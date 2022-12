LIKER LAKS: Nicholas Karlsen (5) legger ikke skjul på at han synes ovnsbakt teriyakilaks er godt. Den var akkurat passe saftig også. Maja Ramslie Malme (5) (til venstre) venter litt med å hugge inn.

Barns spisevaner kartlagt: For lite fisk og grønt i barnehagen

TRANBY (VG) Laks og ris med brokkoli og gulrot er blant lunsj-favorittene til femåringene i Akebakken barnehage. Men barnehagebarn får i seg for lite fisk og grønt, viser en kartlegging av matvanene i 324 barnehager.

– Det er kanskje ikke så overraskende. Nylig kom en rapport fra Helsedirektoratet som viser at også voksne nordmenn spiser mindre fisk og mer kjøtt. Voksnes matvaner blir ofte speilet av barna, sier Kristin Fjæra til VG.



Info Mat i barnehagene 324 barnehager deltok i studien, der 60 prosent er private og 40 prosent offentlige.

36 prosent av lederne i barnehagene og 40 prosent av øvrige ansatte har i liten eller svært liten grad fått opplæring om kostholdets betydning for fysisk og psykisk helse.

53,7 prosent av lederne og 50 prosent av øvrige ansatte kjenner til retningslinjene for mat og måltider i barnehagen.

35 prosent av barnehagene har i svært høy grad pedagogiske planer som omfatter mat og måltidet.

90 prosent av barnehagene serverer frukt hver dag, mens 56 prosent serverer grønnsaker hver dag.

64 prosent serverer grovt brød hver dag.

20 prosent velger matvarer som er nøkkelhullsmerket.

11 prosent serverer barna et varmt fiskemåltid i uken, men 59 prosent tilbyr fiskepålegg. (Kilde: Mat – og måltidspraksisen i et utvalg norske barnehager av ernæringsfysiolog og doktorgradsstipendiat Kristin Fjæra ved OsloMet.) Vis mer

Hun er en av dem som står bak undersøkelsen av kostholdet i barnehagene. Et av hovedfunnene er at fisk og grønnsaker kunne ha hatt en mye høyere skår og frekvens på barnehagenes menyer og kostplaner.

Rettesnoren er Utdanningsdirektoratets retningslinjer for kost og ernæring for de minste deltagerne i utdanningssystemet.

PASSE STEKT: Flere stekebrett med rykende varm ovnsstekt laks ble servert til barna i Akebakken barnehage.

Der er fisk, grønnsaker og grovt brød anbefalt mat. Og bør spises så ofte som mulig.

– Barnehagene serverer for lite av dette. Også andelen nøkkelhullsmerkede matvarer som serveres, er lav, sier Fjæra til VG. Hun er ernæringsfysiolog – og jobber med å fullføre en doktorgrad om mat og ernæring i barnehagene.

– Hvordan er barnehagenes kostholdsplaner og bevissthet om kosthold?

– Veldig varierende. Barnehagene har rammeplaner der mat og ernæring går inn under overskriften kropp og helse. Men denne kan nok ha noe diffuse formuleringer om kosthold. Noen barnehager er imidlertid veldig bevisste både med egne kostplaner og med det pedagogiske rundt mat. Andre er ikke der i det hele tatt, svarer Fjæra.

FREDAGSLUNSJ: Fem femåringer i gang med lakselunsjen i Akebakken barnehage sist fredag. Fra venstre: Theresia Nissen Alberto, Karsten Breivik, Astri Smith Jagland (pedagogisk leder), Jakob Selseng, Maja Ramslie Malme og Nicholas Karlsen.

VG fikk delta på lunsjen til fem sultne femåringer i Akebakken barnehage på Tranby i Lier sist fredag.

På menyen: Ovnsstekt teriyakilaks med ris, brokkoli, gulrot og blomkål. Drikke: vann.

Den varme lunsjen ble spist – nesten rubbel og bit. Flere ville ha ekstra porsjon, og fikk det.

