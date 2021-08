BLE VARSLET: Et møtereferat fra 2016 viser at Politidirektoratet ble varslet om mulig rolleblanding fem år før det ble bestemt at saken skal granskes. Foto: Lise Åserud / Scanpix

Behandlet klage om rolleblanding – var selv varamedlem i styret

I 2016 tok Politidirektoratet (POD) opp rolleblanding med Norsk Narkotikapolitiforening. På PODs side av bordet satt en som var varamedlem i styret og tidligere leder av foreningen.

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) og politiet har blitt anklaget for å ha for tette og uklare bånd. Det har ført til at Justisdepartementet nå skal granske politiets tilknytning til den private, ruspolitiske foreningen.

NNPF er forkjemper for en streng straffelinje i narkotikasaker, og har rundt 3600 medlemmer – hovedsakelig politifolk.

VG omtalte det påståtte samrøret for første gang i april 2021, da justisministeren ble varslet om at NNPF benyttet politiets kontaktinformasjon.

En klage VG har fått innsyn i, viser at Justisdepartementet også fem år tidligere ble varslet om rolleblanding.

I klagen hevdes det at NNPF-medlemmer har stilt i politiuniform og brukt politiets ID-kort i sitt foreningsarbeid.

Klagen ble først publisert på Twitter, hvor en rekke personer og aktivister den siste tiden har delt dokumenter og rettet kritikk mot NNPF.

VG har vært i kontakt med klageren, som skal ha sendt klagen som privatperson i 2016. Vedkommende bekrefter at hen på det tidspunktet var tilknyttet interesseorganisasjonen Normal Norge. Dette bekrefter også organisasjonen selv.

Rolleblanding nevnes med to setninger

VG har spurt departementet om hvordan de fulgte opp klagen fra 2016.

De viser til at de samme måned oppfordret Politidirektoratet (POD) til å ta opp saken med NNPF. POD svarer at klagen ble tatt opp i et møte med foreningen.

Ifølge referatet fra det aktuelle møtet med NNPF, nevnes rolleblanding med to setninger på siste side.

Referatet, som VG har fått innsyn i, viser også at Øyvind Buraas stilte som én av tre representanter fra POD. På dette tidspunktet var han selv varamedlem i styret til NNPF.

I tillegg hadde Buraas to år tidligere vært leder av foreningen.

Møtereferatet viser at store deler av møtet handlet om NNPFs virksomhet. Les hele referatet i bildegalleriet:

Navnene på de to andre representantene fra Politidirektoratet, er sladdet i dokumentet. De jobber ifølge POD ikke lenger i direktoratet.

Professor: – Klart inhabil

At en som tidligere var leder i foreningen representerte POD, reagerer en av Norges fremste eksperter i forvaltningsrett på.

– Etter min oppfatning er han som tidligere leder klart inhabil i saker som gjelder foreningen, sier professor emeritus ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt.

Ifølge loven blir man inhabil dersom det er forhold som kan svekke tilliten til ens upartiskhet, forklarer Bernt.

Da skal man ikke involveres i saksbehandling.

Bernt mener at eventuelle habilitetsproblemer kun er en del av det store bildet: – Dette dreier seg i bunn og grunn om integritet og troverdighet. Sakens kjerne er jo om det er riktig og forsvarlig, i en så kontroversiell sak, å trekke inn én bestemt organisasjon med en klar målsetting som den dominerende samarbeidspartneren og rådgiveren.

Han er dessuten overrasket over at Politidirektoratet tilsynelatende ikke iverksatte en grundigere undersøkelse av klagen.

De burde ha forsøkt å få alle fakta på bordet og foretatt en selvstendig vurdering av hvor grensene for samarbeid med interesseorganisasjoner burde gå, mener Bernt.

– Det fremstår som svært uheldig at inngangen til en slik vurdering er at man sitter og snakker med den parten saken gjelder – om hvordan de skal forholde seg til kritikken, sier professoren.

NNPF: Alltid vært opptatt av rolleforståelse

Avdelingsleder Bjørn Vandvik i POD sier at direktoratet tok saken til etterretning etter de mottok klagen.

– Problemstillingen ble tatt opp i møtet mellom NNPF og POD. Direktoratet tok blant annet opp viktigheten av bevissthet om roller og et bevisst forhold til når man representerer politi og når man representerer NNPF, skriver Vandvik.

