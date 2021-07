ANTIBIOTIKARESISTENTE BAKTERIER: Nyfødtavdelingen på Sykehuset Østfold har fått et utbrudd av MRSA-smitte. Dette bildet er fra mai og viser to sykepleiere på vei inn til akuttmottaket. Foto: Gisle Oddstad

Seks nyfødte behandles for MRSA-smitte - vet ikke hvor smitten kommer fra

Totalt seks nyfødte blir behandlet for MRSA-smitte på nyfødtavdelingen på Kalnes, Østfold Sykehus. Foreløpig er det ukjent hvor smitten kommer fra.

Av Oda Elise Svelstad

Fredag kunne VG opplyse om at det var brutt ut smitte av den antibiotikaresistente bakterien MRSA (gule stafylokokker) ved nyfødtintensivavdelingen på Kalnes, som er en del av Østfold Sykehus.

Bakterien forekommer relativt sjelden i Norge og er vanskelig å behandle, ifølge Store Norske Leksikon. Bakterien kan infeksjoner og alvorlige tilfeller blodforgiftning.

Pressevakt Bjørn Hødal bekrefter til VG lørdag morgen at det tar litt tid før man får verifisert svarene, men at det er totalt seks nyfødte som blir håndtert som at de er smittet.

– Det er fem pasienter på sykehuset som håndteres som om de er smittet. Én er skrevet ut, men er i samme kategori, sier Hødal.

KONTROLL: Pressevakt ved Østfold Sykehus, Bjørn Hødal, forsikrer at sykehuset har gode rutiner og har situasjonen under kontroll. Foto: Sykehuset Østfold

Barna er lagt til kohort-isolering

Hødal understreker at MRSA sjelden fører til konsekvenser for barna, men at det kan gi infeksjoner.

– Det er en antibiotikaresistent bakterie som man ikke ønsker å ha i sykehus, derfor har man i samråd med smittevernavdelingen satt i gang prosedyrer og rutiner for å forhindre videre smitte. Smittevernavdelingen har god kunnskap på feltet, og vi følger det nøye opp.

De fem barna som angivelig er smittet er lagt til kohort-isolering. Det har også blitt satt i gang testing og ordinære smitteverntiltak for å hindre spredning.

Ren sone for nye pasienter

I tillegg pågår det smittesporing for å finne ut hvor smitten kommer fra.

– Det ikke er uvanlig at dette skjer i sykehus, og at man derfor har gode rutiner på å håndtere det, sier Hødal.

Han legger til at de har kontroll på situasjonen, og at det er trygt å føde på sykehuset. Totalt er det 14 pasienter på avdelingen, og det er etablert en ren sone for nye pasienter.

Ifølge Hødal har de også vært i kontakt med sykehusene i Oslo, Ahus i Lørenskog og Drammen Sykehus som har kapasitet til å ta imot nye pasienter hvis det blir behov for det.

BEKYMRET: Dag Berild, professor i infeksjonsmedisin ved Universitetet i Oslo og OsloMet, er bekymret for økningen av antibiotikaresistente bakterier. Her avbildet i 2020. Foto: Terje Bringedal

Kan føre til økt dødelighet

Dag Berild, professor i infeksjonsmedisin ved Universitetet i Oslo og OsloMet, forteller at MRSA-smitte kan i ytterste konsekvens føre til økt dødelighet.

– Tidligere sa man at infeksjoner med MRSA førte til at dødeligheten ble doblet, men det kommer an på hvilken infeksjon som forekommer. Det er en enorm forskjell på hudinfeksjon og en blodforgiftning, der blodforgiftning er mer alvorlig, sier han.

Han understreker at det forekommer veldig lite MRSA i Norge sammenlignet med mange andre land. I tillegg skjer det sjelden utbrudd på sykehus.

– Dette er veldig godt ivaretatt i Norge, og den generelle situasjonen her til lands kan beskrives som en drøm i forhold til mange andre land.

– Bekymringsverdig

Berild opplyser videre at MRSA-bakterier i Norge som regel er importert fra land som har antibiotikaresistente bakterier. Og noen av disse bakteriene lager vi selv ved feil bruk eller overbruk av antibiotika.

Ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO, er antibiotikaresistens den største globale helsetrusselen. Infeksjoner som i dag regnes som ufarlige, siden vi er vant med å kunne behandle dem, kan igjen bli et alvorlig helseproblem og en hyppig dødsårsak.

– Over hele verden øker antibiotikaresistensen, og det er nesten ingen nye antibiotika i vente. Det er veldig bekymringsverdig, sier Berild.