Info Tips til barnehager og foreldre 1. Start med å gi barna en gulrot om dagen. 2. Erstatt halvparten av frukten med grønnsaker. 3. Sett oppskårne grønnsaker lett tilgjengelig. 4. Ta med fiskekaker i stedet for pølser på tur. 5. Velg mat som er nøkkelhullsmerket. 6. Lag havregrøt som barna kan pynte med bær. 7. La barna pynte maten med grønt. 8. Gjør det ufarlig å smake. Legg grønnsakene tilgjengelig på tallerkenen, det er ikke sikkert de spiser det med en gang, men de blir nysgjerrige. Vær tålmodig og ikke mas. 9. Bytt ut prim og syltetøy med egg, fiskepålegg eller andre nøkkelhullspålegg. 10. Vis entusiasme: Her har jeg grønnsaker og dipp, vil du smake? 11. La barna smake på sausen mens dere lager mat. 12. Ha faste handlelister. Kilder: Kristin Fjæra, ernæringsfysiolog og prosjektkoordinator i GreeNudge AS og doktorgradsstipendiat ved OsloMet, Utdanningsnytt) Vis mer

– Laksen er veldig populær her faktisk, men vegetarpizza er nok nummer én. Da forsvinner alt vi steker, sier daglig leder Turid Oma i barnehagen.

Det var jammen ikke mye laks til overs heller. Etter at de største barna hadde forsynt seg både to og tre ganger.

– Jeg liker best fiskeburger, forteller Maja Ramsli Alme (5).

Sammen med kjøttboller med pasta og grønnsaker – og altså laks og vegetarpizza – så utgjør dette de fire hovedrettene i lunsjene om fredagene i barnehagen.

Ellers er det brødmat, påsmurt lunsj i barnehagen – og frokost. Dagens første måltid har barna med selv hjemmefra.

EKSPERT: Ernæringsfysiolog Kristin Fjæra jobber med å ta en doktorgrad ved Oslo Met på ernæring, mat og kosthold i barnehagene.

Akkurat hva som kan medbringes hjemmefra, er ofte et diskusjonstema blant foreldre og personale i norske barnehager.

Eksperten, Kristin Fjæra, advarer mot det som smaker av firkantethet og hysteri.

– Vi velger å ha fokus på hva man kan spise mer av, og ikke bruke så mye pekefinger på det man kanskje spiser for mye av. I noen barnehager er yoghurt fy. Jeg synes det er en for kategorisk holdning, sier Fjæra.

Mellombarer

Hun legger til:

– Sukkerholdig brus og saft vet vi at de fleste er forsiktige med. Et forholdsvis nytt produkt som jeg vil advare mot, er såkalte mellombarer som skal kunne erstatte måltider. Disse er ofte veldig sukkerholdige, og ikke noe vi vil anbefale å sende med barna i barnehagen, sier Fjæra.

– Tirsdag er det Lucia-feiring i mange barnehager. Bør lussekattene bakes uten sukker?

– Jeg synes det er helt greit med vanlige lussekatter når det blir servert én gang i året. Men når det gjelder barns bursdager i barnehagen, anbefaler vi å unngå søte kaker og annet søtt. For det kan jo bli en del bursdager i en barnehage, sier Fjæra.

KJØKKENET: Daglig leder Turid Oma i Akebakken barnehage på Tranby er stolt av at de har skikkelig kapasitet både med kjøleskap, komfyrer og annet nødvendig kjøkkenutstyr.

I Akebakken barnehage er det 60 barn. Der har de innført mer fokus på bursdagsbarnet og dempet kake- og sukkerkjøret under feiringene.

– Hvor bevisste er foreldrene på hvilken mat de sender med ungene i barnehagen?

– Det sies jo at en matboks er et vindu inn i hjemmet. Det er noe i det. Vi ser jo at det er forskjellig hva barna har med seg. Men det er mye fokus på hva barn bør spise nå, for eksempel fem frukt- eller grønnsak-enheter om dagen, svarer daglig leder Turid Oma (50).

Faglig påfyll

Hun har skaffet seg faglig påfyll om ernæring og kosthold underveis i en lang barnehagekarriere.

Det er det ikke alle som har.

I studien til Kristin Fjæra Eng svarer 36 prosent av lederne i barnehagene at de i liten eller svært liten grad har fått opplæring om kostholdets betydning for fysisk og psykisk helse.

Blant de øvrige ansatte var tallet 40 prosent. 54 prosent av lederne kjenner til retningslinjene for mat og måltider i barnehagen, mens bare halvparten av øvrige ansatte gjør det.

– Det synes jeg er lavere enn ønsket, men jeg forstår at det er mye annet de skal ha kunnskap om også, sier ernæringsfysiolog Fjæra.