MENER KINA STÅR BAK: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide kalte mandag den kinesiske ambassadøren inn på teppet etter dataangrepene i mars. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Dataangrep mot Stortinget: Dette svarer Kina

Regjeringen mener at Kina står bak dataangrepet mot Stortinget som ble varslet i mars. Den kinesiske ambassaden anklager Norge for «politisk manipulasjon» i en e-post til VG.

– Vi har bedt om og venter på at den norske siden skal fremlegge bevis for dagens anklager, skriver den kinesiske ambassaden i uttalelsen til VG.

Stortinget varslet 10. mars om datainnbrudd i sine e-postsystemer. Innbruddet ble utført ved å utnytte sikkerhetshull i e-post-tjeneren Microsoft Exchange.

Mandag uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at regjeringen mener Kina står bak.

– Etter grundig gjennomgang av vår etterretningsinformasjon er det vår vurdering at det svært alvorlige datainnbruddet mot Stortinget ble gjennomført fra Kina. Flere av våre allierte, EU og Microsoft har også bekreftet dette, sa Søreide i en pressemelding.

Biden-administrasjonen beskyldte også Kina for hacking av Microsoft Exchanges e-posttjeneste som kompromitterte titusenvis av datamaskiner over hele verden tidligere i år, skriver ABC News.

Sammen med USA er det nå ventet at alle NATO-land – inkludert Norge – skal være med på å fordømme dataangrepene når administrasjonen formelt leverer anklagen, ifølge The New York Times.

Fordømmelsen skal i tillegg skrives under av EU, Australia, New Zealand og Japan.

– Grunnløse anklager

Den kinesiske ambassaden mener at beskyldningene fra Norge og de allierte er grunnløse, og kaller det et samarbeid om «politisk manipulasjon» mot Kina.

– Vi håper at Norge kan legge frem fakta og bevis, og tilrettelegge innsatsen for å finne sannheten.

Ambassaden skriver at de er villige til å samarbeide med alle relevante aktører for å kjempe mot ulovlig aktivitet på internett.

– Samtidig er vi sterkt imot grunnløse anklager og svertekampanjer mot Kina og å politisere relevante saker.

Kalt inn på teppet

Søreide sier at de har innkalt den kinesiske ambassadøren, og tatt opp saken direkte.

– Jeg kommer ikke til å gå nærmere inn på hva som ble sagt, men vi ga sterk og tydelig beskjed om at dette ikke er akseptabelt, sier utenriksministeren i et møte med pressen mandag ettermiddag.

Søreide vil ikke si om de mistenker at det er statlige aktører bak.

– Kina har et ansvar for at den type aktivitet ikke skjer på deres territorium, understreker Søreide samtidig.

Hun beskriver hendelsen som «et angrep på vår viktigste demokratiske institusjon».

VG kontaktet UD angående anklagene fra den kinesiske ambassaden mandag kveld, men da hadde de ikke anledning til å svare.