Avdelingsleder i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, sier at saken ligger for langt tilbake i tid til at de kan svare på detaljer om møtet mellom dem og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

VG har spurt POD om det har kommet flere lignende klager, uten å få svar på dette.

Ifølge Fædrelandsvennen skal NNPF selv ha tatt initiativ til et møte om rollebevissthet i 2019. Det ble aldri tatt referat av møtet, men POD har bekreftet at politidirektør Benedicte Bjørnland var til stede.

– Vi har i alle år vært opptatt av rolleforståelse, forklarte Geir Evanger, nestleder i NNPF, til avisen.

Hvem er Norsk Narkotikapolitiforening? Norsk Narkotikapolitiforening, ofte kalt NNPF, er en ideell organisasjon

Organisasjonen har cirka 3600 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen og Forsvaret

NNPF var en aktiv deltager i debatten om regjeringens rusreform og markerte tydelig motstand mot reformen, som senere ble stemt ned. De kjemper for å beholde en streng straffelinje i narkotikasaker.

NNPF skriver selv at de arbeider for å styrke innsatsen mot narkotika og har som mål å samle, systematisere og formidle informasjon og kunnskap om dette. Kilde: Norsk Narkotikapolitiforening Vis mer

– Harmonerer dårlig

– Det harmonerer dårlig med god forvaltningsskikk at en i styret til NNPF møter på vegne av POD i et møte med NNPF, sier professor ved Politihøgskolen, Morten Holmboe.

Ifølge professoren fastsetter loven uttrykkelig at «et styremedlem» er inhabil.

– Etter mitt syn vil det også omfatte varamedlem, som har samme myndighet som et annet styremedlem når han møter. Uansett burde Buraas og eventuelt direktoratet ha vurdert om styrevervet og hans øvrige tilknytning til NNPF gjorde ham inhabil, sier Holmboe.

– Basert på de faktaene jeg er kjent med, har jeg vanskelig for å forstå at han kunne delta, sier Politihøgskolen-professor Morten Holmboe om Buraas' deltagelse på møtet. Holmboe er jurist og har en doktorgrad i strafferett.

Konsekvensen av at inhabile ansatte deltar, kan bli at beslutninger som treffes er ugyldige, forklarer Holmboe.

– Det kan se ut til at møtet har ledet til en avgjørelse om ikke å gå videre med saken. Da er det ikke gjort på et forsvarlig grunnlag dersom en inhabil tjenesteperson har deltatt fra direktoratets side.

Buraas: Full åpenhet rundt rolle i NNPF

I en SMS til VG forklarer Øyvind Buraas at han mellom 2016 og 2018 var ansatt i et vikariat ved Politidirektoratet for å jobbe med forebygging.

– På ansettelsestidspunktet var jeg også engasjert i NNPF. Det var full åpenhet rundt dette, og det var kjent for arbeidsgiver i forbindelse med søknads- og ansettelsesprosessen, skriver Buraas, som i dag jobber i Innlandet politidistrikt.

Han sier videre at møtet i 2016 var et orienteringsmøte der han deltok sammen med sin nærmeste leder.

På spørsmål om han selv tok opp at han var inhabil til å delta på møtet, viser Buraas til Politidirektoratet. Han ønsker heller ikke å utdype hva slags rolle han hadde under møtet, eller om habilitet ble diskutert.

– Jeg har ingen verv i NNPF i dag, tilføyer han.

Øyvind Buraas ledet NNPF i 2014 og 2015. I årene etter var han varamedlem i styret. Her avbildet som fungerende seksjonssjef for seksjon for etterretning og forebygging i 2017.

VG har forelagt direktoratet kritikken fra Bernt og Holmboe.

Vandvik skriver at det er vanskelig å kommentere på hvilke vurderinger som ble gjort før møtet.

– Ingen av de involverte fra Politidirektoratet jobber her nå, skriver han og viser til at eventuell rolleblanding og habilitetsproblematikk skal granskes av Justisdepartementet.

– Av hensyn til utvalgets arbeid ønsker ikke Politidirektoratet å gå inn i ytterligere detaljer rundt denne saken nå, men avvente utvalgets rapport.