene har vi tatt noen ganger.

– Er det oppgjøret tatt godt nok?

– Jeg mener at vi kan aldri ta oppgjør med høyreekstrem ideologi eller ekstremisme generelt en gang for alle, det er et arbeid vi må drive med hele tiden. Men å si at det ikke er tatt, det mener jeg at hvis man går gjennom og ser hva vi har gjort, så har vi gjort det gjentatte ganger, sier Solberg.

– Tar du noe som helst selvkritikk for hvordan du har håndtert slike utspill fra Frp de siste ti årene?

– Ja, det er helt sikkert ganger jeg kunne påpekt mer eller annet. Men faren for høyreekstremisme, den er en farlig sak som vi har jobbet godt og engasjert med. Å si at det er enkeltutsagn fra Frp, da flytter man fokuset fra kampen mot den ekstreme og farlig høyreekstremisten.

– Jeg mener uansett at vi skal ha en kjedelig og ordentlig politisk debatt, hvor vi ikke spissformulerer eller mener at andres politikk fører til ekstremisme eller terror.

Hun etterlyser en forklaring på hvorfor Ap-politikere som Ap-nestleder Hadia Tajik mener at høyreekstreme vil lytte mer til Høyre enn Ap. Statsministeren sier at hun ikke så Dagsnytt 18-debatten mellom Sylvi Listhaug og Tajik onsdag kveld.

– Vi vet at konservative muslimske autoriteter kan ha en særlig rolle i å avradikalisere islamister, fordi de blir lyttet til på en annen måte i de miljøene. Da er det naturlig å forvente at autoriteter på høyresiden kan ta en lignende rolle. Det er ikke brunbeising, sa Tajik da.