FRIST: Rekordmange har søkt seg til høyere utdanning i år. De som har fått tilbud om en studieplass må svare innen lørdag kveld.

Siste mulighet til å takke ja til studieplass

Lørdag 24. juli kl. 23.59 går fristen ut for studenter som har fått tilbud om studieplass på universiteter og høgskoler.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Samordna opptak skriver at de som har fått en studieplass eller er på venteliste må takke «ja» for å beholde plassen. De som ikke svarer innen fristen lørdag kveld mister plassen da dette blir tolket som et «nei».

Også de som ønsker å reservere studieplassen de har kommet inn på må svare nå. Om du har kommet inn på drømmestudiet, men for eksempel er innkalt til militærtjeneste, kan du reservere plassen du har fått i opptil to år.

Her kan du lese mer om de kommende fristene til Samordna opptak.

Flere søkere

Aldri før har flere fått plass ved landets universiteter og høyskoler. 110.119 søkere fått tilbud om studieplass, viser tallene fra Samordna opptak. Det var over 154.000 som søkte om studieplass ved årets opptak, noe som også er ny rekord.

Det er siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) som har vært på førstevalg for flest søkere.

Tett etter følger en ny bachelorgrad som heter «Toll, vareførsel og grensekontroll», ved Universitetet i Stavanger (UiS). Det er også det studiet hvor konkurransen om plassene er hardest. 2.064 søkere kjempet om 35 planlagte studieplasser.

Håpet for dem som ikke har fått tilbud om studieplass er ikke ute.

Terje Mørland, avdelingsdirektør for Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, sa fredag til VG at flere tusen står uten studieplass.

Totalt har 20 prosent av dem som er kvalifisert og har søkt på høyere utdanning ikke fått et studietilbud. Rådet hans er å følge med på suppleringsopptaket som kommer på Samordna opptaks nettsider. I 2020 fikk 7000 plass gjennom suppleringsopptaket.

Fristene for til å akseptere tilbudet om høyere utdanning ble endret i 2020. Tidligere var fristene utvidet til kl. 14 dagen etter for å dekke alle tidssoner i verden, men dette ble endre fra og med opptaket i fjor.

